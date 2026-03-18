రేపటి నుంచి చైత్ర నవరాత్రులు: 9 రోజులు, 9 రూపాలు.. కలశ స్థాపనకు శుభ సమయం, పూజా విధానంతో పాటు తెలుసుకోవాల్సిన వివరాలు!
తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే ఈ పండుగ దుర్గామాత తొమ్మిది రూపాల ఆరాధనకు అంకితం చేయబడింది. ఈ సమయంలో భక్తులు ఉపవాసం ఉంటారు, కలశ స్థాపన చేస్తారు. దుర్గామాత నుండి ఆనందం, శ్రేయస్సు, బలం మరియు విజయం కోసం ప్రార్థిస్తారు. మార్చి 19, గురువారం నాడు ప్రారంభమై మార్చి 27 శుక్రవారం శ్రీరామనవమితో పూర్తవుతాయి.
చైత్ర నవరాత్రులు హిందూ మతంలో చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటాయి. తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే ఈ పండుగ దుర్గామాత తొమ్మిది రూపాల ఆరాధనకు అంకితం చేయబడింది. ఈ సమయంలో భక్తులు ఉపవాసం ఉంటారు, కలశ స్థాపన చేస్తారు. దుర్గామాత నుండి ఆనందం, శ్రేయస్సు, బలం మరియు విజయం కోసం ప్రార్థిస్తారు.
2026లో చైత్ర నవరాత్రి రేపు, అంటే మార్చి 19, గురువారం నాడు ప్రారంభమై మార్చి 27 శుక్రవారం శ్రీరామనవమితో పూర్తవుతాయి. ఈ రోజున హిందూ నూతన సంవత్సరం కూడా ప్రారంభమవుతుంది.
కలశ స్థాపనకు ముహూర్తం, పూజా పద్ధతి
చైత్ర నవరాత్రి 2026 తేదీ, వ్యవధి: పంచాంగ లెక్క ప్రకారం, చైత్ర మాసం యొక్క శుక్ల పక్ష ప్రతిపద తేదీ మార్చి 19, 2026న ఉదయం 6:52 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. నవరాత్రి ఈ రోజున ప్రారంభమై మార్చి 27న శ్రీరామనవమితో ముగుస్తుంది. ఇది తొమ్మిది రోజుల కాలం, దీనిలో దుర్గామాత యొక్క తొమ్మిది రూపాలను పూజిస్తారు. ఈ సమయంలోకలశ స్థాపన, కన్యా పూజ మరియు దుర్గా సప్తశతి పఠనం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటాయి. నవరాత్రి చివరిలో శ్రీరామనవమి జరుపుకుంటారు.
కలశ స్థాపన:
నవరాత్రిలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఆచారం ఇది. మార్చి 19, 2026న ఉదయం 6:52 నుండి 10:10 వరకు కలశ స్థాపన చెయ్యచ్చు. ఈ సమయంలో సాధ్యం కాకపోతే, అభిజిత్ ముహూర్తంలో కూడా చేయవచ్చు, ఇది మధ్యాహ్నం 11:47 నుండి 12:36 వరకు ఉంటుంది. ఈ ముహూర్తంలో పూజ చేయడం ద్వారా దుర్గామాత ప్రత్యేక కృపను పొందుతారు మరియు మొత్తం తొమ్మిది రోజులు సానుకూల శక్తి ఉంటుంది. కలశం పెట్టడానికి ఈశాన్య కోణం అత్యంత శుభప్రదమైనది.
పూజా విధానం
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో స్నానం చేయండి మరియు శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించండి.
ప్రార్థనా స్థలాన్ని గంగా నీటితో శుద్ధి చేసి ఎర్ర వస్త్రాలను పరిచండి.
దుర్గామాత విగ్రహం లేదా చిత్రాన్ని ఏర్పాటు చేయండి.
ఒక రాగి కలశాన్ని నీటితో నింపండి, అందులో తమలపాకు, నాణెం, అక్షతలు మరియు మామిడి ఆకులను వెయ్యండి.
కొబ్బరికాయను ఒక ఎర్ర గుడ్డలో కలశం పైన చుట్టాలి.
అఖండ జ్యోతిని వెలిగించి, దుర్గా సప్తశతిని పఠించండి. షోడశోపచారాలతో పూజను పూర్తి చేయండి.
ఈ పద్ధతి చాలా సులభం మరియు ఇంట్లో సులభంగా చేయవచ్చు.
చైత్ర నవరాత్రిలో పూజించే రూపాలు:
శైలపుత్రి – శక్తికి ఆధారం
బ్రహ్మచారిణి – తప మరియు జ్ఞానం
చంద్రఘంట – ధైర్యం మరియు రక్షణ
కుష్మాండ – విశ్వ సృష్టికర్త
స్కందమాత – మాతృత్వం
కాత్యాయిని – యుద్ధం మరియు విజయం
కాళరాత్రి – కాల స్వరూపం
మహాగౌరి – శుద్ధి మరియు శాంతి
సిద్ధిదాత్రి – అన్ని సిద్ధులను ప్రసాదించే దేవి
నవరాత్రుల్లో ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు?
సాత్విక ఆహారం తినండి, ఉపవాసం ఉంటే మంచిది.
మాంసం, మద్యానికి దూరంగా ఉండండి.
ఇంట్లో ప్రతికూలంగా మాట్లాడవద్దు.
అష్టమి-నవమి రోజున కన్యా పూజ చేయండి.
నవరాత్రిలో కొత్త పనులను ప్రారంభించే ముందు పరిగణించండి. ఆత్మశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక సాధన మరియు దుర్గామాత ఆశీర్వాదం పొందడానికి ఇది సమయం.