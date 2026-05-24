Cockroach : ఈ కర్మ ఫలితంగా మీరు మీ తదుపరి జన్మలో బొద్దింకగా పుడతారు!
Cockroach : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం.. మనిషికి మరో జన్మ ఉంటుంది. ఈ జన్మలో చేసిన తప్పుల ఆధారంగా మరో జన్మలో పుట్టుక ఉంటుందని నమ్ముతారు.
హిందూ మతంలో గరుడ పురాణం జీవితం, కర్మ, మరణం, వాటి పరిణామాలను వివరించే ఒక ముఖ్యమైన గ్రంథంగా పరిగణిస్తారు. ప్రస్తుత జీవితంలో చేసిన మంచి చెడు కర్మల ఆధారంగా మరుజన్మ గురించి గరుడ పురాణం చెబుతోంది. గరుడ పురాణం ప్రకారం.. ఒక వ్యక్తి తన జీవితకాలంలో చేసే ప్రతి మంచి, చెడు కర్మలకు, శిక్ష లేదా బహుమతి రూపంలో పరిణామాలను ఎదుర్కొంటాడు. అంతేకాకుండా ఒక వ్యక్తి కర్మలు వారి తరువాతి జన్మను ప్రభావితం చేస్తాయి.
ఒక వ్యక్తి తప్పుడు కర్మలు చేసినప్పుడు.. మరణానంతరం ఒక జంతువుగా, చాలా దుస్థితిలో పునర్జన్మిస్తారు. గరుడ పురాణం ప్రకారం కీటకాలు, బొద్దింకలుగా పునర్జన్మిస్తారు. గరుడ పురాణం ప్రకారం తన జీవితకాలంలో ఏ రూపంలోనైనా నూనెను దొంగిలించే వ్యక్తి మరణానంతరం నరకానికి వెళ్తాడు. వారి తదుపరి జీవితంలో అటువంటి వ్యక్తి కీటకాల ప్రపంచంలో, ప్రత్యేకంగా బొద్దింకగా పునర్జన్మిస్తాడని గరుడ పురాణం పేర్కొంది.
గరుడ పురాణం ప్రకారం.. బంగారం దొంగిలించిన వ్యక్తి బొద్దింక లేదా కీటకం రూపంలో పునర్జన్మిస్తాడు. ఇతరుల గురించి నిందలు వేసేవారు లేదా చాడీలు చెప్పేవారు కూడా అదే శిక్షను పొందుతారు. కాబట్టి ఎలాంటి పాపపు పనులలోనూ పాల్గొనవద్దు, ఇతరులను నిందించడం మానుకోండి.
గరుడ పురాణంలోని నాలుగో, ఐదో, ఆరో అధ్యాయాలు.. ఏయే నిర్దిష్టమైన తప్పులు లేదా పాపాల వల్ల వ్యక్తులు వారి మరుజన్మలో కీటకాలు, పురుగుల లోకంలోకి విసిరివేయబడతారో వివరిస్తాయి.
మనుషులను సన్మార్గంలో నడిచేలా ప్రేరేపించాలనే నిర్దిష్ట ఉద్దేశంతో గరుడ పురాణంలోనూ, ఇతర మత గ్రంథాలలోనూ మంచి చెడుల ప్రస్తావనలు ఉన్నాయ్. అలాగే పాపం, పుణ్యం, శిక్ష, బాధల గురించిన సమాచారం పొందుపరిచారు. గరుడ పురాణం జీవితంలో సత్కర్మలు చేయడం, స్వచ్ఛమైన మనస్సును కలిగి ఉండటం, ఇతరుల పట్ల కరుణ భావాలను కలిగి ఉండటం వంటి పాఠాలను కూడా బోధిస్తుంది. కొందరు వీటిని నమ్ముతారు. మరికొందరు వీటిని నమ్మరు. కానీ మనిషిని సన్మార్గంలో నడిపేందుకు గ్రంథాలు అనేక విషయాలను చెబుతాయి.
గమనిక : ఇది కేవలం నమ్మకాల మీద ఆధారపడిన కథనం. మాకు దొరికిన సమాచారం ఆధారంగా కథనం ఇచ్చాం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.