    Budget 2026 : ఈ ఆదివారమే బడ్జెట్​- మరి స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఓపెన్​లో ఉంటాయా?

    ఫిబ్రవరి 1న నిర్మలా సీతారామన్​ బడ్జెట్​ 2026ని ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అయితే ఈసారి బడ్జెట్​ అనేది ఆదివారం వచ్చింది. మరి ఈ రోజు స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఓపెన్​లో ఉంటాయా? ఉంటే, ఎలాంటి స్ట్రాటజీని అనుసరించాలి? నిపుణుల సూచనలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 30, 2026 11:20 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్​ని ప్రతియేటా ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టడం ఆనవాయతీగా వస్తోంది. ఈసారి కూడా, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​ బడ్జెట్ 2026​ని ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. అయితే ఈసారి ఫిబ్రవరి 1 అనేది ఆదివారం వచ్చింది. బడ్జెట్​ అనేది దేశంతో పాటు స్టాక్​ మార్కెట్​లకు కూడా చాలా కీలకమైన విషయం. ఈ నేపథ్యంలోనే, సాధారణంగా ఆదివారం నాడు సెలవులో ఉండే స్టాక్​ మార్కెట్​లకు ఈసారి పనిచేస్తాయా? అన్న సందేహాలు ఇన్వెస్టర్లు, ట్రేడర్లలో ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. దీనిపై ఎన్​ఎస్​ఈ, బీఎస్​ఈలు స్పందించాయి. ఫిబ్రవరి 1, ఆదివారం, బడ్జెట్ 2026​ నాడు స్టాక్​ మార్కెట్​లు పనిచేస్తాయని అధికారికంగా ప్రకటించాయి.

    స్టాక్​ మార్కెట్​, బడ్జెట్​ 2026 అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​, బడ్జెట్​ 2026 అప్డేట్స్​..

    బడ్జెట్ 2026- స్టాక్​ మార్కెట్ సమయాలు..

    యూనియన్ బడ్జెట్ 2026 ఫిబ్రవరి 1, ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఎన్‌ఎస్‌ఈ సర్క్యులర్ ప్రకారం.. ఆ రోజు, మార్కెట్​లు సాధారణ సమయాల్లోనే (ఉదయం 9:15 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:30 వరకు) పనిచేస్తాయి. ప్రీ-ఓపెన్ మార్కెట్ ఉదయం 9:00 గంటలకు ప్రారంభమై 9:08కి ముగుస్తుంది.

    బడ్జెట్ రోజున ట్రేడింగ్ ఎలా చేయాలి?

    బడ్జెట్​ రోజు స్టాక్​ మార్కెట్​లు తీవ్ర ఒడుదొడుకులకు గురవ్వడం సాధారణమైన విషయం. అందుకే, ఈ వోలటైల్ సెషన్‌లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ హితేష్ టైలర్ మాట్లాడుతూ.. "బడ్జెట్ ఆదివారం ఉండటం, ఇండియా విక్స్​ 14.45కు పెరగడం వల్ల మార్కెట్‌లో భారీ ఇంట్రాడే స్వింగ్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆప్షన్ ప్రీమియంలు ఖరీదుగా ఉన్నందున, బడ్జెట్ ప్రసంగం తర్వాత ఉండే 'వోలటైలిటీ క్రష్'ను లాభంగా మార్చుకోవాలి," అని తెలిపారు.

    హితేష్ టైలర్ సూచించిన 'ఐరన్ కాండర్' వ్యూహం:

    25,700 కాల్ ఆప్షన్, 25,000 పుట్ ఆప్షన్‌లను అమ్మాలి.

    రక్షణ కోసం 25,900 కాల్- 24,800 పుట్ ఆప్షన్‌లను కొనుగోలు చేయాలి. ఇది నిఫ్టీ 25,000 నుంచి 25,700 మధ్య ఉన్నంతవరకు గరిష్ట లాభాన్ని ఇస్తుంది. ఈ పొజిషన్లను జనవరి 30, శుక్రవారం మధ్యాహ్నమే తీసుకోవడం మంచిదని ఆయన సూచించారు.

    వ్యూహం ఫలితాలు (ఫిబ్రవరి 3 ఎక్స్‌పైరీ నాటికి):

    నిఫ్టీ 25,000 – 25,700: గరిష్ట లాభం.

    25,701 – 25,900: లాభం తగ్గుతూ వస్తుంది.

    25,900 పైన: గరిష్ట నష్టం (పరిమితం అవుతుంది).

    24,801 – 24,999: లాభం పెరుగుతూ వస్తుంది.

    24,800 కంటే తక్కువ: గరిష్ట నష్టం (పరిమితం అవుతుంది).

    జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ చీఫ్ మార్కెట్ స్ట్రాటజిస్ట్ ఆనంద్ జేమ్స్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. సాధారణంగా బడ్జెట్ ప్రసంగం ముగిశాక అనిశ్చితి తొలగిపోయి విక్స్​ పడిపోతుంది. గత 15 ఏళ్లలో, 2020లో మినహా మిగిలిన అన్ని సందర్భాల్లో ఇదే ధోరణి కనిపించింది. ప్రస్తుతం విక్స్​ తక్కువగానే ఉన్నందున, మార్కెట్ రేంజ్ పెరిగే అవకాశం ఉందని, తద్వారా 'లాంగ్ స్ట్రాడిల్' వ్యూహాలు కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉండవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    క్రమశిక్షణతో కూడిన రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, వ్యూహాత్మక ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ ద్వారానే ఈ సెషన్‌లో విజయం సాధించవచ్చని నిపుణులు ఏకాభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    (గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

