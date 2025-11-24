Edit Profile
    Birth Month: ఈ నెలల్లో పుట్టిన వారికి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ.. ఎవరు చెప్పినా వినరు, ఎవరికీ తల వంచరు!

    ప్రతి ఒక్కరి ఆలోచన విధానం ఒక విధంగా ఉంటుంది. కొంత మంది ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అలాగే కొంత మంది ఎక్కువ ఆత్మాభిమానాన్ని కలిగి ఉంటారు. పుట్టిన నెల కూడా మనిషి స్వభావం గురించి తెలుపుతుంది. కొన్ని నెలల్లో పుట్టిన వారికి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎవరి కోసం వారి ఆలోచనలను, నిర్ణయాలను మార్చుకోరు.

    Published on: Nov 24, 2025 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశుల ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. రాశుల ఆధారంగా ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వ తీరు, ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటాయి అన్నది చెప్పడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా చెప్పచ్చు. అలాగే పుట్టిన నెల ఆధారంగా కూడా చాలా విషయాలు చెప్పచ్చు. పుట్టిన నెల ఆధారంగా ఆ వ్యక్తి తీరు, స్వభావం ఏ విధంగా ఉంటుందనేది చెప్పవచ్చు. అలాగే పుట్టిన నెల ఆధారంగా బలాలు, బలహీనతల గురించి కూడా చెప్పొచ్చు.

    ఈ నెలల్లో పుట్టిన వారికి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువగా ఉంటుంది (pinterest)
    ప్రతి ఒక్కరి ఆలోచన విధానం ఒక విధంగా ఉంటుంది. కొంత మంది ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అలాగే కొంత మంది ఎక్కువ ఆత్మాభిమానాన్ని కలిగి ఉంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చూసినట్లయితే పుట్టిన నెల కూడా మనిషి స్వభావం గురించి తెలుపుతుంది. కొన్ని నెలల్లో పుట్టిన వారికి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎవరి కోసం వారి ఆలోచనలను, నిర్ణయాలను మార్చుకోరు. అలాగే తమ విలువలకు విరుద్ధంగా ఉంటే ఎప్పుడూ కూడా ఒప్పుకోరు. ఏ మాత్రం ఇతరుల ముందు తలవంచరు. మరి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ ఉన్న వారు ఎవరు? వీరిలో మీరు ఒకరా? చూసుకోండి.

    ఈ నెలల్లో పుట్టిన వారికి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇతరుల ముందు తలవంచరు:

    1.జనవరి

    జనవరిలో పుట్టిన వారికి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ. క్రమశిక్షణ, బాధ్యత కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ నెలలో పుట్టిన వారు ఏ పరిస్థితి వచ్చినా కూడా గౌరవాన్ని మాత్రం కోల్పోరు. ఎదుటి వ్యక్తి ఎంత దృఢంగా ఉన్నా కూడా తలవంచరు. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకున్నా, దానిని మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడరు.

    2.ఆగస్టు

    ఆగస్టు పై సూర్యుని ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ నెలలో పుట్టిన వారికి ఆత్మాభిమానం చాలా ఎక్కువ. ఎదుటి వాళ్లు చెప్పినదానికి ఏమాత్రం ఒప్పుకోరు. పైగా ఆగస్టు నెలలో పుట్టిన వారికి నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి.

    3.ఏప్రిల్

    ఏప్రిల్ నెల కుజుడుతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఈ నెలలో పుట్టిన వారు ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉంటారు, త్వరగా నిర్ణయాలను తీసుకుంటారు. ఈ నెలలో పుట్టిన వారికి కూడా ఆత్మాభిమానం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఈ నెలలో పుట్టిన వారు నిజాయితీగా ఉంటారు.

    4.అక్టోబర్

    అక్టోబర్ నెలలో పుట్టిన వారికి కూడా ఆత్మాభిమానం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ నెలలో పుట్టిన వారు మృదువుగా మాట్లాడతారు. గౌరవం తగ్గే పరిస్థితి వస్తే మాత్రం దూరం అవడానికి అయినా వెనుకాడరు. ఏ మాత్రం ఆత్మాభిమానాన్ని కోల్పోవడానికి ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా తలవంచరు.

    5.డిసెంబర్

    డిసెంబర్ నెలలో పుట్టిన వారికి ధైర్యం, నిజాయితీ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆత్మాభిమానం కూడా ఎక్కువ. వారు తప్పు చేస్తే కచ్చితంగా ఒప్పుకుంటారు. అన్యాయం జరిగితే మాత్రం ఏ మాత్రం ఊరుకోరు. వారు ఎంచుకున్న దారిలోనే వెళ్తారు. ఇతరుల కోసం వారి నిర్ణయాలను అంత సులువుగా మార్చుకోరు.

