అష్టమి, నవమి ఒకే రోజునా? తేదీ, సమయంతో పాటు పూర్తి వివరాలు ఇవిగో
2026 శారదీయ నవరాత్రుల్లో తిథుల మార్పు కారణంగా అష్టమి, నవమి వ్రతాల తేదీలపై భక్తుల్లో సందిగ్ధత నెలకొంది. ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితుడు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, అక్టోబర్ 17న సప్తమి వ్రతం, అక్టోబర్ 18న అష్టమి వ్రతం, అక్టోబర్ 19న నవమి వ్రతం ఆచరించాలని సూచించారు.
శారదీయ నవరాత్రులలో ఈసారి తిథుల మార్పు కారణంగా అష్టమి, నవమి తేదీలపై భక్తుల్లో నెలకొన్న సందిగ్ధతపై ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు స్పష్టతనిచ్చారు. అష్టమి, నవమి ఉపవాసాలు, కన్యా పూజ మరియు సంధి పూజ నిర్వహించాల్సిన సరైన ముహూర్తాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
హిందూ ధర్మంలో శారదీయ నవరాత్రులకు అత్యంత విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. తొమ్మిది రోజుల పాటు సాగే ఈ పండుగలో అమ్మవారి తొమ్మిది రూపాలను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. అయితే ఈ ఏడాది నవరాత్రులు మొత్తం 10 రోజుల పాటు రావడం విశేషం. సప్తమి తిథి రెండు రోజులు రావడంతో, అష్టమి మరియు నవమి తేదీల విషయంలో భక్తుల మధ్య అయోమయం నెలకొంది.
కొంతమంది రెండు పండుగలు ఒకే రోజు వస్తాయని భావిస్తుంటే, మరికొందరు వేర్వేరు రోజుల్లో జరుపుకోవాలని చర్చిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ ఈ తేదీలపై ఉన్న గందరగోళాన్ని పూర్తిగా తొలగించారు.
సప్తమి మరియు అష్టమి తేదీల
ఈ ఏడాది సప్తమి తిథి అక్టోబర్ 17వ తేదీ ఉదయం ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 18వ తేదీ ఉదయం 9 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఇలా సప్తమి తిథి రెండు రోజులు వ్యాపించి ఉన్నప్పటికీ, హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం సూర్యోదయంతో కూడిన తిథినే వ్రతానికి ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. అందువల్ల అక్టోబర్ 17వ తేదీనే సప్తమి వ్రతం ఆచరించడం శ్రేయస్కారమని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఇక శారదీయ నవరాత్రి అష్టమి వ్రతం విషయానికి వస్తే, అక్టోబర్ 18వ తేదీన ఆచరించడం ఉత్తమమని పండితులు సూచిస్తున్నారు. సప్తమి యుక్త అష్టమి వ్రతం చేయడం వల్ల అమ్మవారి పరిపూర్ణ అనుగ్రహం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. పంచాంగం ప్రకారం, అక్టోబర్ 18వ తేదీ ఆదివారం ఉదయం 08:27 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే అష్టమి తిథి, అక్టోబర్ 19వ తేదీ సోమవారం ఉదయం 10:51 గంటల వరకు ఉంటుంది.
నవమి వ్రతం మరియు తిథుల కలయిక
నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, నవరాత్రులలో అష్టమి యుక్త నవమి వ్రతాన్ని ఆచరించడం ఆచారం. ఈ ఏడాది నవమి వ్రతం అక్టోబర్ 19వ తేదీన ఆచరించాల్సి ఉంటుంది. అక్టోబర్ 19వ తేదీ ఉదయం 10:51 గంటల తర్వాత నవమి తిథి ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 20వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12:50 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది.
అయితే కొన్ని పంచాంగాల గణన ఆధారంగా కొన్ని ప్రాంతాలలో అష్టమి, నవమి తిథులు ఒకే రోజు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒకే రోజు ఈ రెండు పండుగలు జరుపుకునే వారికి అక్టోబర్ 19, 2026 తేదీ అత్యంత అనుకూలమని పండితులు తెలిపారు. అష్టమి, నవమి వ్రతాలను ఒకే రోజు ఆచరించడంలో ఎలాంటి దోషం లేదని, భక్తితో కొలిచే భక్తులకు అమ్మవారు కచ్చితంగా ఫలితాన్ని ప్రసాదిస్తారని ఆయన భరోసానిచ్చారు. ఇక అక్టోబర్ 20, 2026న దశమి తిథి వర్తించనుండటంతో ఆ రోజు విజయదశమి లేదా దసరా పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు.
కన్యా పూజ వివరాలు
భక్తులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించే కన్యా పూజకు ఈ క్రింది ముహూర్తాలు అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటాయి:
అక్టోబర్ 18వ తేదీన అభిజిత్ ముహూర్తం ఉదయం 11:49 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:34 గంటల వరకు, అలాగే అమృత కాలం ఉదయం 08:49 గంటల నుంచి ఉదయం 10:32 గంటల వరకు ఉంటుంది.
అక్టోబర్ 19వ తేదీన అభిజిత్ ముహూర్తం ఉదయం 11:48 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:34 గంటల వరకు, అలాగే అమృత కాలం ఉదయం 09:57 గంటల నుంచి ఉదయం 11:42 గంటల వరకు ఉంటుంది.
(గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణులు అందించిన వివరాలు మరియు మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడినది. వీటికి సంబంధించి మరింత స్పష్టత కోసం స్థానిక పురోహితులను సంప్రదించడం మంచిది.)
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More