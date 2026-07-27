గురు పౌర్ణమి 2026: ఈ ఐదుగురు గురువులకు నమస్కరిస్తే జీవితంలో అదృష్టం కలిసి వస్తుందట!
గురు పౌర్ణమి పండుగ మాత్రమే కాదు, మన జీవితానికి దిశానిర్దేశం చేసిన గురువులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపే పవిత్రమైన రోజు. 2026లో జులై 29న జరుపుకునే గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా తల్లి, తండ్రి, ఉపాధ్యాయుడు, ఆధ్యాత్మిక గురువు, వేదవ్యాసుడు వంటి పరమ గురువులను స్మరించి వారి ఆశీర్వాదం పొందడం ఎంతో శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
భారతీయ సనాతన సంప్రదాయంలో గురు పౌర్ణమి అంటే కేవలం ఒక పండుగ మాత్రమే కాదు, మన జీవితానికి సరైన మార్గం చూపిన ప్రతి ఒక్క మార్గదర్శికి కృతజ్ఞతలు తెలిపే అద్భుతమైన అవకాశం.
ఈ ఏడాది గురు పౌర్ణమి జులై 29, 2026 బుధవారం రోజున వచ్చింది. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం, ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే ఈ పౌర్ణమి తిథి జులై 28 సాయంత్రం 06:18 గంటలకు ప్రారంభమై, జులై 29 రాత్రి 08:05 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయతిథి ప్రామాణికంగా ఈ పర్వదినాన్ని జులై 29నే జరుపుకోవాలని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున మన జీవితంలో ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ప్రభావం చూపిన ఐదుగురు ముఖ్యమైన గురువులను పూజించడం, వారిని సత్కరించడం వల్ల విశేషమైన ఫలితాలు లభిస్తాయని ధార్మిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. ఆ ఐదుగురు గురువులు ఎవరో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
ప్రథమ గురువు అమ్మ
ఒక బిడ్డకు జన్మనివ్వడంతో పాటు నడక నేర్పి, మాటలు కూర్చి, ఏది మంచి, ఏది చెడు అనే సంస్కారాలను నేర్పే మొట్టమొదటి గురువు తల్లే. గురు పౌర్ణమి రోజున ఉదయాన్నే కన్న తల్లి పాదాలకు నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి. అమ్మకు ఇష్టమైన వస్త్రాన్ని లేదా ఏదైనా బహుమతిని అందించి మీ కృతజ్ఞతను చాటుకోండి. తల్లి దీవెనలు మనిషికి జీవితంలో రక్షణ కవచంలా నిలుస్తాయి. అమ్మను సంతోషపెట్టడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత సిద్ధిస్తుంది.
ద్వితీయ గురువు - నాన్న
జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టాలను ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడం, క్రమశిక్షణ, బాధ్యత, కష్టపడే తత్వాన్ని నేర్పించే రెండో గురువు తండ్రి. ఈ పర్వదినాన తండ్రి చరణాలకు నమస్కరించి, ఆయనకు పూలమాల వేసి లేదా తిలకం దిద్ది సన్మానించండి. ఆయన చూపిన బాటలో నడుస్తానని సంకల్పం చేయండి. తండ్రి దీవెనలు బిడ్డలకు అపరిమితమైన సాహసాన్ని, సరైన దిశను నిర్దేశిస్తాయి.
తృతీయ గురువు - ఉపాధ్యాయుడు
అక్షరం నేర్పించి, మేధస్సును పెంపొందించి, సమాజంలో స్వశక్తితో బతికేలా ఉపాధి మార్గాన్ని చూపించే విద్య గురువుల పాత్ర ఎప్పటికీ మరువలేనిది. పాఠశాల లేదా కళాశాలల్లో విద్యను బోధించిన గురువులను స్వయంగా కలిసి లేదా ఫోన్ ద్వారానైనా సంప్రదించి నమస్కరించుకోండి. జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే గురువును గౌరవించడం వల్ల బుద్ధి వికసిస్తుంది, జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చు.
చతుర్థ గురువు - ఆధ్యాత్మిక గురువు
లౌకిక ప్రపంచం నుంచి దైవ మార్గం వైపు మనసును మళ్లించి, అంతర్గత శాంతిని ప్రసాదించేవారు ఆధ్యాత్మిక గురువులు. అజ్ఞానమనే చీకటిని పారద్రోలి జ్ఞాన వెలుగులు నింపే దీక్ష గురువుల ఆశ్రమానికి వెళ్లి వారి పాదుకలకు పూజలు చేయాలి. పండ్లు, పూలు సమర్పించి వారు ఉపదేశించిన మంత్రాలను స్మరించుకోవాలి. దీని వల్ల మనసుకు అపారమైన ప్రశాంతత, భక్తి భావం కలుగుతాయి.
పంచమ గురువు - ఆది గురువులు, పరమ గురువులు
గురు పౌర్ణమిని 'వ్యాస పౌర్ణమి' అని కూడా పిలుస్తారు. నాలుగు వేదాలను, మహాభారతాన్ని మానవాళికి అందించిన మహర్షి వేదవ్యాసుడు ఈ జగత్తుకే గురువు. అలాగే సకల గురువులకు ఆరాధ్య దైవమైన శ్రీ దత్తాత్రేయుడు, ఆది గురువు అయిన పరమశివుడు ఈ కోవలోకి వస్తారు. ఈ పవిత్ర రోజున వేదవ్యాసుడు, దత్తాత్రేయుడు, శివుడు లేదా శ్రీ మహావిష్ణువును స్మరించుకోవాలి. భగవద్గీత లేదా రామాయణ గ్రంథాలను పఠించడం ద్వారా మోక్ష మార్గం సుగమమవుతుంది.
ఒకవేళ మనకు ప్రత్యేకంగా ఆధ్యాత్మిక గురువులు లేకపోయినా, కన్న తల్లిదండ్రులనే సర్వస్వంగా భావించి సేవ చేస్తే సంపూర్ణ పుణ్యఫలం దక్కుతుంది. ఈ ఐదుగురు గురువుల పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి ఉండటం ద్వారా మన జీవితంలో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More