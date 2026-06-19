30 కిలోల బరువు తగ్గాడు.. నితిన్ కామత్ నుండి రూ.2.5 లక్షలు గెలిచాడు
జెరోధా కంటెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ రోహిత్ అగర్వాలా ఏడాదిలో 30 కిలోల బరువు తగ్గి అద్భుతమైన ఫిట్నెస్ సాధించారు. కంపెనీ సీఈఓ నితిన్ కామత్తో కాసిన పందెంలో గెలిచి రూ. 2.5 లక్షల నగదు బహుమతి అందుకున్నారు.
"ఈ పందెంలో నేను ఓడిపోయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది," అని జెరోధా కో-ఫౌండర్, సీఈఓ నితిన్ కామత్ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ (X) ద్వారా పంచుకున్నారు. తన కంపెనీలో పనిచేసే ఉద్యోగి అసాధారణ రీతిలో బరువు తగ్గడంతో, తాను కాసిన రూ. 2.5 లక్షల ఫిట్నెస్ బెట్లో ఓడిపోయినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
జెరోధా సంస్థలో కంటెంట్ అండ్ మీడియా స్ట్రాటజిస్ట్గా పనిచేస్తున్న రోహిత్ అగర్వాలా ఏడాది కాలంలో ఏకంగా 30 కిలోల బరువు తగ్గారు. తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో నితిన్ కామత్తో కలిసి దిగిన ఫోటోను షేర్ చేస్తూ రోహిత్ ఈ విజయాన్ని పంచుకున్నారు. తన జీవితంలో గర్వంగా చెప్పుకునే అతిపెద్ద విషయం నితిన్ కామత్ నుండి హెల్త్ ఛాలెంజ్లో రూ. 2.5 లక్షలు గెలుచుకోవడమేనని రోహిత్ రాసుకొచ్చారు.
"ఈ పందెంలో వచ్చిన డబ్బు కంటే నా ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం, ఏడాదిలో 30 కిలోల బరువు తగ్గడమే నాకు దక్కిన అతిపెద్ద బహుమతి. జెరోధా వంటి సంస్థలోనే ఇలాంటి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి" అని రోహిత్ అగర్వాలా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
104 కిలోల నుండి 74 కిలోలకు..
రోహిత్ తన ఫిట్నెస్ ప్రయాణం గురించి మరో ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోలో ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. గతేడాది ఏప్రిల్లో ఆయన బరువు 104 కిలోలుగా ఉండేది. అప్పటికే బరువు తగ్గడానికి ఎన్నో ఏళ్లుగా పోరాడుతున్న రోహిత్కు ఫిట్గా మారడం ఒక కలలా అనిపించింది. అయితే జెరోధా సంస్థలో ఉన్న ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం ఆయనలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. కంపెనీ యాజమాన్యం ఉద్యోగుల ఆరోగ్యంపై మొదటి నుండి ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెడుతుండటంతో రోహిత్ దీనిని సీరియస్గా తీసుకున్నారు.
సహోద్యోగులతో మరో పందెం
ఆ తర్వాత జూన్ నెలలో రోహిత్ తన బరువును 95 కిలోలకు తగ్గించారు. ఆ సమయంలో తనతో పనిచేసే మరో 15 మంది సహోద్యోగులు ఆయనకు ఒక ఛాలెంజ్ విసిరారు. జనవరి నాటికి బరువును 95 కిలోల నుండి 75 కిలోలకు తగ్గించాలని, అలా తగ్గితే రూ. 1 లక్ష ఇస్తామని పందెం కాశారు. అన్హెల్తీగా ఉన్న ఉద్యోగులను ప్రోత్సహించడానికి జెరోధా బృందం ఈ రకమైన పందాలను ఏర్పాటు చేసింది. రోహిత్ జనవరి 8 నాటికి అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ 74.5 కిలోల బరువుకు చేరుకుని పందెంలో విజయం సాధించారు.
సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల జల్లు
నితిన్ కామత్ పెట్టిన ఈ పోస్ట్కు నెటిజన్ల నుండి విపరీతమైన స్పందన వస్తోంది. డబ్బులు ఓడిపోయినా, ఒక మనిషి జీవితాన్ని గెలిపించారంటూ నితిన్ కామత్ను నెటిజన్లు కొనియాడుతున్నారు. "పందెంలో ఓడిపోయినా లైఫ్స్టైల్ లో గెలిచారు. రోహిత్ సాధించిన ఈ 30 కిలోల వెయిట్ లాస్ అద్భుతం. నితిన్ భాయ్, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడానికి ఇంతకంటే మంచి మార్గం మరొకటి లేదు" అని ఒక యూజర్ కామెంట్ చేశారు. కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో ఇలాంటి ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం ఉండటం వల్ల ఉద్యోగులు సుదీర్ఘకాలం ఫిట్గా ఉండటానికి ప్రేరణ లభిస్తుందని మరికొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More