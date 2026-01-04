Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    2026లో ఈ రాశుల వారికి కోరుకున్న ఉద్యోగం, మంచి అవకాశాలు వస్తాయి!

    కోరుకున్న ఉద్యోగం కోసం చాలా మంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కానీ అదృష్టం కూడా కలిసి రావాలి. అప్పుడే కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ఉద్యోగం వస్తుందా లేదా అనేది ఉద్యోగ స్థానాన్ని, అంటే దశమ స్థానం, దశమాధిపతిని చూసి చెప్పొచ్చు. ఈ ప్రకారం ఉద్యోగంలో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయా లేదా అనే విషయం తెలుస్తుంది. 

    Published on: Jan 04, 2026 8:20 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కొత్త సంవత్సరం బాగా కలిసి రావాలని అందరూ కోరుకుంటారు. అయితే కొత్త సంవత్సరం కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగయోగం రాబోతోంది. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరెవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కోరుకున్న ఉద్యోగం కోసం చాలామంది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కానీ అదృష్టం కూడా కలిసి రావాలి. అప్పుడే కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. అయితే ఉద్యోగం వస్తుందా లేదా అనేది ఉద్యోగ స్థానాన్ని, అంటే దశమ స్థానం, దశమాధిపతిని చూసి చెప్పొచ్చు.

    2026లో ఈ రాశుల వారికి కోరుకున్న ఉద్యోగం, మంచి అవకాశాలు (pinterest)
    2026లో ఈ రాశుల వారికి కోరుకున్న ఉద్యోగం, మంచి అవకాశాలు (pinterest)

    ఈ ప్రకారం ఉద్యోగంలో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయా లేదా అనే విషయం తెలుస్తుంది. 2026లో చూసినట్లయితే ఈ రాశుల కెరీర్‌లో బాగా రాణిస్తారు. ఉద్యోగ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశుల్లో మీరు ఉన్నారేమో చూసుకోండి.

    2026లో ఈ రాశుల వారికి కోరుకున్న ఉద్యోగం

    1.మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి 2026 బాగా కలిసి రాబోతోంది. దశమ స్థానంలో శని, దశమాధిపతి గురువు మిథున రాశిలో ఉండడంతో నిరుద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కోరుకున్న కంపెనీలో, ఆశించిన ఉద్యోగం లభించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. విదేశీ ఉద్యోగాలకు ట్రై చేస్తున్న వారికి కూడా ఈ సమయం కలిసి రాబోతోంది. పోటీ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలలో కూడా మీరు ఘన విజయం సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

    2.వృషభ రాశి

    ఇక ఈ రాశి విషయానికి వస్తే.. దశమ స్థానంలో రాహువు, దశమ స్థానాధిపతి శని బలమైన సంచారం చేయడంతో బాగా కలిసి రాబోతోంది. సొంత ఊర్లో ఉద్యోగం లభించడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే స్థిరత్వం ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు, ఉద్యోగులకు కూడా ఈ ఏడాదంతా మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం.

    3.తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి దశమ స్థానంలో జూన్ నుంచి ఉచ్చ గురువు ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీంతో ఈ రాశి వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. విదేశీ ఆఫర్లు వస్తాయి. విదేశీ ఉద్యోగాలకు ట్రై చేస్తున్న వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఉద్యోగ జీవితం అద్భుతంగా సాగుతుంది. ఉద్యోగం మారడానికి కూడా ఇది మంచి సమయమే.

    4.కర్కాటక రాశి

    దశమాధిపతి కుజుడు జనవరిలో ఉచ్చ స్థానంలో ఉండడంతో ఈ రాశి వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. దశమ స్థానాధిపతి కుజుడు అనుకూలంగా ఉండడంతో నిరుద్యోగుల కల నెరవేరుతుంది. పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి కూడా ఇవి గోల్డెన్ డేస్.

    5.మకర రాశి

    దశమ స్థానాధిపతి శుక్రుడు జనవరిలో మకర రాశిలో సంచరిస్తాడు. దీంతో ఈ రాశి వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. శుక్రుడు అనుకూలంగా మారడంతో పోటీ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలలో ఈ రాశి వారు విజయాలను అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉంటుంది. మంచి ఆఫర్లు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/2026లో ఈ రాశుల వారికి కోరుకున్న ఉద్యోగం, మంచి అవకాశాలు వస్తాయి!
    News/Rasi Phalalu/2026లో ఈ రాశుల వారికి కోరుకున్న ఉద్యోగం, మంచి అవకాశాలు వస్తాయి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes