Bhagavad Gita: భగవద్గీతలోని ఈ 7 సూత్రాలు పాటిస్తే విజయం మీదే!
Bhagavad Gita: జీవితంలో ఎదురయ్యే క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మనోబలాన్ని ఇచ్చే అద్భుత ఆయుధం భగవద్గీత. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి బోధించిన ఈ 7 అమూల్యమైన ఉపదేశాలు మీ జీవితాన్ని ఎలా మారుస్తాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో గందరగోళానికి లోనైన అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు చేసిన ఉపదేశం నేటికీ ప్రతి మనిషికి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తోంది. జీవితంలో కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు, ఏ దారి కనిపించనప్పుడు గీతలోని శాశ్వత ఉపదేశాలు మనకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి సరైన బాటను చూపిస్తాయి. భగవద్గీత కేవలం ఒక మత గ్రంథం మాత్రమే కాదు, అది జీవితాన్ని ఎలా గడపాలో నేర్పే ఒక పరిపూర్ణ జీవన వేదం. నిరాశలో ఉన్న మనిషిని సైతం అత్యంత శక్తిమంతుడిగా మార్చే గీతలోని ఆ 7 ముఖ్యమైన ఉపదేశాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
1. కర్మను ఆచరించు.. ఫలితాన్ని ఆశించకు
గీతలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ ఉపదేశం ఇదే. మనిషికి కేవలం కర్మ చేసే అధికారం మాత్రమే ఉంది, ఫలితంపై కాదు. కష్టకాలంలో మనం తరచుగా ఫలితం గురించి అతిగా ఆందోళన చెంది, అసలు పనిని సరిగ్గా చేయలేకపోతుంటాం. ఫలితం గురించి ఆలోచించకుండా మన బాధ్యతను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే, ఒత్తిడి లేకుండా విజయం సాధించవచ్చని కృష్ణుడు బోధించాడు.
2. తప్పులను అంగీకరించి.. సరిదిద్దుకోండి
ప్రతి మనిషి తనను తాను నిరంతరం విశ్లేషించుకోవాలని గీత చెబుతోంది. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఇతరులను నిందించడం మానేసి, మనలో ఉన్న లోపాలను గుర్తించి వాటిని సరిదిద్దుకున్నప్పుడే పురోగతి సాధ్యమవుతుంది. మార్పు అనేది మన నుండే మొదలవ్వాలి.
3. అహంకారాన్ని వీడండి.. వినయంగా ఉండండి
మనిషికి అహంకారం అతిపెద్ద శత్రువు. జ్ఞానం, సంపద లేదా విజయం పట్ల గర్వం పెరిగినప్పుడు విచక్షణ కోల్పోతాం. అహంకారం పతనానికి దారితీస్తుందని, క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా వినయంగా ఉండి ఇతరుల మాటలను వినడం వల్ల సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చని గీత స్పష్టం చేస్తోంది.
4. సత్యం, నిజాయితీ మార్గాన్ని వదలొద్దు
పరిస్థితులు ఎంత ప్రతికూలంగా ఉన్నా సత్య మార్గంలోనే నడవాలి. తప్పుడు మార్గంలో పొందే విజయం తాత్కాలికమే. నిజాయితీతో కూడిన కష్టమే జీవితాంతం గౌరవాన్ని ఇస్తుంది. కష్టకాలంలో కూడా నిజాన్ని నమ్మి ముందుకు సాగడమే అసలైన విజయం.
5. మనసును నియంత్రించండి
"మనసే మనిషికి మిత్రుడు, మనసే మనిషికి శత్రువు" అని శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు. మనసు మన ఆధీనంలో ఉంటే ఎలాంటి కష్టాన్నైనా సులభంగా ఎదుర్కోవచ్చు. క్రోధం, లోభం, భయం వంటి ప్రతికూల ఆలోచనలు మనసును బలహీనపరుస్తాయి. అందుకే ఆత్మనిగ్రహం మరియు ఆలోచనల నియంత్రణ చాలా ముఖ్యం.
6. సుఖదుఃఖాలు అనిత్యం.. ఓర్పు వహించండి
జీవితంలో సుఖదుఃఖాలు అనేవి ఎండమావుల వంటివి, అవి వస్తుంటాయి పోతుంటాయి. ఏ పరిస్థితి కూడా శాశ్వతం కాదు. కష్ట సమయాల్లో భయపడకుండా ధైర్యంగా, ఓర్పుతో ఉండాలి. ఆత్మవిశ్వాసంతో సవాలును ఎదుర్కొన్న వ్యక్తి ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తాడు.
7. ధ్యానం, ఆత్మచింతన
మనసును శుద్ధి చేసుకోవడానికి ధ్యానం అత్యంత అవసరం. ప్రశాంతమైన మనసు మాత్రమే సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలదు. ప్రతిరోజూ కొంత సమయం మౌనంగా లేదా ధ్యానంలో గడపడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, అంతర్గత శక్తి పెరుగుతుంది.
భగవద్గీతలోని ఈ ఉపదేశాలు కేవలం చదవడానికి మాత్రమే కాదు, ఆచరించడానికి కూడా. శ్రీకృష్ణుడి ఈ సందేశాన్ని మన దైనందిన జీవితంలో భాగం చేసుకుంటే, కష్టాలు కూడా మనల్ని బలవంతులుగా మార్చడానికి ఉపయోగపడతాయి.
గీత యొక్క ఈ బోధనలు కేవలం చదవడానికి మాత్రమే కాదు, జీవితంలో స్వీకరించడానికి. చెడు సమయాల్లో ఈ ఏడు ఉపదేశాలను గుర్తుంచుకోండి మరియు వాటిని మీ దినచర్యలో చేర్చండి. మనం గీత ప్రకారం జీవించడం ప్రారంభించినప్పుడు, జీవితంలోని కష్టాలు కూడా మనల్ని బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడతాయి. శ్రీ కృష్ణుని సందేశం నేటికీ అంతే సందర్భోచితంగా ఉంది - 'పని చేయండి, ఫలితం గురించి చింతించకండి'. '
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More