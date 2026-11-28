శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Bronson Reed : డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ స్టార్ రెజ్లర్ బ్రాన్సన్ రీడ్ మృతి.. 38ఏళ్ల వయసులోనే!
ప్రముఖ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ రెజ్లర్ బ్రాన్సన్ రీడ్ (జెర్మైన్ హేలీ) 38 ఏళ్ల వయసులో అనారోగ్య సమస్యలతో కన్నుమూశారు. సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన క్రౌన్ జువెల్ ఈవెంట్లో ఆయన గాయపడిన కొన్ని వారాలకే ఈ మరణవార్త వెలువడింది.
ప్రముఖ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ స్టార్ రెజ్లర్ బ్రాన్సన్ రీడ్గా అభిమానులకు సుపరిచితమైన జెర్మైన్ హేలీ 38 ఏళ్ల వయసులో మృతి చెందారు! అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆయన కన్నుమూసినట్లు డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ సంస్థ ప్రకటించింది. రీడ్ను అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తిగా అభివర్ణించిన సంస్థ, ఆయన కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపింది.
“బ్రాన్సన్ రీడ్గా డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ అభిమానులకు తెలిసిన జెర్మైన్ హేలీ మరణించారని ప్రకటించడానికి డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తోంది,” అని సంస్థ తన ‘ఎక్స్’ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన ప్రకటనలో తెలిపింది.
“డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈలో జెర్మైన్ ఒక అసాధారణ వ్యక్తిగా నిలిచారు; అంతకు మించి ఆయన అద్భుతమైన మనిషి, కుటుంబానికి అంకితమైన వ్యక్తి, అందరికీ ఇష్టమైన సహచరుడు,” అని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
చిన్న వయసులోనే హేవీవెయిట్ రెజ్లర్ బ్రాన్సన్ రీడ్ మరణించడం అభిమానుల్లో విషాదం నింపింది. సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన 'క్రౌన్ జువెల్ 2026' కార్యక్రమంలో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడిన కొద్ది వారాలకే ఈ ఘటన జరగడం గమనార్హం.
క్రౌన్ జువెల్ 2026 తర్వాత గాయాల కథనం
నవంబర్ 7న జరిగిన 'క్రౌన్ జువెల్ 2026' వేడుకలో రీడ్ చివరిసారిగా డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ కార్యక్రమంలో కనిపించారు. ఆ సందర్భంగా బ్రోన్ బ్రేకర్, ఆస్టిన్ థియరీ వర్సెస్ పెంటా, జె'వాన్ ఎవాన్స్ మధ్య జరిగిన వరల్డ్ ట్యాగ్ టీమ్ ఛాంపియన్షిప్ పోరులో ఆయన జోక్యం చేసుకున్నారు.
ఆ సమయంలో ఓబా ఫెమీతో రీడ్ తలపడగా, ఫెమీ అతడిని ఎంట్రన్స్ స్టేజీ పైనుంచి కింద ఉన్న టేబుల్పైకి విసిరేశారు. ఈ ఘటనలో రీడ్ గాయపడినట్లు ఫైట్ఫుల్ రెజ్లింగ్ జర్నలిస్ట్ సీన్ రాస్ సాప్ తొలుత నివేదించారు. ఇతర డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ రెజ్లర్లు అమెరికాకు తిరిగి వెళ్లినా, ఆ గాయం కారణంగా రీడ్ సౌదీ అరేబియాలోనే ఉండాల్సి వచ్చింది.
రెజ్లింగ్ అబ్జర్వర్ లైవ్కు చెందిన బ్రయాన్ అల్వారెజ్ కథనం ప్రకారం.. రీడ్కు పక్కటెముకలు విరగడంతో పాటు కిడ్నీకి గాయమైంది. కోలుకునేందుకు ఇంటికి వెళ్లే ముందు ఆయన శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారని అల్వారెజ్ తర్వాత వెల్లడించారు. స్టేజీ పైనుంచి పడినప్పుడే రీడ్కు ఈ గాయాలు తగిలాయని రెజ్లింగ్ అబ్జర్వర్ న్యూస్లెటర్కు చెందిన డేవ్ మెల్ట్జర్ కూడా నివేదించారు. అయితే ఈ గాయాలను డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ ధ్రువీకరించలేదు; అలాగే మరణానికి దారితీసిన అనారోగ్య సమస్యలతో వాటిని ముడిపెట్టలేదు.
డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ, అంతర్జాతీయ రెజ్లింగ్ ప్రస్థానం..
ఆస్ట్రేలియాలో జన్మించిన హేలీ, జోనా రాక్, జోనా, జే-రాక్ వంటి పేర్లతో అంతర్జాతీయ రెజ్లింగ్లో తన ప్రస్థానాన్ని నిర్మించుకున్నారు. ఆ తర్వాత డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈలో అత్యంత గుర్తింపు పొందిన హెవీవెయిట్ రెజ్లర్లలో ఒకరిగా ఎదిగారు.
2019లో తొలిసారి డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈలో చేరిన ఆయన, తొలి దశలోనే ఎన్ఎక్స్టీ నార్త్ అమెరికన్ ఛాంపియన్షిప్ గెలుచుకున్నారు. 2021లో సంస్థ నుంచి వైదొలిగిన తర్వాత న్యూ జపాన్ ప్రో-రెజ్లింగ్, ఇంపాక్ట్ రెజ్లింగ్ సంస్థల్లో పోటీ పడి, 2022లో తిరిగి డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈలో అడుగుపెట్టారు.
రీడ్ రెండో దశ కెరీర్లో ఎన్నో పెద్ద విజయాలు నమోదయ్యాయి. రోమన్ రెయిన్స్, సేథ్ రోలిన్స్ వంటి అగ్రశ్రేణి రెజ్లర్లపై విజయం సాధించడంతో పాటు 2024 ఆండ్రే ద జెయింట్ మెమోరియల్ బ్యాటిల్ రాయల్ టైటిల్ గెలుచుకున్నారు. ఆయన వేసే సునామీ స్ల్పాష్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈలో ప్రత్యేకమైన ఫినిషింగ్ మూవ్గా నిలిచింది.
2025 నుంచి బ్రోన్ బ్రేకర్, ఆస్టిన్ థియరీ, లోగాన్ పాల్, పాల్ హేమన్, మాక్సిన్ డుప్రీ (గతంలో సేథ్ రోలిన్స్) ఉన్న 'ద విజన్' బృందంలో రీడ్ భాగంగా ఉన్నారు.
హేలీకి భార్య పెయిజ్, కుమార్తె ఉన్నారు. పెయిజ్ ప్రస్తుతం రెండో బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నారు. ఈ సమయంలో హేలీ మరణం కుటుంబాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.