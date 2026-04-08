    అక్షయ తృతీయ 2026: అక్షయ తృతీయ నాడు ఈ చిన్న దానం చేస్తున్నారా? మీ జాతకం మారిపోవడం ఖాయం!

    అక్షయ తృతీయ అంటేనే ఎప్పటికీ తరగని అదృష్టం. ఈ పవిత్ర పర్వదినాన చేసే చిన్న దానం కూడా అనంతమైన పుణ్య ఫలాన్ని ఇస్తుంది. 2026 అక్షయ తృతీయ విశేషాలు, దాన ధర్మాలతో పాటు ఈ విశేషమైన రోజు పాటించాల్సిన నియమాలు ఏంటో కూడా ఈరోజే మనం తెలుసుకుందాం.

    Published on: Apr 08, 2026 1:31 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    అక్షయ తృతీయ అంటేనే ఎప్పటికీ తరగని అదృష్టం. ఈ పవిత్ర పర్వదినాన చేసే చిన్న దానం కూడా అనంతమైన పుణ్యఫలాన్ని ఇస్తుంది. 2026 అక్షయ తృతీయ విశేషాలు, దాన ధర్మాలు, పాటించాల్సిన నియమాలు తెలుసుకుందాం. హిందూ ధర్మంలో అక్షయ తృతీయకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. 'అక్షయ' అంటేనే క్షయం లేనిది లేదా ఎప్పటికీ తరిగిపోనిది అని అర్థం.

    అక్షయ తృతీయ 2026

    ఈ రోజున ఏ శుభకార్యం చేసినా, ఏ దానం చేసినా దాని వల్ల కలిగే ఫలితం జీవితాంతం తోడుంటుందని భక్తుల నమ్మకం. ముఖ్యంగా లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహం కోసం ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు విశేష పూజలు నిర్వహిస్తారు. కేవలం బంగారం కొనడమే కాదు, అంతకు మించిన ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత ఈ రోజుకు ఉంది.

    అక్షయ తృతీయ 2026 తేదీ, సమయం

    ఈ ఏడాది అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19, ఆదివారం నాడు వచ్చింది.

    తృతీయ తిథి ప్రారంభం: ఏప్రిల్ 18, సాయంత్రం 05:31 గంటలకు.

    తృతీయ తిథి ముగింపు: ఏప్రిల్ 19, మధ్యాహ్నం 02:12 గంటలకు.

    ఉదయ తిథి ప్రకారం, ఏప్రిల్ 19 నాడు అక్షయ తృతీయ జరుపుకోవడం ఉత్తమం.

    ఈ రోజున చేయాల్సిన 'మహా దానాలు'

    వేసవి కాలంలో వచ్చే ఈ పండుగ నాడు చేసే దానాలకు శాస్త్రీయంగానూ, ఆధ్యాత్మికంగానూ గొప్ప విలువ ఉంది. అవేంటో చూద్దాం:

    1. జల దానం:

    ఎండలు మండుతున్న వేళ దాహంతో ఉన్న వారికి నీరు అందించడం కంటే గొప్ప పుణ్యం మరొకటి లేదు. ఈ రోజున మట్టి కుండలు, చల్లని నీరు లేదా చలివేంద్రాల ఏర్పాటు చేయడం వల్ల పితృదేవతల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. వీలైతే బాటసారులకు మజ్జిగ, పానకం వంటివి పంపిణీ చేయడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    2. ధాన్య దానం:

    బియ్యం, గోధుమలు, శనగ పప్పు లేదా రాగిపిండిని దానం చేయడం వల్ల ఇంట్లో ధాన్యానికి ఎప్పుూ కొరత ఉండదు. పేదవారికి అన్నదానం చేయడం వల్ల మీ ఇంట్లోని దారిద్య్రం తొలగిపోయి ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుందని నమ్మకం.

    3. నిత్యావసర వస్తువులు:

    కేవలం ఆహారమే కాకుండా, ఎండ తీవ్రత నుంచి రక్షణ కల్పించే గొడుగులు, చెప్పులు లేదా వస్త్రాలను పేదలకు పంపిణీ చేయాలి. ఇలాంటి దానాలు మీ జీవితంలోని ప్రతికూలతలను తొలగించి, సానుకూల శక్తిని నింపుతాయి.

    పొరపాటున కూడా ఈ పనులు చేయకండి

    అక్షయ తృతీయ నాడు కొన్ని పనులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది:

    అతిగా ఖర్చు చేయకండి: ఈ రోజు షాపింగ్ చేయడం శుభప్రదమే, కానీ మీ స్తోమతకు మించి అప్పులు చేసి బంగారం కొనడం లేదా అనవసర ఖర్చులు చేయడం శ్రేయస్కరం కాదు.

    కలహాలకు తావివ్వకండి: ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉండాలి. గొడవలు పడటం, ఇతరులను దూషించడం వంటివి చేస్తే లక్ష్మీదేవి మీ ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    పెద్దలను అవమానించకండి: ఇంట్లోని పెద్దల ఆశీస్సులు లేనిదే ఏ పూజ ఫలించదు. ఈ రోజు వారిని గౌరవించి, పాదాలకు నమస్కారం చేసుకోవడం వల్ల సకల శుభాలు కలుగుతాయి.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/అక్షయ తృతీయ 2026: అక్షయ తృతీయ నాడు ఈ చిన్న దానం చేస్తున్నారా? మీ జాతకం మారిపోవడం ఖాయం!
