రాశి ఫలాలు 9 నవంబర్ 2025: ఓ రాశి వారి ప్రేమలో కొత్త ప్రారంభం ఉండచ్చు, ఖర్చులు పెరుగుతాయి!

Subscribe Now! Get features like
రాశి ఫలాలు 9 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, నవంబర్ 9 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది.
మేష రాశి: మేష రాశి వారు ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని మంచి సంకేతాలు ఉన్నాయి. మీరు ఉదయం కొంచెం బిజీగా లేదా ఒత్తిడికి గురవుతారు, కానీ మధ్యాహ్నం తరువాత, పరిస్థితి స్వయంగా మెరుగుపడుతుంది. కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల ఫలితం లభిస్తుంది. ఆఫీసులో అంతా మీ మాటలను సీరియస్ గా తీసుకుంటారు. అసంపూర్తిగా ఉన్న పాత పనిని పూర్తి చేయవచ్చు.
ఇంట్లో ఎవరితోనైనా ప్రేమపూర్వకంగా సంభాషిస్తారు, ఇది మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. సాయంత్రం మీ కోసం కొంత సమయం కేటాయించండి, నడక లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి: ఈరోజు మీ మానసిక స్థితి బాగుంటుంది. మనస్సులో కొత్త శక్తి ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన ఏదైనా పనిని అకస్మాత్తుగా పూర్తి చేయవచ్చు. ఇంటి వాతావరణం కూడా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. సంబంధంలో మాధుర్యం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మాజీ భాగస్వామి నుండి సమావేశం లేదా సందేశం రావచ్చు. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యంపై కొంత శ్రద్ధ వహించండి, ఎక్కువగా వేయించిన ఆహారాన్ని తినడం మానుకోండి.
ఎవరితోనైనా విభేదం ఉంటే, దానిని పరిష్కరించడానికి ఈ రోజు మంచి అవకాశం. మధ్యాహ్నం తరువాత, మీరు కొన్ని శుభవార్తలను పొందుతారు, ఇది మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది.
మిథున రాశి: మిథున రాశి వారు ఈరోజు చాలా చురుగ్గా ఉంటారు. మిమ్మల్ని మీరు మెరుగుపరుచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా పని ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు గొప్పది. ఉద్యోగాలు ఉన్నవారు ఈ రోజు సీనియర్ నుండి ప్రశంసలు పొందవచ్చు. ప్రేమలో ఏ చిన్న విషయం గురించి తప్పుగా భావించకండి. మాట్లాడటం వల్ల అంతా సవ్యమవుతుంది. సాయంత్రం కుటుంబంతో కూర్చుని, మాట్లాడడం వల్ల మీకు మంచి అనుభూతి కలుగుతుంది. మీ మాటలపై కొంత నియంత్రణ కలిగి ఉండండి, లేనిపక్షంలో అనవసరమైన వాదనలు ఉండవచ్చు.
కర్కాటక రాశి: మీ దృష్టి ఇల్లు మరియు కుటుంబంపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని ముఖ్యమైన బాధ్యతలను నెరవేర్చాల్సి ఉంటుంది. గతంలో ఎవరికైనా ఏదైనా జరిగితే, ఈ రోజు దానిని పరిష్కరించవచ్చు. పనిలో కొంత ఒత్తిడి ఉంటుంది అయితే మీరు దానిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. డబ్బు పరంగా ఈ రోజు ఆలోచనాత్మక అడుగు వేయండి. స్నేహితుడిని కలవడం లేదా ఫోన్ కాల్ వల్ల మీ ముఖంలో చిరునవ్వు వస్తుంది. సాయంత్రం పూట మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కాసేపు ధ్యానం చేయడం లేదా భజనలు చేయడం మంచిది.
సింహ రాశి: ఈరోజు సింహ రాశి వారు కష్టపడి పనిచేయడంతో పాటు సహనాన్ని కలిగి ఉండాలి. బాధ్యతలు పెరుగుతున్నందున ఈ రోజు కొంచెం భారంగా ఉండచ్చు. పని ఒత్తిడిలో మీకు కోపం రావచ్చు, కానీ ప్రశాంతంగా ఉండటం మీకు మంచిది. డబ్బు వస్తుంది కానీ దానితో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి - తలనొప్పి లేదా అలసట కలవరపెడతాయి. సంబంధాలలో కాస్త ఓపిక కలిగి ఉండండి, చిన్న విషయాలపై కోపం తెచ్చుకోవద్దు. సాయంత్రానికి, పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి వస్తుంది. మానసిక స్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది.
