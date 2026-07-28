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    ఆషాఢ పౌర్ణమి 2026: ప్రీతి, ఆయుష్మాన్ యోగాలతో అరుదైన శుభసమయం.. ఈ ఒక్క పని చేస్తే పాపాలు తొలగి అదృష్టం!

    ఆషాఢ పౌర్ణమి లేదా గురు పౌర్ణమి హిందూ ధర్మంలో అత్యంత పవిత్రమైన పర్వదినంగా భావిస్తారు. 2026లో పౌర్ణమి తిథి జూలై 28 మధ్యాహ్నం 2:48 గంటలకు ప్రారంభమై, జూలై 29 సాయంత్రం 4:35 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం జూలై 29, బుధవారం గురు పౌర్ణమి వ్రతాలు, పూజలు, పుణ్యస్నానాలు, దానధర్మాలు చేయడం శ్రేయస్కరం.

    Published on: Jul 28, 2026, 09:30:50 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ ధర్మంలో పౌర్ణమి తిథికి అత్యంత విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. ప్రతినెలా వచ్చే పౌర్ణమి రోజున పవిత్ర నదుల్లో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించడం, దానధర్మాలు చేయడం ద్వారా విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ముఖ్యంగా ఈ పవిత్ర దినాన జగత్ రక్షకుడు శ్రీమహావిష్ణువుతో పాటు మహాలక్ష్మి దేవిని, చంద్ర భగవానుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు.

    ఆషాఢ పౌర్ణమి 2026: ప్రీతి, ఆయుష్మాన్ యోగాలతో అరుదైన శుభసమయం.. ఈ ఒక్క పని చేస్తే పాపాలు తొలగి అదృష్టం!
    ఆషాఢ పౌర్ణమి 2026: ప్రీతి, ఆయుష్మాన్ యోగాలతో అరుదైన శుభసమయం.. ఈ ఒక్క పని చేస్తే పాపాలు తొలగి అదృష్టం!

    ఇలా చేయడం వల్ల కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని, సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమిని అత్యంత పవిత్రమైన గురు పౌర్ణమి' లేదా ఆషాఢ పౌర్ణమిగా జరుపుకుంటారు. అయితే, ఈ ఏడాది పౌర్ణమి తిథి రెండు రోజులు రావడంతో అసలు వ్రతం మరియు పూజా కార్యక్రమాలు ఏ రోజు నిర్వహించాలనేదానిపై భక్తులలో కొంత గందరగోళం నెలకొంది.

    ఆషాఢ పౌర్ణమి తేదీ మరియు సరైన సమయం

    హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, ఆషాఢ శుక్ల పౌర్ణమి తిథి జూలై 28, 2026 మధ్యాహ్నం 02:48 గంటలకు ప్రారంభమై, జూలై 29, 2026 సాయంత్రం 04:35 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే ఉదయ తిథి ప్రాధాన్యతను బట్టి, ఆషాఢ పౌర్ణమిని జూలై 29, 2026 బుధవారం రోజునే పాటించాలని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ రోజే పౌర్ణమి వ్రతం ఆచరించడం, పవిత్ర స్నానాలు మరియు దానాలు చేయడం అత్యంత శ్రేయస్కరమని శాస్త్ర వచనం.

    అరుదైన శుభ యోగాల కలయిక

    ఈసటి ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజున ఎంతో విశిష్టమైన 'ప్రీతి' మరియు 'ఆయుష్మాన్' యోగాలు అరుదైన రీతిలో ఏర్పడుతున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ పవిత్ర యోగాల సమయంలో చేసే దైవారాధన, పూజలు మరియు మంచి పనులకు విశేషమైన ఫలితాలు దక్కుతాయి. దీనివల్ల జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు తొలగిపోయి, అదృష్టం తలుపు తడుతుందని నమ్ముతారు.

    పూజా ముహూర్తాలు మరియు చంద్రోదయ సమయం

    పౌర్ణమి రోజున అనుసరించాల్సిన ముఖ్యమైన ముహూర్తాల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 05:10 నుండి ఉదయం 05:45 వరకు.

    ప్రాతః సంధ్య: ఉదయం 05:27 నుండి ఉదయం 06:20 వరకు.

    విజయ ముహూర్తం: సాయంత్రం 04:29 నుండి సాయంత్రం 05:30 వరకు.

    గోధూళి ముహూర్తం: రాత్రి 09:34 నుండి రాత్రి 09:51 వరకు.

    అలాగే, ఈ పవిత్ర దినాన రాత్రి 09:53 గంటలకు చంద్రోదయం అవుతుంది. చంద్రునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం ద్వారా జాతకంలో చంద్ర దోషాలు తొలగిపోయి, మనశ్శాంతి లభిస్తుందని నమ్ముతారు.

    ఆషాఢ పౌర్ణమి నాడు చేయవలసిన దానాలు

    పౌర్ణమి రోజున చేసే దానానికి ఎంతో శక్తి ఉంటుంది. ఈ పర్వదినాన శక్తికొలది పేదలకు సహాయం చేయడం మంచిది. అన్నం, మంచి నీరు, ఆవు నెయ్యి, గోధుమలు, వస్త్రాలు, గొడుగు మరియు ధనాన్ని దానంగా ఇవ్వడం ద్వారా విశేష పుణ్యఫలం దక్కుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ రోజు చేసే దానధర్మాల వల్ల ఇంటా బయటా సిరిసంపదలు వర్ధిల్లుతాయి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆషాఢ పౌర్ణమి 2026: ప్రీతి, ఆయుష్మాన్ యోగాలతో అరుదైన శుభసమయం.. ఈ ఒక్క పని చేస్తే పాపాలు తొలగి అదృష్టం!
    Home/Rasi Phalalu/ఆషాఢ పౌర్ణమి 2026: ప్రీతి, ఆయుష్మాన్ యోగాలతో అరుదైన శుభసమయం.. ఈ ఒక్క పని చేస్తే పాపాలు తొలగి అదృష్టం!
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