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    కామిక ఏకాదశి వేళ అరుదైన 'మహాలక్ష్మి రాజయోగం'.. ఈ 3 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం!

    కామిక ఏకాదశి ఆగస్టు 9, 2026న చంద్రుడు, కుజుడు మిథున రాశిలో కలవడంతో జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం మహాలక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడనుంది. ఈ యోగం వల్ల ముఖ్యంగా మిథున, కన్య, మకర రాశుల వారికి ధనలాభం, వ్యాపారాభివృద్ధి, ఉద్యోగంలో పురోగతి, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు జ్యోతిష్యులు పేర్కొంటున్నారు.

    Published on: Aug 6, 2026, 09:31:06 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఆగస్టు 9న వచ్చే కామిక ఏకాదశి నాడు అద్భుతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. ఈ అరుదైన యోగం వల్ల మిథునం, కన్య, మకర రాశుల వారికి ఆర్థికంగా ఎన్నడూ లేని లాభాలు, కెరీర్ లో అద్భుత విజయాలు సిద్ధిస్తాయి.

    కామిక ఏకాదశి వేళ అరుదైన 'మహాలక్ష్మి రాజయోగం'.. ఈ 3 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం!
    కామిక ఏకాదశి వేళ అరుదైన 'మహాలక్ష్మి రాజయోగం'.. ఈ 3 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం!

    హిందూ సంప్రదాయంలో ఈ మాసానికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ క్రమంలోనే ఆషాడ మాసంలో వచ్చే కృష్ణ పక్ష కామిక ఏకాదశి ఈసారి ఆగస్టు 9, ఆదివారం రోజున వచ్చింది. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున మహావిష్ణువుతో పాటు లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం వల్ల విశేషమైన ఫలితం దక్కుతుంది. అంతేకాదు, ఈ పవిత్ర దినాన ఆకాశంలో ఏర్పడుతున్న అరుదైన గ్రహాల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టనుంది.

    ఏమిటీ మహాలక్ష్మి రాజయోగం?

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, చంద్రుడు, కుజుడు (అంగారకుడు) ఒకే రాశిలో కలవడం వల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన 'మహాలక్ష్మి రాజయోగం' ఏర్పడుతుంది. జాతకంలో ఈ రెండు గ్రహాలు రెండు, తొమ్మిది, పది లేదా పదకొండవ స్థానాలలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ యోగం సిద్ధిస్తుంది.

    ఎవరి జాతకంలో లేదా ఏ రాశిలో ఈ యోగం ఏర్పడుతుందో వారికి జీవితంలో ధన, సంపదలకు ఎలాంటి లోటు ఉండదు. వ్యాపారంలో గానీ, ఉద్యోగంలో గానీ చిన్న ప్రయత్నం చేసినా ఊహించని విజయం వస్తుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.

    ప్రస్తుతం ఆగస్టు ప్రారంభంలోనే కుజుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించారు. కామిక ఏకాదశి రోజైన ఆగస్టు 9వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3:48 గంటలకు చంద్రుడు కూడా అదే మిథున రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. దీంతో మిథున రాశిలో కుజ-చంద్రుల కలయిక జరిగి అద్భుతమైన 'మహాలక్ష్మి రాజయోగం' రూపుదిద్దుకుంటోంది.

    ఏ రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్?

    ఈ అరుదైన రాజయోగం ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి ఇది అత్యంత లాభదాయకంగా మారనుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు చూద్దాం.

    1. మిథున రాశి:

    కుజ, చంద్రుల కలయిక మీ రాశిలోనే జరుగుతుండటం విశేషం. దీనివల్ల వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు, సానుకూల మార్పులు చూస్తారు. గతంలో ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమైన వారికి ఈ కాలం గొప్ప ఊరటనిస్తుంది. మీరు వేసే ప్రణాళికలు సక్సెస్ అయి, భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేస్తాయి.

    2. కన్య రాశి:

    కన్య రాశి వారికి ఈ యోగం వల్ల అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. మీరు తలపెట్టిన ప్రతి పని విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. ఆర్థిక పరంగా మీ ఆస్తులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. అంతేకాదు, మీకు కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుని ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది.

    3. మకర రాశి:

    మకర రాశి వారికి ఈ రాజయోగం ద్వారా కీర్తి, ప్రతిష్టలతో పాటు భారీ లాభాలు దక్కుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది అనుకూల సమయం. ధన లాభం కలగడమే కాకుండా, సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు ఇనుమడిస్తాయి.

    కామిక ఏకాదశి ప్రత్యేకతలు

    ఈసారి కామిక ఏకాదశి నాడు హర్షణ యోగం మరియు మహాలక్ష్మి రాజయోగం కలసిరావడం చాలా విశేషం. ఈ పవిత్ర రోజున విష్ణు పూజతో పాటు శివునికి రుద్రాభిషేకం, పార్థివ పూజ, మహా మృత్యుంజయ మంత్ర జపం చేయడం అత్యంత శ్రేయస్కరం.

    ఆగస్టు 9న ఏకాదశి తిథి ఉదయం 11:05 గంటల వరకు ఉంటుంది. అలాగే మృగశిర నక్షత్రం మధ్యాహ్నం 2:45 వరకు, హర్షణ యోగం రాత్రి 2:03 వరకు కొనసాగుతాయి. ఈ పవిత్ర దినాన దైవారాధన చేయడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోయి మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుందని విశ్వసిస్తారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/కామిక ఏకాదశి వేళ అరుదైన 'మహాలక్ష్మి రాజయోగం'.. ఈ 3 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం!
    Home/Rasi Phalalu/కామిక ఏకాదశి వేళ అరుదైన 'మహాలక్ష్మి రాజయోగం'.. ఈ 3 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం!
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