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    కన్యారాశితో సహా ఈ 5 రాశుల వారు ఆగస్టులో ధనవంతులు అయ్యే అవకాశం!

    ఆగస్టు నెలలో అనేక గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకోవడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి సంపదను ప్రసాదించే శక్తి ఉంది. ఆగస్టు నెలలో ఏ రాశుల వారు ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందుతారో చూడండి.

    Published on: Jul 24, 2026, 10:18:49 IST
    By Anand Sai
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    2026 ఆగస్టు మాసంలోకి ప్రవేశించడానికి ఇంకా కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం , ఆగస్టు మాసం చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ ఆగస్టు మాసం ప్రారంభం నుండి ముఖ్యమైన గ్రహాల స్థానాలలో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఈ నెలలో అనేక ముఖ్యమైన గ్రహాలు ఇతర గ్రహాలతో సంయోగంలో ఉంటాయి. ఈ గ్రహాల స్థానాలు, సంయోగాల వల్ల ఏర్పడే శుభ యోగాలు కొన్ని రాశుల వారికి సంపదను చేకూరుస్తాయి.

    ఆగస్టు అదృష్ట రాశులు
    ఆగస్టు అదృష్ట రాశులు

    ఆగస్టు నెలలో ఏయే గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకుంటాయో చూస్తే - ఆగస్టు 2న శుక్రుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆగస్టు 3న కుజుడు మిథునరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆగస్టు 6న బుధుడు కర్కాటకరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆగస్టు 18న సూర్యుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడు కూడా ఆగస్టు 23న సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ గ్రహాలలో కొన్ని ఇతర గ్రహాలతో కలిసి లక్ష్మీ నారాయణ యోగం, మహాలక్ష్మి యోగం, త్రికోణ యోగం, గజకేసరి యోగం, చతుర్గ్రహ యోగం, రవి యోగం వంటి అత్యంత శుభ యోగాలను సృష్టిస్తాయి. ఈ యోగాల ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి ఆగస్టు నెల చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో వారి పై అధికారులు, సహోద్యోగుల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. పనిలో అద్భుతమైన పనితీరు కారణంగా మీకు పదోన్నతి అవకాశాలు లభిస్తాయి. సొంత స్థానంలో ఉన్నవారికి ఎక్కువ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో మీరు తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ ప్రయోజనాలను ఆశించవచ్చు. మీ పాత స్నేహితులను కలుసుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇది మిమ్మల్ని సంతోషపరిచే సమయం. ఈ నెల విద్యార్థులకు మంచిది. ఇది ఆర్థిక ప్రశాంతతను తెచ్చిపెట్టే సమయం. గతంలో చేసిన కష్టానికి ఫలాలు ఆగస్టు నెలలో రెట్టింపు అవుతాయి. మీ పనులన్నీ సులభంగా పూర్తవుతాయి.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి ఆగస్టు నెల చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆగస్టు నెల ప్రారంభానికి ముందే గురు గ్రహం కర్కాటక రాశి లగ్నంలోకి ప్రవేశించింది. దీనితో పాటు అనేక శక్తివంతమైన గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు కలిసి శక్తివంతమైన యోగాలను ఏర్పరుస్తాయి. అందువల్ల కర్కాటక రాశి వారు ఈ నెల మొత్తం ఎలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కోరు. ఒకవేళ వచ్చినా అవి మిమ్మల్ని ఎక్కువ కాలం ప్రభావితం చేయవు. అంతేకాకుండా ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ఉద్యోగులకు వారి పై అధికారులు మరియు సహోద్యోగుల నుండి పూర్తి మద్దతు మరియు సహకారం లభిస్తుంది. కొంతమందికి పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. మొత్తం మీద, ఆగస్టు నెల వృత్తిపరమైన పురోగతికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    సింహ రాశి

    సింహరాశి వారికి ఆగస్టు నెల పురోగతికి అనుకూలంగా ఉంటుంది . మీరు చేసే ప్రతి పనిలో ఊహించని విజయం లభిస్తుంది. విద్యార్థులు పరీక్షలలో మంచి మార్కులు సాధిస్తారు. మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలను పొందే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో కుటుంబంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. ఇంట్లో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఈ నెల ఆర్థిక విషయాలకు మంచి సమయం. ప్రశాంతమైన రోజులు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణం కంటే కొంచెం ఎక్కువగా మెరుగుపడుతుంది. అలాగే చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన శుభకార్యాలు మళ్లీ ప్రారంభమవుతాయి. అవివాహితుల జీవితంలోకి కోరుకున్న భాగస్వామి వస్తారు. నూతన దంపతులకు సంతాన భాగ్యం కూడా ఉంది.

    కన్యా రాశి

    కన్యారాశి వారికి ఆగస్టు చాలా అద్భుతమైన నెల. ఈ సమయం స్వయం ఉపాధి, వ్యాపారం, వాణిజ్యం, పరిశ్రమలలో ఉన్నవారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. పనిలో ఒత్తిడి తగ్గి, లాభం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితం మధురంగా ​​ఉంటుంది. వృత్తి జీవితం బాగుంటుంది. ఆకస్మిక లాభాల కారణంగా వ్యాపారవేత్తల ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. అంతేకాకుండా, పురోగతికి మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఈ సమయంలో ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి ఆగస్టు నెల మంచిది . పెట్టుబడులు మరియు కొత్త వ్యాపారాల నుండి మీరు అధిక లాభాలను ఆశించవచ్చు. మీ కొత్త ప్రాజెక్టులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. పనిలో మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వివాహిత జంటల మధ్య సంబంధాలు బలపడతాయి. మీ కుటుంబంతో కలిసి సుదూర ప్రయాణం చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ నెలలో పనిచేసే వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. నగదు ప్రవాహం పెరగడం వల్ల ఇంట్లోని ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/కన్యారాశితో సహా ఈ 5 రాశుల వారు ఆగస్టులో ధనవంతులు అయ్యే అవకాశం!
    Home/Rasi Phalalu/కన్యారాశితో సహా ఈ 5 రాశుల వారు ఆగస్టులో ధనవంతులు అయ్యే అవకాశం!
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