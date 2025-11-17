Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    2026లో 4 శక్తివంతమైన రాజయోగాలు, ఈ మూడు రాశులకు స్వర్ణయుగం ప్రారంభమవుతుంది!

    2026లో కొన్ని శక్తివంతమైన శుభ యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ఈ రాజయోగాలు అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. కొన్ని రాశుల వారికి వరం అని చెప్పచ్చు. ఈ రాశుల వారు ఎక్కువ ఫలితాలను పొందబోతున్నారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు, ఎలాంటి రాజయోగాలు ఏర్పడనున్నాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

    Published on: Nov 17, 2025 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. ఇక కొత్త సంవత్సరం రాబోతోంది. 2026లో కొన్ని శక్తివంతమైన శుభ యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ఈ రాజయోగాలు అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. కొన్ని రాశుల వారికి వరం అని చెప్పచ్చు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు, ఎలాంటి రాజయోగాలు ఏర్పడనున్నాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

    ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పు.. నాలుగు శక్తివంతమైన యోగాలు (pinterest)
    ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పు.. నాలుగు శక్తివంతమైన యోగాలు (pinterest)

    ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పు

    2026లో ఈ రాశుల వారు ఎక్కువ ఫలితాలను పొందబోతున్నారు. కొన్ని ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పు నాలుగు ముఖ్య రాజయోగాలను తీసుకు రాబోతోంది. అవి హంస మహాపురుష రాజయోగం, బుధాదిత్య రాజయోగం, మహాలక్ష్మి రాజయోగం, గజకేసరి రాజయోగం. ఈ యోగాల ప్రభావం ద్వాదశ రాశుల వారిపై ఉంటుంది. అయితే కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం ప్రత్యేకంగా లాభాలు కలుగుతాయి.

    నాలుగు శక్తివంతమైన యోగాలు

    2026లో ఏర్పడబోతున్న ప్రధాన రాజయోగాలు ఇలా ఉన్నాయి. జనవరి 2న గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది చంద్రుడు, గురువు సంయోగంతో ఏర్పడుతుంది. అలాగే మే 14న మళ్లీ గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. శుక్రుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది.

    జనవరిలోనే బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది జూన్ 2 వరకు కొనసాగుతుంది. నాలుగవ రాజయోగం అయిన హంస మహాపురుష రాజయోగం జూన్ 2వ తేదీన ఏర్పడుతుంది. గురువు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో ఈ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ నాలుగు రాజయోగాలు కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతున్నాయి.

    2026లో ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు

    1.కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారికి ఈ నాలుగు రాజయోగాలు బాగా కలిసి వస్తాయి. అదృష్టం పెరుగుతుంది. సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. పురోగతి కనిపిస్తుంది. సంతోషం కూడా ఎక్కువవుతుంది.

    2.కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈ రాజయోగాలు బాగా అనుకూలిస్తాయి. కాంపిటేటివ్ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నవారు విజయాన్ని అందుకుంటారు. వాహనాలు, ఆస్తులను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆనందం, ప్రశాంతత, సానుకూల ఆలోచనలు పెరుగుతాయి. తోటి ఉద్యోగస్తులు, స్నేహితుల సహకారం లభిస్తుంది. సేవింగ్స్ పెరుగుతాయి. ఆర్థికపరంగా కూడా మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.

    3.మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి కూడా ఈ నాలుగు రాజయోగాలు శుభఫలితాలను తీసుకురాబోతున్నాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. కెరీర్‌లో పురోగతిని చూస్తారు. కొత్త అవకాశాలు పొందుతారు. ఉద్యోగస్తులు తోటి ఉద్యోగస్తుల సపోర్ట్‌తో ముందుకు సాగుతారు. పాత ప్లాన్‌ల ద్వారా ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వాహనాలు లేదా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయడానికి ఇది శుభ సమయం.

    News/Rasi Phalalu/2026లో 4 శక్తివంతమైన రాజయోగాలు, ఈ మూడు రాశులకు స్వర్ణయుగం ప్రారంభమవుతుంది!
    News/Rasi Phalalu/2026లో 4 శక్తివంతమైన రాజయోగాలు, ఈ మూడు రాశులకు స్వర్ణయుగం ప్రారంభమవుతుంది!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes