    అక్షయ తృతీయ నాడు శక్తివంతమైన గజకేసరి యోగం.. శుభముహుర్తం, ప్రాముఖ్యత, పరిహారాలు వివరాలు ఇవిగో!

    అక్షయ తృతీయ రోజు ఏ శుభకార్యానైనా పంచాంగం చూడకుండా ప్రారంభించచ్చు. ఏం చేసినా ఎక్కువ రెట్లు ఫలితం వస్తుందని నమ్ముతారు. పైగా అక్షయ తృతీయ నాడు గజకేసరి రాజయోగం రావడం మరింత విశేషం.బంగారం, వెండి కొనడం సాంప్రదాయం కూడా ఉంది. ఈ ఏడాది అక్షయ తృతీయ ఎప్పుడు వచ్చింది? శుభ ముహూర్తాలు, పరిహారాల గురించి తెలుసుకుందాం.

    Published on: Apr 04, 2026 3:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ మతంలో అక్షయ తృతీయకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత వుంది. దీనిని వైశాఖ మాసంలో శుక్ల పక్షం మూడవ రోజున జరుపుకుంటారు. ఇది చాలా విశేషమైన రోజు. ఈ రోజున వివాహం, ఇంటి ప్రవేశం, భూమి పూజ, కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడం వంటి ఇతర శుభకార్యాలు పంచాంగాన్ని చూడకుండానే చేయవచ్చు. 2026 సంవత్సరంలో అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 19, 2026, ఆదివారం వచ్చింది. ఈసారి ఇది అనేక అరుదైన జ్యోతిష్య యాదృచ్ఛికాలతో వస్తోంది. పైగా గజకేశరి రాజయోగం రావడం మరింత విశేషం.

    అక్షయ తృతీయ నాడు శక్తివంతమైన గజకేసరి యోగం (pinterest)
    అక్షయ తృతీయ నాడు శక్తివంతమైన గజకేసరి యోగం (pinterest)

    అక్షయ తృతీయ 2026

    వైశాఖ శుక్ల తృతీయ తిథి ఏప్రిల్ 19, 2026 న ఉదయం 10:50 గంటలకు ప్రారంభమై, ఏప్రిల్ 20 న ఉదయం 7:27 గంటలకు ముగుస్తుంది. నిబంధనల ప్రకారం, అక్షయ తృతీయను 19 ఏప్రిల్ 2026న జరుపుకోవాలి.

    శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగం

    ఈరోజున చంద్రుడు మరియు బృహస్పతి కలయిక కారణంగా గజకేసరి యోగం కూడా ఏర్పడుతోంది. గజకేసరి యోగం సంపద, ప్రతిష్ట, జ్ఞానం మరియు పురోగతి యొక్క రాజయోగంగా పరిగణించబడుతుంది. అలాగే సూర్యుడు-చంద్రుని ప్రత్యేక సంబంధం ఈ తేదీని మరింత శక్తివంతం చేస్తున్నాయి. జ్యోతిష్కుల అభిప్రాయం ప్రకారం, చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇలాంటి అరుదైన యాదృచ్ఛికం జరుగుతోందని, దీనితో అక్షయ తృతీయ పరిహారాలు ఫలితాలు చాలా రెట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    అక్షయ తృతీయ ప్రాముఖ్యత:

    అక్షయ తృతీయను అత్యంత శుభదినంగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజున దానాలు చేయడం, జపం చేయడం, పూజలు చేయడం, కొత్త పనులు ప్రారంభించడం అనంతమైన ఫలాలను తీసుకు వస్తాయి. అక్షయ తృతీయ నాడే గంగానది భూమిపై వచ్చిందని, ఈరోజే పరశురాముడు (విష్ణువు ఆరవ అవతారం) ప్రత్యక్షమయ్యాడని అంటారు. అంతే కాదు ఉత్తరాఖండ్‌లోని చార్ ధామ్‌ల (గంగోత్రి, యమునోత్రి) తలుపులు కూడా ఈ రోజున తెరుచుకుంటాయి.

    అక్షయ తృతీయ రోజున ఈ శుభకార్యాలు చెయ్యచ్చు:

    హిందూ మతంలో ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి ముందు శుభ సమయం చూడడం ఆనవాయితీ. కానీ అక్షయ తృతీయ రోజున ముహూర్తాన్ని చూడకుండానే ఈ పనులు చేయవచ్చు:

    వివాహం

    గృహప్రవేశం

    భూమి పూజ

    కొత్త వ్యాపారం లేదా దుకాణం ప్రారంభించడం

    బంగారం, వెండి, వాహనం లేదా ఆస్తి కొనుగోలు

    దేవతల ప్రతిష్ఠ

    ఆలయ నిర్మాణం

    అక్షయ తృతీయ శుభ ముహూర్తాలు:

    శుభ ముహూర్తం: ఉదయం 04:03 నుండి 04:47 వరకు

    అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:32 నుండి మధ్యాహ్నం 12:23 వరకు

    విజయ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 02:06 నుండి 02:57 వరకు

    గోధులీ ముహూర్తం: సాయంత్రం 06:21 నుండి 06:44 వరకు

    అక్షయ తృతీయ నాడు పాటించాల్సిన ప్రత్యేక పరిహారాలు:

    ఉదయాన్నే లేచి స్నానం చేసి గంగాజలంతో ఇంటిని శుభ్రం చేయండి. పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించి విష్ణుమూర్తి మరియు లక్ష్మీదేవిని పూజించండి.

    విష్ణు మూర్తి మంత్రాలను పఠించడం వల్ల ప్రత్యేక ఫలితాలు వస్తాయి.

    పూజ తరువాత ఈరోజు బియ్యం, బెల్లం, బట్టలు, పండ్లు, ఆవులను దానం చేయాలి.

    ఈరోజు బంగారం లేదా వెండి కొనడం చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

