    Astro Tips: ఈ 6 వేసి దీపం వెలిగిస్తే అనేక లాభాలు కలుగుతాయి, డబ్బు కొరత ఉండదు!

    దీపం సానుకూల శక్తికి చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. దీపం ఏ ఇంట్లో వెలిగిస్తే ఆ ఇంట్లో సంతోషం, సంవృద్ధి నివసిస్తుందని, వ్యతిరేక శక్తి తొలగిపోతుందని నమ్మకం. కానీ దీపం వెలిగించేటప్పుడు కొన్ని అందులో వేయడం వల్ల దాని ప్రభావం మరింత పెరుగుతుందని మీకు తెలుసా? దీపాన్ని వెలిగించేటప్పుడు వేటిని వేస్తే మంచిది?

    Published on: Jan 05, 2026 12:01 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ మతంలో ఉదయం, సాయంత్రం లేదా పూజ సమయంలో దీపాలు వెలిగించే సంప్రదాయం శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. దీపం సానుకూల శక్తికి చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. దీపం ఏ ఇంట్లో వెలిగిస్తే ఆ ఇంట్లో సంతోషం మరియు సంవృద్ధి నివసిస్తుందని, అలాగే వ్యతిరేక శక్తి తొలగిపోతుందని నమ్మకం. కానీ దీపం వెలిగించేటప్పుడు కొన్ని అందులో వేయడం వల్ల దాని ప్రభావం మరింత పెరుగుతుందని మీకు తెలుసా? మరి దీపాన్ని వెలిగించేటప్పుడు వేటిని వేస్తే మంచిది? వాటి వలన ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    దీపం వెలిగించేటప్పుడు వీటిని అందులో వేస్తే ఈ ఫలితాలను పొందవచ్చు (meta ai)
    దీపం వెలిగించేటప్పుడు వీటిని అందులో వేస్తే ఈ ఫలితాలను పొందవచ్చు

    దీపం వెలిగించేటప్పుడు వీటిని అందులో వేస్తే ఈ ఫలితాలను పొందవచ్చు

    లవంగం:

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం లవంగాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. ఇవి సంపద, శ్రేయస్సుకు చిహ్నంగా పరిగణించబడతాయి. దీపం వెలిగించే ముందు అందులో లవంగాలు వేసి వెలిగించడం వల్ల ఇంట్లోకి డబ్బు వస్తుంది. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి.

    యాలకులు:

    ఇవి అదృష్టం మరియు సంవృద్ధికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. వీటిని దీపం కుందులో వేసి వెలిగించడం వల్ల ఇంటిలో సానుకూల శక్తి లభిస్తుంది మరియు అదృష్టం పెరుగుతుంది.

    కుంకుమ పువ్వు:

    హిందూ మతంలో కుంకుమపువ్వు పవిత్రమైనది మరియు శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. కుంకుమపువ్వును దీపం కుందులో వేసి వెలిగించడం వల్ల ఇంటికి శాంతి మరియు శ్రేయస్సు లభిస్తాయి. అదే విధంగా, ఆ ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది.

    బియ్యం:

    హిందూ మతంలో బియ్యం ఆహారానికి చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. దీపంలో కొన్ని బియ్యం గింజలు వేసి వెలిగించడం వల్ల ఇంట్లో ఆహార కొరత ఉండదు.

    పసుపు:

    దీపం వెలిగించేటప్పుడు పసుపును కూడా వెయ్యండి. పసుపు శుభప్రదమైనది మరియు పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. పసుపును వేసి వెలిగించడం వలన ఇంట్లో వ్యతిరేక శక్తి తొలగిపోతుంది. సానుకూల శక్తి ప్రసారం అవుతుందని నమ్ముతారు.

    నువ్వుల నూనె:

    నువ్వుల నూనె పవిత్రమైనది, శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. దీపంలో నువ్వుల నూనెను వేసి వెలిగించడం ద్వారా ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ప్రసారం అవుతుంది. సంవృద్ధి కొనసాగుతుంది.

    దీపాన్ని ఎల్లప్పుడూ శుభ్రమైన, పరిశుభ్రమైన ప్రదేశంలో వెలిగించాలి. దీపాన్ని ఎల్లప్పుడూ సాయంత్రం వెలిగించాలి. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద లేదా పూజ గదిలో దీపం వెలిగిస్తే మంచిది.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

