Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాశి ఫలాలు 27 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది.. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది!

    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. నవంబర్ 27, 2025 న ఏ రాశిచక్రం ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో మరియు ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 27, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశి ఫలాలు 27 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, నవంబర్ 27 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. నవంబర్ 27, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 27 నవంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 27 నవంబర్ 2025

    మేష రాశి: ఈరోజు మీరు బిజీగా వుంటారు. ఉదయం నుంచి హడావిడి ఉంటుంది. మనస్సు క్లియర్ గా ఉంటుంది. చాలా రోజులు ఆలస్యమైన పనులు పురోగమిస్తాయి. మీరు పెద్దల నుండి కూడా మద్దతు పొందవచ్చు. డబ్బు విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, తొందరపడి ఖర్చు చేయవద్దు. మీ మాటలు సంబంధాలపై ప్రభావం చూపుతాయి, కాబట్టి మీరు మాట్లాడే ముందు ఆలోచించండి. సాయంత్రం, మీరు కుటుంబంతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు.

    వృషభ రాశి: ఈరోజు వృషభ రాశి వారి బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, కానీ మీరు ప్రతి పనిని సౌకర్యవంతంగా వ్యవహరిస్తారు. కుటుంబంలో శాంతి ఉంటుంది. మీరు దేని గురించి అయినా ఉపశమనం పొందుతారు. ఆర్థిక విషయాల్లో తెలివైన చర్యలు తీసుకుంటారు. ఏదైనా అనవసరమైన కొనుగోళ్లను వాయిదా వేయండి. సంబంధాలలో మీ మృదుత్వం వాతావరణాన్ని సరిగ్గా ఉంచుతుంది. నిద్రపై శ్రద్ధ వహించండి.

    మిథున రాశి: ఈ రోజు మిథున రాశి వారి ఆలోచన, సంభాషణ రెండూ బలంగా ఉంటాయి. మీడియా, రైటింగ్, చదువులు లేదా ఇంటర్వ్యూలకు సిద్ధమయ్యే వారికి ప్రయోజనం ఉంటుంది. మీరు కొంత కొత్త సమాచారం లేదా అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. సంబంధాలలో ఒత్తిడి చేయవద్దు; మాట్లాడటం ద్వారా పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఆరోగ్యంలో పెద్దగా సమస్యలు లేవు, ఎక్కువ నీళ్లు తాగండి.

    కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారు మనస్సు కాస్తంత భావోద్వేగానికి గురవుతారు, కానీ మీరు మీ పనిని బాగా నిర్వహిస్తారు. ఏదైనా భారాన్ని తగ్గించవచ్చు. పాత స్నేహితుడు లేదా బంధువుతో సంభాషణ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. డబ్బు వస్తుందని భావిస్తున్నారు, కానీ ఈ రోజు పెద్ద లాభం లేదు. కుటుంబంలో మీ స్వరం వినిపిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ మనస్సుకు విశ్రాంతి తీసుకోండి.

    సింహ రాశి: ఈ రోజు సింహ రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం అతిపెద్ద బలం. మీటింగ్, సంభాషణ లేదా నిర్ణయంలో, మీ అభిప్రాయానికి విలువ ఇస్తారు. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారం రెండింటికీ ఇది మంచి రోజు. డబ్బు స్థిరంగా ఉంటుంది. ప్రశంసలు పొందవచ్చు. సంబంధాల్లో ప్రేమ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యానికి సంపూర్ణ మద్దతు లభిస్తుంది.

    కన్య రాశి: ఈ రోజు కన్య రాశి వారు కష్టపడి పని చేసి ఫలాలను పొందడం ప్రారంభిస్తారు. ఆఫీసులో మీ మాట వింటారు. డబ్బు క్రమేపీ పెరుగుతుంది మరియు నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యంలో తేలికపాటి నొప్పి లేదా అలసట ఉండవచ్చు. విశ్రాంతి అవసరం. సంబంధంలో ఏదో ఒక విషయం గురించి స్పష్టత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సాధారణ వాతావరణం ఉంటుంది.

    తులా రాశి: ఈ రోజు తులా రాశి వారు క్రమబద్ధంగా పనిచేస్తారు. అసంపూర్తిగా ఉన్న పాత పనులు పూర్తవడం ప్రారంభమవుతుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. తేలికపాటి నొప్పి, అలసట లేదా గ్యాస్ వంటి సమస్యలు ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో వాతావరణం బాగుంటుంది, అయితే పెద్దవారి సలహాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఖర్చులను తనిఖీ చేయడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యమైన కాగితాలు లేదా సమావేశాలను తేలికగా తీసుకోవద్దు.

    వృశ్చిక రాశి: ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారికి కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. సృజనాత్మక కార్మికులకు ఇది మంచి రోజు. సంబంధాలలో ఎక్కువ భావోద్వేగం ఉంటుంది, కానీ అపార్థాలను నివారించండి. సరైన ప్లానింగ్ ద్వారా డబ్బు వస్తుంది. మీరు కొన్ని పాత బకాయిలను కూడా పొందవచ్చు. పనిలో మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి: మీ వ్యక్తిత్వం మరియు ప్రవర్తన ఈ రోజు ప్రజలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కొత్త ప్రారంభం లేదా కొత్త సమావేశానికి అవకాశం ఉంది. డబ్బు వస్తుంది మరియు పోతుంది, అయితే పెద్ద నష్టం ఉండదు. ప్రజలు మీ పని శైలిని ఇష్టపడతారు. ప్రేమ సంబంధాలలో కొంత సాన్నిహిత్యం ఉంటుంది. మీ కుటుంబం నుంచి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యంలో తేలికపాటి తలనొప్పి ఉండవచ్చు.

    మకర రాశి: ఈ రోజు మకర రాశి వారి దృష్టి చాలా బలంగా ఉంటుంది. మీరు ఏ పనిని చేపట్టినా, దానిని పూర్తి చేయడానికి మీరు ప్రయత్నిస్తారు. ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునే సూచనలు ఉన్నాయి. డబ్బు ఆదా చేయడం. ప్రేమలో పడినా అనవసర ఖర్చు చేయవద్దు. సంబంధాలలో కొంత సంయమనం కలిగి ఉండండి, ప్రశాంతమైన మనస్సుతో ముఖ్యమైన పనులు చేయండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. తగినంత నిద్ర పొందండి.

    కుంభ రాశి: కొత్త ప్రణాళికలు లేదా కొత్త పనులను ప్రారంభించడానికి సరైన రోజు. చిన్న ప్రయాణానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మానసిక విశ్రాంతి ఉంటుంది. పనులు వేగవంతం అవుతాయి. సంబంధాలలో ఏవైనా పాత అపార్థాలు పరిష్కారమవుతాయి. డబ్బు సాధారణంగా నడుస్తుంది, కానీ భవిష్యత్తు కోసం మంచి ప్రణాళిక చేయవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    మీన రాశి: ఈ రోజు మీన రాశి వారు హృదయం, మనస్సు రెండింటినీ వినాలనుకుంటున్నారు, కానీ ఆలోచనాత్మకంగా నిర్ణయం తీసుకోండి. పనిలో కొన్ని అడ్డంకులు ఉంటాయి అయితే క్రమేపీ ప్రతిదీ బాగుంటుంది. కుటుంబంలో ఎవరైనా మీ మనస్సును తేలికపరుస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. కాస్త అలసట ఉంటుంది, నీరు త్రాగడం, విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది.

    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 27 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది.. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది!
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 27 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది.. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes