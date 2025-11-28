Calendar Vastu: కొత్త క్యాలెండర్ని ఇంటికి ఏ రోజు తీసుకు వస్తే కలిసి వస్తుంది? వాస్తు నియమాలు తెలుసుకోండి!
Calendar Vastu: వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది, ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన వాస్తు దోషాల నుంచి కూడా బయటపడవచ్చు. మరి కొన్ని రోజుల్లో కొత్త సంవత్సరం రాబోతోంది. కొత్త సంవత్సరంలో క్యాలెండర్ని ఇంటికి తెచ్చుకునేటప్పుడు కూడా కొన్ని నియమాలనే పాటించాలి.
కొత్త సంవత్సరం క్యాలెండర్ విషయంలో పాటించాల్సిన వాస్తు నియమాలు
క్యాలెండర్ అంటే కేవలం తేదీలు, వారాలు కాదు; సరస్వతి చిహ్నంగా కూడా భావిస్తారు. క్యాలెండర్ని ఇంటికి తెచ్చుకునేటప్పుడు కొన్ని నియమాలను పాటిస్తే మంచిది. కొన్ని రోజుల్లో క్యాలెండర్ని ఇంటికి తీసుకు రావడం వలన అదృష్టం కలిసి రాదు. కొన్ని రోజుల్లో క్యాలెండర్ ఇస్తే శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి.
క్యాలెండర్ని ఏ రోజుల్లో ఇంటికి తీసుకు రావాలి?
క్యాలెండర్ని ఇంటికి తెచ్చుకునేటప్పుడు సోమవారం, బుధవారం, గురువారం తీసుకువస్తే చాలా మంచిది. ఇది అద్భుతంగా కలిసి వస్తుంది.
సోమవారంనాడు క్యాలెండర్ని తెచ్చుకోవడం వలన చంద్రుని ప్రభావం పడి ప్రశాంతత ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతతని పొందడానికి వీలవుతుంది. శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. అనందం ఉండచ్చు. చంద్ర అనుగ్రహంతో సమస్యలన్నీ కూడా తీరిపోతాయి.
బుధవారం నాడు క్యాలెండర్ని ఇంటికి తెచ్చుకోవడం వలన కెరీర్లో విజయాలను అందుకోవచ్చు. శుభ ఫలితాలు కలిగి సంతోషంగా ఉండొచ్చు.
అలాగే గురువారం నాడు క్యాలెండర్ తెచ్చుకోవడం చాలా మంచి రోజు. గురువారం నాడు ఇంటికి క్యాలెండర్ని తీసుకు రావడం వలన ఆర్థిక శ్రేయస్సు ఉంటుంది. అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుంది.
ఏ రోజుల్లో తీసుకు రాకూడదు?
క్యాలెండర్ని ఇంటికి తెచ్చుకునేటప్పుడు మంగళవారం, శుక్రవారం, శనివారం తీసుకు వస్తే అంతలా కలిసి రాదు. సోమవారం, బుధవారం, గురువారం తెచ్చుకుంటే మాత్రం శుభ ఫలితాలు కలిగి సంతోషంగా ఉండొచ్చు. పైన చెప్పిన విధంగా లాభాలను పొందడానికి వీలవుతుంది. ఆనందంగా ఉండవచ్చు. సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి.
గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
