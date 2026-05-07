Astrology Remedies for Mercury: బుధ దోషం వదిలిపోవాలంటే ఈ ఒక్క పరిహారం చాలు.. వ్యాపారంలో తిరుగులేని సక్సెస్ మీదే!
Astrology Remedies for Mercury: జాతకంలో బుధుడు బలహీనంగా ఉంటే వ్యాపారంలో నష్టాలు, మాటలో స్పష్టత లోపించడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. బుధుడిని 'గ్రహాల యువరాజు'గా ఎందుకు పిలుస్తారు? 17 ఏళ్ల బుధ మహాదశలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
హిందూ జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి గ్రహానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అందులో బుధ గ్రహాన్ని గ్రహాల యువరాజుగా పిలుస్తారు. మన తెలివితేటలు, మాట్లాడే తీరు, వ్యాపార సామర్థ్యం, చర్మ సౌందర్యం, స్నేహ సంబంధాలు అన్నీ బుధుడిపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో బుధుడు బలంగా ఉంటే, వారు సమాజంలో మంచి వక్తగా, సమర్థవంతమైన వ్యాపారవేత్తగా రాణిస్తారు. అదే బుధుడు బలహీనంగా ఉంటే మాత్రం జీవితంలో అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
17 ఏళ్ల బుధ మహాదశ.. జీవితంపై ప్రభావం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, బుధ మహాదశ సుమారు 17 ఏళ్ల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ సుదీర్ఘ కాలంలో వ్యక్తి జీవితంపై బుధుడి ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. బుధుడు మీ జాతకంలో వక్రీకరించి ఉన్నా లేదా మీన రాశిలో ఉన్నా ఆశించిన ఫలితాలు రావు. అయితే, గోచార రీత్యా బుధుడు వక్రీకరించినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో విరుద్ధ రాజయోగం వంటి శుభ ఫలితాలు కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
బుధుడు బలహీనంగా ఉన్నాడని గుర్తించడం ఎలా?
మీ జాతకంలో బుధుడు బలహీనంగా ఉన్నాడో లేదో ఈ క్రింది లక్షణాల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు:
జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం: విషయాలను త్వరగా మర్చిపోవడం, ఏకాగ్రత కుదరకపోవడం.
వాక్ దోషం: మాట్లాడేటప్పుడు నత్తి రావడం, సరైన పదాలు దొరక్కపోవడం లేదా స్పష్టత లోపించడం.
తప్పుడు నిర్ణయాలు: ఎప్పుడూ అయోమయంలో ఉండటం, చిన్న విషయాలకు కూడా తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకొని నష్టపోవడం.
వ్యాపార నష్టాలు: ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్ లేదా ట్రేడింగ్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి విపరీతమైన నష్టాలు రావడం.
ఆరోగ్య సమస్యలు: చర్మ సంబంధిత అలర్జీలు, నరాల బలహీనత వంటివి.
ఆత్మవిశ్వాసం లోపించడం: కొత్త వారితో మాట్లాడాలంటే భయం, పర్సనాలిటీలో చురుకుదనం తగ్గడం.
బుధ గ్రహాన్ని బలోపేతం చేసే పరిహారాలు
బుధుడి ప్రతికూల ప్రభావం నుంచి తప్పించుకోవడానికి, బుధ గ్రహాన్ని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఈ క్రింది మార్గాలు అనుసరించవచ్చు:
మంత్ర జపం: ప్రతిరోజూ లేదా బుధవారం నాడు “ఓం బ్రాం బ్రీం బ్రౌం సః బుధాయ నమః” లేదా “ఓం గం గణపతయే నమః” మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.
బుధవారం వ్రతం: బుధవారం నాడు ఉపవాసం ఉండి, ఆకుపచ్చని దుస్తులు ధరించడం శ్రేయస్కరం. తులసి కోట ముందు దీపం వెలిగించి పూజించాలి.
దాన ధర్మాలు: ఆకుపచ్చని పెసలు, ఆకుకూరలు లేదా ఆకుపచ్చని వస్త్రాలను పేదలకు దానం చేయడం వల్ల బుధ దోషం తొలగిపోతుంది.
గణపతి ఆరాధన: వినాయకుడికి గరిక, తమలపాకులు సమర్పించడం వల్ల బుధుడు శాంతిస్తాడు.
విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం: ప్రతిరోజూ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం వల్ల బుద్ధి వికాసం చెంది, బుధ గ్రహ అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
గో సేవ: ఆవుకు పచ్చ గడ్డి మేపడం వల్ల బుధుడు బలపడి ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
రత్న ధారణ: నిపుణులైన జ్యోతిష్కుల సలహా మేరకు పచ్చ రత్నాన్ని ధరించవచ్చు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.