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మరికొన్ని రోజుల్లో జాక్‌పాట్ కొట్టనున్న 5 రాశులు.. ఈ గ్రహాల అనుగ్రహంతో శుభప్రదం!

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడు, సూర్యుడు కలిసి సంచరించడం అరుదైన సంఘటన. ఈసారి దీపాల పండుగ సమయంలో ఇది జరగబోతోంది. ఎందుకంటే మూడు శక్తివంతమైన గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలిసి సంచరిస్తాయి. ఈ సమయం ఏ రాశి వారికి చాలా అనుకూలమైనదో తెలుసుకోండి.

Published on: Sep 20, 2026, 17:59:16 IST
By Anand Sai
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గ్రహాల సంచారంలో ప్రతి మార్పు అన్ని రాశుల వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శక్తివంతమైన గ్రహాలైన బుధుడు, సూర్యుడు ఈసారి దీపావళి పండుగకు దగ్గరలో కలిసి సంచరిస్తారు. అలాగే దీపాల పండుగ సమయంలో అనేక శుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. బుధుడు సెప్టెంబర్ 27న తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అదేవిధంగా సూర్యుడు అక్టోబర్ 19న, చంద్రుడు నవంబర్ 7న తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. బుధుడు, సూర్యుడు, చంద్రుడు నవంబర్ 9 వరకు తులారాశిలో కలిసి సంచరిస్తారు. ఈ గ్రహ సంయోగాలు దీపావళి సమయంలో సంభవిస్తున్నందున, ఇది చాలా శుభప్రదమైన కాలం. ఈ కాలంలో బుధాదిత్య యోగం, త్రిగ్రాహి యోగం వంటి శుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. ఏ రాశి వారికి అదృష్టంతోపాటు మంచి ఫలితాలు వస్తాయో తెలుసుకోండి.

అదృష్ట రాశులు
అదృష్ట రాశులు

మేష రాశి

ఈ యోగం మేష రాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలను తెరిచే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగార్థులకు మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీ ఏకాగ్రత, నైపుణ్యాలు కూడా పెరుగుతాయి. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. మీరు ఉద్యోగంలో ఉన్నట్లయితే.. మీకు పురోగతిని ఇచ్చే కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇందుకోసం మీరు ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ మొత్తం ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో, జీవితంలో ఆనంద వాతావరణం పెరుగుతుంది. మీ కృషి, అంకితభావంతో మీ దీర్ఘకాలిక కోరికలను నెరవేర్చుకోగలుగుతారు. మీ పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి పెద్ద లాభాలను ఆశించవచ్చు. ఇది అభివృద్ధి కాలం అనడంలో సందేహం లేదు.

వృశ్చిక రాశి

త్రిగ్రాహి యోగం వృశ్చిక రాశి వారికి అనుకూల ఫలితాలను తెస్తుందని అంచనా. ఇంతకుముందు ఆగిపోయిన పనులు ఇప్పుడు తిరిగి ప్రారంభమయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. ఈ కాలంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు. ఉద్యోగం, హోదాలో మార్పులు ఉన్నాయి. చాలాకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను ఇప్పుడు విజయవంతంగా పూర్తి చేయవచ్చు. మీ వివిధ పెట్టుబడుల నుండి మీరు పెద్ద మొత్తంలో సంపాదిస్తారు. పారిశ్రామికవేత్తలు తమ వ్యాపారాన్ని కొత్త ప్రదేశాలకు విస్తరించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు సజావుగా నిర్వహిస్తారు. మీ వివిధ కాంట్రాక్టులు, ప్రాజెక్టుల నుండి మీరు ఎక్కువ లాభం పొందుతారు. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది, ఇది అనుకూల ఫలితాలను తెస్తుంది.

కన్యా రాశి

ఈ యోగం కన్యారాశి వారికి గొప్ప ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. మీ జీవితంలో తలెత్తే సమస్యలను మీరు త్వరగా పరిష్కరించుకోగలుగుతారు. సమాజంలో మీ గౌరవం, కీర్తి పెరుగుతాయి. మీ ప్రయత్నాలన్నీ విజయవంతమయ్యే సమయం ఇది. మీరు కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ రంగంలో పదోన్నతి, జీతం పెంపు పొందవచ్చు. మీ కెరీర్‌లో పురోగతికి స్పష్టమైన సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీ కష్టానికి మీ పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు కూడా పొందుతారు. కొత్త ప్రయత్నాలను ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం.

సింహ రాశి

ఈ యోగంతో సింహరాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసంలో గణనీయమైన మార్పు వస్తుంది. ఈ శక్తివంతమైన యోగం మీ వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో పురోగతిని తెస్తుంది. న్యాయపరమైన పోరాటాలు మీకు అనుకూలంగా ముగుస్తాయి. సూర్యుని అనుగ్రహంతో, మీరు కంటికి కనిపించని శత్రువులను సైతం ఓడించగలరు. ఇది మీకు జీవితంలో భద్రతను, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు కూడా ఇది విజయ సమయం. ఎందుకంటే వారు భారీ లాభాలు ఆర్జించగలరు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఈ కాలం మంచి సమయం. ఎందుకంటే కెరీర్‌లో పురోగతి సాధించడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. ఆర్థికంగా, ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు పొందడానికి, గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందడానికి ఇది మంచి సమయం.

మిథున రాశి

దీపావళి సమయం మిథున రాశి వారికి శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. బుధ గ్రహ అనుగ్రహంతో మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడతాయి. ఈ సమయంలో మీరు ఇతరులను సులభంగా శాసించగలరు. ఫలితంగా మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఈ కాలంలో మీరు అన్ని రకాల ఆనందాలను పొందుతారు. సూర్యుని అనుగ్రహం వల్ల వివిధ వ్యాపారాల ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ పాత పెట్టుబడులు లాభాలను అందించవచ్చు. ఈ సమయంలో మీ దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో, పొదుపు కూడా పెరుగుతుంది. మీకు కార్యాలయంలో జీతం, పదోన్నతి లభించవచ్చు. అలాగే మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/మరికొన్ని రోజుల్లో జాక్‌పాట్ కొట్టనున్న 5 రాశులు.. ఈ గ్రహాల అనుగ్రహంతో శుభప్రదం!
Home/Rasi Phalalu/మరికొన్ని రోజుల్లో జాక్‌పాట్ కొట్టనున్న 5 రాశులు.. ఈ గ్రహాల అనుగ్రహంతో శుభప్రదం!
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