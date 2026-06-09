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    Zojila Tunnel: జోజిలా టన్నెల్ బ్రేక్‌థ్రూ విజయం.. 15 నిమిషాల్లోనే కాశ్మీర్ నుంచి లద్దాఖ్

    Zojila Tunnel breakthrough: హిమాలయాలను తొలిచే జోజిలా టన్నెల్ నిర్మాణంలో మంగళవారం కీలక మైలురాయి నమోదైంది. నిర్దేశిత గడువు కంటే ఆరు నెలల ముందే ప్రధాన సొరంగం చివరి అంచుల అనుసంధానం (బ్రేక్‌థ్రూ) పూర్తయింది. దీనివల్ల కాశ్మీర్, లద్ధాఖ్ మధ్య ప్రయాణ సమయం గంటన్నర నుంచి కేవలం 15 నిమిషాలకు తగ్గిపోనుంది.

    Published on: Jun 09, 2026 4:00 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    కాశ్మీర్ లోయను లద్దాఖ్‌తో అనుసంధానించే వ్యూహాత్మక జోజిలా టన్నెల్ ప్రాజెక్టులో చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. హిమాలయ పర్వత శ్రేణులను చీల్చుకుంటూ సాగుతున్న ఈ సొరంగ మార్గంలో చివరి 2.5 మీటర్ల భాగాన్ని విజయవంతంగా పేల్చివేయడంతో ప్రధాన సొరంగం రెండు అంచులు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయాయి. నిర్దేశిత గడువు కంటే 6 నెలల ముందే ఈ అద్భుత మైలురాయిని (బ్రేక్‌థ్రూ) అధిగమించడం విశేషం. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన సింగిల్-ట్యూబ్, ద్విదిశాత్మక (బై-డైరెక్షనల్) బైపాస్ రహదారి సొరంగంగా ఇది రికార్డు సృష్టించబోతోంది.

    జోజిలా టన్నెల్ బ్రేక్‌థ్రూ విజయం.. 15 నిమిషాల్లోనే కాశ్మీర్ నుంచి లద్దాఖ్ (Basit zargar)
    జోజిలా టన్నెల్ బ్రేక్‌థ్రూ విజయం.. 15 నిమిషాల్లోనే కాశ్మీర్ నుంచి లద్దాఖ్ (Basit zargar)

    లద్దాఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలోని మీనామార్గ్‌లో ఉన్న ఈస్ట్ పోర్టల్ వద్ద కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ రిమోట్ బటన్ నొక్కి ఈ తుది పేలుడును ప్రారంభించారు. ఈ చారిత్రక ఘట్టానికి జమ్మూ కాశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా, ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా సాక్ష్యంగా నిలిచారు.

    "ఈ సొరంగం అత్యాధునికమైనది. అంతర్జాతీయ భద్రతా ప్రమాణాలతో దీనిని నిర్మించాం. ఇది లేహ్, లద్దాఖ్ ప్రాంతాలకు అన్ని కాలాల్లోనూ (ఆల్-వెదర్) రవాణా సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది" అని నితిన్ గడ్కరీ పేర్కొన్నారు. గతంలో లద్దాఖ్ ప్రజలు శీతాకాలంలో అనుభవించిన ఇబ్బందులను గుర్తుచేసుకుంటూ, మోదీ ప్రభుత్వం మౌలిక వసతుల రంగానికి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత వల్లే ఈ ప్రాజెక్ట్ సాధ్యమైందని ఆయన చెప్పారు.

    రూ. 5,000 కోట్ల ప్రజాధనం ఆదా

    "ఈ ప్రాజెక్టు అసలు టెండర్ విలువ రూ. 12,000 కోట్లు కాగా, పనులన్నింటినీ రూ. 7,000 కోట్లలోనే పూర్తి చేసి దాదాపు రూ. 5,000 కోట్ల ప్రజల సొమ్మును ఆదా చేశాం. ఇది కేవలం ఒక సొరంగం మాత్రమే కాదు, ఆ ప్రాంత ప్రజల జీవనరేఖ" అని గడ్కరీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

    తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ 'మేఘా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లిమిటెడ్' (MEIL) ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును చేపట్టింది. హిమాలయాల్లోని భౌగోళిక సవాళ్లను అధిగమిస్తూ, 'న్యూ ఆస్ట్రియన్ టన్నెలింగ్ మెథడ్' (NATM) సాంకేతికతతో ఈ సొరంగాన్ని తవ్వారు.

    ప్రయాణ సమయం గంటన్నర నుంచి 15 నిమిషాలకు

    శ్రీనగర్-లేహ్ జాతీయ రహదారిపై సముద్ర మట్టానికి సుమారు 11,578 అడుగుల ఎత్తులో ఈ సొరంగాన్ని నిర్మించారు. కాశ్మీర్‌లోని సోన్‌మార్గ్ (బాల్తాల్) నుంచి లద్దాఖ్‌లోని మీనామార్గ్‌ (ద్రాస్) వరకు 18 కిలోమీటర్ల అప్రోచ్ రోడ్డుతో కలుపుకుని మొత్తం ప్రాజెక్టు పొడవు 31 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఇందులో ప్రధాన సొరంగం పొడవు 13.153 కిలోమీటర్లు.

    ప్రస్తుతం ఈ దూరం ప్రయాణించడానికి గంటన్నర సమయం పడుతుండగా, టన్నెల్ అందుబాటులోకి వస్తే కేవలం 15 నిమిషాల్లోనే చేరుకోవచ్చు. శీతాకాలంలో భారీ హిమపాతం కారణంగా జోజిలా పాస్ మూడు నెలల పాటు పూర్తిగా మూతపడుతుంది. ఈ టన్నెల్ పూర్తయితే ఏడాది పొడవునా పౌర, సైనిక రవాణా సాఫీగా సాగుతుంది. దేశ రక్షణ వ్యూహాల పరంగా కూడా ఇది అత్యంత కీలకమైనది.

    2028 ఫిబ్రవరి నాటికి పూర్తి అందుబాటులోకి..

    నేషనల్ హైవేస్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (NHIDCL) పర్యవేక్షణలో 2020 నుంచి 3,000 మందికి పైగా కార్మికులు రాత్రింబవళ్లు శ్రమించి ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఈ బ్రేక్‌థ్రూ సాధించారు. "మేం అత్యంత సవాలుతో కూడిన వాతావరణంలో రాత్రింబవళ్లు శ్రమించి, ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా ఈ టన్నెల్ పనిని పూర్తి చేశాం" అని ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ మన్మోహన్ సింగ్ తెలిపారు.

    ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ ఇంజనీర్ యూసఫ్ ఎస్‌హెగ్‌పూర్ రహిమాబాది (ఇరాన్ దేశస్థుడు) మాట్లాడుతూ, ఇప్పటివరకు 85 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయని వెల్లడించారు. మిగిలిన పనులకు మరో రెండేళ్లు పడుతుందని, 2028 ఫిబ్రవరి నాటికి ఈ టన్నెల్‌ను ప్రజల కోసం పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి తెస్తామని అధికారులు ప్రకటించారు. అయితే, ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి వస్తే, సైనిక అవసరాల కోసం దీనిని ముందే ఉపయోగించుకునే వీలుంటుందని ఆయన తెలిపారు. సివిల్ పనులు మరో 7-8 నెలల్లో ముగుస్తాయని, ఆ తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ పనులు ప్రారంభిస్తామని ప్రాజెక్ట్ బృందం పేర్కొంది.

    ఈ టన్నెల్ 9.5 మీటర్ల వెడల్పు, 7.57 మీటర్ల ఎత్తుతో, గుర్రపు నాడా (Horseshoe) ఆకారంలో సింగిల్-ట్యూబ్, టూ-లేన్ రహదారిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. జోజిలా టన్నెల్ వల్ల ప్రయాణ సమయం ఎంత తగ్గుతుంది?

    కాశ్మీర్ - లడఖ్ మధ్య ప్రస్తుతం పడుతున్న 1.5 గంటల ప్రయాణ సమయం ఈ టన్నెల్ అందుబాటులోకి వస్తే కేవలం 15 నిమిషాలకు తగ్గుతుంది.

    2. ఈ సొరంగ మార్గం ఎప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తుంది?

    అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, సివిల్, ఎలక్ట్రికల్ పనులన్నీ పూర్తి చేసుకుని 2028 ఫిబ్రవరి నాటికి ఈ టన్నెల్ ప్రజల వినియోగార్థం అందుబాటులోకి వస్తుంది.

    3. జోజిలా టన్నెల్ కొలతలు, ప్రత్యేకతలు ఏమిటి?

    ఇది సముద్ర మట్టానికి 11,578 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న 13.153 కిలోమీటర్ల పొడవైన సొరంగం. గుర్రపు నాడా ఆకారంలో ఉండే ఈ టన్నెల్ వెడల్పు 9.5 మీటర్లు, ఎత్తు 7.57 మీటర్లు. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన సింగిల్-ట్యూబ్ బై-డైరెక్షనల్ రోడ్డు టన్నెల్.

    4. ఈ ప్రాజెక్టును ఏ సంస్థ నిర్మిస్తోంది, దీనివల్ల ఎంత సొమ్ము ఆదా అయింది?

    ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును 'మేఘా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లిమిటెడ్' (MEIL) నిర్మిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ అసలు టెండర్ విలువ రూ. 12,000 కోట్లు కాగా, సమర్థవంతమైన వ్యూహాలతో రూ. 7,000 కోట్లలోనే పనులు పూర్తి చేస్తూ దాదాపు రూ. 5,000 కోట్ల ప్రజా ధనాన్ని ఆదా చేశారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/Zojila Tunnel: జోజిలా టన్నెల్ బ్రేక్‌థ్రూ విజయం.. 15 నిమిషాల్లోనే కాశ్మీర్ నుంచి లద్దాఖ్
    Home/News/Zojila Tunnel: జోజిలా టన్నెల్ బ్రేక్‌థ్రూ విజయం.. 15 నిమిషాల్లోనే కాశ్మీర్ నుంచి లద్దాఖ్
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