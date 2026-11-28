పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
2027లో ఐదు గ్రహణాలు ఏర్పడనున్నాయి.. ఏ నెలలో ఏ గ్రహణం వస్తుందో తెలుసా?
2027 సంవత్సరంలో మొత్తం ఐదు గ్రహణాలు ఏర్పడనున్నాయి. వీటిలో రెండు సూర్యగ్రహణాలు, మూడు చంద్రగ్రహణాలు ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరి 6న తొలి సూర్యగ్రహణం, ఫిబ్రవరి 21న చంద్రగ్రహణం, జూలై 18న మరో చంద్రగ్రహణం, ఆగస్టు 2న సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం, ఆగస్టు 17న చివరి చంద్రగ్రహణం సంభవిస్తాయి.
2027 సంవత్సరంలో మొత్తం ఐదు గ్రహణాలు ఏర్పడుతున్నాయి. వీటిలో రెండు సూర్యగ్రహణాలు, మూడు చంద్రగ్రహణాలు ఉన్నాయి. ఏడాది తొలి గ్రహణం ఫిబ్రవరిలో వస్తుంది. ఆ తర్వాత జూలై, ఆగస్టు నెలల్లోనూ గ్రహణాలు కనిపిస్తాయి. ఆగస్టు 2న సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం సంభవించడం విశేషం. ఆ సమయంలో ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పగలే కొద్దిసేపు చీకటి కమ్ముకుంటుంది. భారత్లో మాత్రం ఈ గ్రహణం పాక్షికంగా కనిపిస్తుంది. గ్రహణం ఏ రోజు వస్తుంది, మన దేశంలో కనిపిస్తుందా లేదా, సూతక కాలం ఎప్పుడు మొదలవుతుంది వంటి ప్రశ్నలు అందరిలో మెదులుతుంటాయి. అందుకే కొత్త ఏడాది మొదలుకాకముందే 2027 గ్రహణాల తేదీలు తెలుసుకోవడం ఎంతో అవసరం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సూర్య, చంద్ర గ్రహణాల వేళ ఆలయాలు మూసివేయడం, గ్రహణానంతరం స్నానం, దానధర్మాలు చేయడం సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది. ఖగోళ ఆసక్తి ఉన్నవారు, పంచాంగ నియమాలను పాటించేవారు ఏటా గ్రహణాల వివరాల కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. అయితే సూతక కాలం, ఆచార నియమాలు గ్రహణ దృశ్యమానత, స్థానిక పంచాంగాలను బట్టి మారుతుంటాయి.
ఫిబ్రవరి, జూలై గ్రహణాల వివరాలివే
2027 తొలి గ్రహణం ఫిబ్రవరి 6న వస్తుంది. ఈ వేళ చంద్రుడు సూర్యుడి ముందుకు వస్తాడు, కానీ సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పివేయడు. దాంతో సూర్యుడి చుట్టూ ప్రకాశవంతమైన ఉంగరంలా కనిపిస్తుంది. దీన్నే రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది భారత్లో కనిపించదు. కాబట్టి మన దేశంలోని వారు దీన్ని చూడలేరు. ఆధ్యాత్మిక నియమాల ప్రకారం భారత్లో గ్రహణం కనిపించకపోతే ఇక్కడ సూతక కాలం వర్తించదు.
ఫిబ్రవరి 21, 2027: ఫిబ్రవరిలోనే ఏడాది తొలి చంద్ర గ్రహణం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఈ సమయంలో చంద్రుడు భూమి బాహ్య నీడ గుండా ప్రయాణిస్తాడు. సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణంలా చంద్రుడు పూర్తిగా ఎర్రగానో, చీకటిగానో మారడు. కాంతిలో స్వల్ప మార్పు మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి గ్రహణాన్ని సాధారణ కళ్లతో గుర్తించడం కష్టమే. భారత్లో కనిపించే అంశం స్థానిక సమయం, చంద్రుడి స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
జూలై 18, 2027: జూలైలోనూ చంద్రగ్రహణం వస్తోంది. ఆ సమయంలో భూమి లేత నీడ చంద్రుడిపై పడుతుంది. ఈ ప్రభావం చాలా తక్కువగా ఉండటంతో చంద్రుడి వెలుగులో మార్పు సులభంగా కనిపించదు.
ఆగస్టు 2, 2027 (సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం): ఆగస్టులో ఏడాది రెండో సూర్యగ్రహణం వస్తుంది. ఆగస్టు 2, 2027న సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం సంభవిస్తుంది. ఈ ఏడాది వచ్చే అత్యంత విశేషమైన ఖగోళ ఘట్టాల్లో ఇదొకటి. సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణ వేళ చంద్రుడు సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పేస్తాడు. కొంతసేపు సూర్యకాంతి ఆగిపోయి పగటిపూట చీకటి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. స్పెయిన్, ఉత్తర ఆఫ్రికాతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇది పూర్తిగా కనిపిస్తుంది. భారత్లో పాక్షిక సూర్యగ్రహణంగా దర్శనమిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ సూర్యుడి కొంత భాగం చంద్రుడి నీడలో కప్పబడి కనిపిస్తుంది.
ఆగస్టు 17, 2027: ఏడాది చివరి గ్రహణం ఆగస్టు 17న వస్తుంది. ఈ చంద్ర గ్రహణం భారత్లో కనిపించదు. దీంతో 2027లోని ఐదు గ్రహణాలు పూర్తవుతాయి.
2027 గ్రహణాల జాబితా.. సూతక కాల నియమాలు
ఫిబ్రవరి 6, 2027: సూర్యగ్రహణం
ఫిబ్రవరి 21, 2027: చంద్రగ్రహణం
జూలై 18, 2027: చంద్రగ్రహణం
ఆగస్టు 2, 2027: సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం
ఆగస్టు 17, 2027: చంద్రగ్రహణం
హిందూ సంప్రదాయంలో సూర్య, చంద్ర గ్రహణాలకు ముందు సూతక కాలాన్ని పాటిస్తారు. సాధారణంగా సూర్యగ్రహణానికి 12 గంటల ముందు, చంద్రగ్రహణానికి 9 గంటల ముందు సూతకం మొదలవుతుందని భావిస్తారు. అయితే ఈ నియమాలు గ్రహణం కనిపించే ప్రాంతం, స్థానిక పంచాంగాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
2027లో వచ్చే ఐదు గ్రహణాల తేదీలు, దృశ్యమానత గురించి ముందుగానే తెలుసుకుంటే పండుగలు, ప్రయాణాలు, ఆచారాలను సులభంగా ప్రణాళిక చేసుకోవచ్చు.