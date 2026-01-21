Edit Profile
    12 సంవత్సరాల తర్వాత గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం, 3 రాశుల వారి సంపద పెరుగుతుంది!

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురువు సంచారానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో గురువు తిరోగమనంలో వున్నాడు. ఆ తరవాత ప్రత్యక్ష సంచారం చేస్తాడు. దీంతో 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది. కానీ కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు.

    Published on: Jan 21, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు కాలానుగుణంగా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక రకాల మార్పులను తీసుకు వస్తుంది. కొన్నిసార్లు శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి, కొన్ని సార్లు అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

    గురు గ్రహ సంచారం
    గురు గ్రహ సంచారం

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురువు హోదాను కలిగి ఉన్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురువు సంచారానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో గురువు తిరోగమనంలో వున్నాడు. ఆ తరవాత మార్చి నెలలో ప్రత్యక్ష సంచారం చేస్తాడు. దీంతో 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది. కానీ కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు.

    గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం.. ఈ రాశుల వారిపై ప్రభావం

    గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతుంది. ఈ రాశుల వారు చాలా అదృష్టవంతులు.12 ఏళ్ల తర్వాత ఈ రాశిలో గురువు నేరుగా సంచారం చేస్తాడు. ఈ ప్రత్యక్ష సంచారంతో మూడు రాశుల వారికి సంపద పెరుగుతుంది. అలాగే ఇంకా ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయి.

    సింహ రాశి

    గురువు ప్రత్యక్ష సంచారం సింహ రాశి వారికి బాగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. అనేక ప్రాజెక్టులను చేపడతారు. విజయాలను అందుకుంటారు. సమాజంలో పేరు, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరంగా కూడా బాగుంటుంది. పెట్టుబడులు పెడితే బాగా కలిసి వస్తుంది.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి గురువు తిరోగమనం నుంచి ప్రత్యక్ష సంచారం చేయడంతో శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. వ్యాపారులకు కూడా ఇదే శుభ సమయం. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. సమస్యలను మాటలతో పరిష్కరించుకుంటారు. కెరీర్‌లో ఉన్న సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి గురువు కారణంగా శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విద్యార్థులకు కూడా ఇది మంచి సమయం. శుభవార్తలను వింటారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా ఉంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