కన్య రాశి: ఈరోజు కన్య రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కొన్ని పాత పనుల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ రోజు మీరు ఎంత ప్రయత్నాలు చేసినా, మీరు త్వరలో మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. కార్యాలయంలో సీనియర్లు మీతో సంతోషంగా ఉంటారు. స్నేహితులను కలుసుకోవచ్చు. ప్రేమలో కొత్త ప్రారంభం ఉండచ్చు. ఖర్చులు ఖచ్చితంగా పెరుగుతాయి, కానీ కొన్ని మంచి కొనుగోళ్లు ఉండవచ్చు. రోజు చివరిలో మీకు అలసట అనిపించవచ్చు, కాబట్టి కొంత విశ్రాంతి తీసుకోండి.
తులా రాశి: ఈరోజు తులా రాశి వారు పూర్తి ఉత్సాహంతో ఉంటారు. కొన్ని సానుకూల వార్తలతో రోజు ప్రారంభం కావచ్చు. మీరు కార్యాలయంలో లేదా వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు. మీ ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగడానికి ఇది సరైన సమయం. ఈ రోజు మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా, అది రాబోయే కాలంలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. సంబంధాలలో నమ్మకం పెరుగుతుంది. ప్రేమపూర్వక సంభాషణలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం పరంగా రోజు బాగుంటుంది, తగినంత నిద్ర ఉండాలి. మీరు ప్రయాణించాల్సి వస్తే, జాగ్రత్తగా ఉండండి, తొందరపడవద్దు.
వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు ఆహ్లాదకరమైన రోజుగా ఉంటుంది. పనిలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కలవడం మీ భవిష్యత్తుకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది, అయితే ఖర్చులపై కొంత నియంత్రణ ఉంచండి. స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడానికి మీకు అవకాశం లభిస్తుంది. సంబంధాలలో అవగాహన చూపించండి, ఇది ప్రేమను పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి.
ధనుస్సు రాశి: ఈరోజు ధనుస్సు రాశి వారికి పని ఒత్తిడి పెరగవచ్చు, అయితే మీరు ప్రతి పరిస్థితిని తెలివిగా హ్యాండిల్ చేస్తారు. మీ మాటలు ఇతరులపై ప్రభావం చూపుతాయి. డబ్బుకు సంబంధించి కొన్ని కొత్త ప్రణాళికలు రూపొందిస్తారు. మీరు ఆఫీసులో ఒక కొత్త బాధ్యతను పొందుతారు, దీనిని మీరు బాగా నెరవేరుస్తారు. ప్రేమలో కొద్దిగా సమస్య ఉండవచ్చు, కాబట్టి మీ భాగస్వామి చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి. మీకు ఇష్టమైన వాటిని తినడం లేదా సంగీతం వినడం ద్వారా సాయంత్రం విశ్రాంతి తీసుకోండి.
మకర రాశి: మీరు చాలా కాలంగా ప్రయత్నిస్తున్న దానిలో విజయం ఉంటుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆఫీసు లేదా వ్యాపారంలో పెద్ద వ్యక్తిని కలవడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో వాతావరణం కూడా బాగుంటుంది. సంబంధాలపై నమ్మకం బలంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగవచ్చు కానీ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. రాత్రిపూట ధ్యానం లేదా ప్రార్థన చేయండి, మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి: ఈరోజు కుంభ రాశి వారు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనస్సు కొన్ని పాత తగాదాలు లేదా ఆందోళనలలో చిక్కుకోవచ్చు. దేని గురించి అతిగా ఆలోచించవద్దు. ఈ రోజు కొత్త పనిని ప్రారంభించే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. కుటుంబ సభ్యులు మీకు మద్దతు ఇస్తారు, మీ మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి. డబ్బుకు సంబంధించి ఒక చిన్న నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది, కానీ దానిని తొందరపడి చేయవద్దు. సాయంత్రం నాటికి, మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది మరియు ప్రియమైన వ్యక్తితో మాట్లాడటం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
మీన రాశి: మనస్సు భావోద్వేగానికి గురవుతుంది. పాత జ్ఞాపకాలు లేదా పాత సంబంధం మనస్సులోకి తిరిగి రావచ్చు. ఈ రోజు దేనిపైనా భావోద్వేగాలకు గురికాకుండా ఉండండి. పనిపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి, లేనిపక్షంలో చిన్నపాటి తప్పులు జరగవచ్చు. కుటుంబం అండగా ఉంటుంది. మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారి సలహాలు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది. సాయంత్రం, మీరు కొన్ని శుభవార్తలు లేదా ఒక చిన్న ఆశ్చర్యాన్ని పొందవచ్చు, ఇది రోజును మరింత మెరుగ్గా చేస్తుంది.