Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈ నెలలో పుట్టిన వారిలో ప్రత్యేక శక్తి దాగి ఉంది.. వీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ అనందం, డబ్బు!

    పుట్టిన నెల భవిష్యత్తులో చాలా విషయాల గురించి చెప్తుంది. ఒక మనిషి పుట్టిన నెల ఆధారంగా వారి ప్రవర్తన, తీరు, బలాలు, బలహీనతలు వంటి విషయాలను చెప్పవచ్చు. జనవరి‌తో కొత్త సంవత్సరం మొదలవుతుంది. అయితే జనవరి నెలలో పుట్టిన వారు ఏ విధంగా ఉంటారు? మీరు జనవరి నెలలో పుట్టారా? అయితే మీ గురించి ఇప్పుడే తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 03, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    న్యూమరాలజీ ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. అలాగే పుట్టిన నెల ఆధారంగా కూడా అనేక విషయాలను చెప్పడానికి వీలవుతుంది. 2026 జనవరిలోకి అడుగుపెట్టాము. జనవరిలో పుట్టిన వారు చాలా అదృష్టవంతులని చెప్పవచ్చు. ఈ నెలలో పుట్టిన వారు అనేక మంచి లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు. అలాగే సక్సెస్‌ను కూడా ఈజీగా అందుకుంటారు.

    ఈ నెలలో పుట్టిన వారిలో ప్రత్యేక శక్తి దాగి ఉంది (pinterest)
    ఈ నెలలో పుట్టిన వారిలో ప్రత్యేక శక్తి దాగి ఉంది (pinterest)

    జనవరి నెలలో పుట్టిన వారు ఏ విధంగా ఉంటారు?

    పుట్టిన నెల భవిష్యత్తులో చాలా విషయాల గురించి చెప్తుంది. ఒక మనిషి పుట్టిన నెల ఆధారంగా వారి ప్రవర్తన, తీరు, బలాలు, బలహీనతలు వంటి విషయాలను చెప్పవచ్చు. జనవరి‌తో కొత్త సంవత్సరం మొదలవుతుంది. అయితే జనవరి నెలలో పుట్టిన వారు ఏ విధంగా ఉంటారు? మీరు కూడా జనవరి నెలలో పుట్టారా? అయితే మీ గురించి ఇప్పుడే తెలుసుకోండి.

    శని ప్రభావం

    శని న్యాయదేవుడు మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు. మంచి పనులు చేస్తే శుభ ఫలితాలు, చెడు పనులు చేస్తే అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. శని మనకి కష్టపడడం, సహనం వంటి వాటిని నేర్పిస్తాడు. జనవరి నెలలో పుట్టిన వారిపై శని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. జనవరి నెలలో పుట్టిన వారు కష్టపడి పని చేస్తారు.

    ఎలాంటి ఛాలెంజ్‌లైనా స్వీకరించడానికి ముందుంటారు. జీవితానికి అర్థం బాగా తెలుసు. చిన్నప్పటి నుంచే జనవరిలో పుట్టిన వారికి జీవితానికి అర్థం తెలుసు. అందుకనే ఎప్పుడూ కూడా వారి ప్రవర్తన సరిగ్గా ఉంటుంది. జీవితానికి అర్థాన్ని చిన్న వయసులోనే తెలుసుకుంటారు. చక్కగా అన్నిటిలో కూడా బాగా రాణిస్తారు.

    నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువ

    జనవరి నెలలో పుట్టిన వారికి నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎప్పుడూ కూడా ఈ నెలలో పుట్టిన వారు ఇతరులను ఫాలో అవ్వరు. మిమ్మల్ని ఇతరులు ఫాలో అవుతారు. వీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఇతరులకు సెక్యూరిటీ, నమ్మకం కలుగుతాయి. అందుకే అందరూ మిమ్మల్ని ఇష్టపడతారు. మీ సమక్షంలో ఉండాలని అనుకుంటారు.

    కుటుంబాన్ని కూడా మార్చేస్తారు

    జనవరి నెలలో పుట్టిన వారు కుటుంబాన్ని సంతోషంగా ఉంచుతారు. కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యలను తొలగిస్తారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు. వీళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడ ప్రతికూలత తొలగిపోతుంది, సానుకూలత వ్యాపిస్తుంది. ప్రతిదీ వీళ్ళే బాధ్యత వహిస్తారు. వీరు ఏ ఇంట్లో ఉంటే ఆ ఇంట సంతోషం ఉంటుంది. ఎలాంటి సమస్యలైనా, ఆర్థిక సమస్యలైనా, నెగటివిటీ అయినా తొలగిపోతుంది. వీరు ఉన్న ఇంట ఆనందం వెల్లువిరుస్తుంది.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/ఈ నెలలో పుట్టిన వారిలో ప్రత్యేక శక్తి దాగి ఉంది.. వీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ అనందం, డబ్బు!
    News/Rasi Phalalu/ఈ నెలలో పుట్టిన వారిలో ప్రత్యేక శక్తి దాగి ఉంది.. వీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ అనందం, డబ్బు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes