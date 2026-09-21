చాణక్య నీతి: ఈ 5 సందర్భాల్లో మౌనమే మీకు బలమైన ఆయుధం.. వెంటనే స్పందించకండి!
ప్రతి సందర్భంలోనూ వెంటనే స్పందించడం అవసరం లేదని చాణక్య నీతి సూచిస్తుంది. ముఖ్యంగా కోపంలో ఉన్నప్పుడు, అందరి ముందు అవమానం ఎదురైనప్పుడు, విషయం పూర్తిగా తెలియనప్పుడు, వ్యక్తిగత ప్రణాళికలను పంచుకునే సమయంలో, బాధలో ఉన్నవారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాటలను అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిదని ఈ భావన చెబుతోంది.
ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని సందర్భాల్లో సరైన సమయంలో పాటించే మౌనమే అత్యంత సమర్థవంతమైన సమాధానం అవుతుంది. నోటి నుంచి వచ్చే మాటలను జాగ్రత్తగా అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక్కసారి బయటకు వచ్చిన మాటను వెనక్కి తీసుకోలేం. మనం తరచుగా ఎదుటి వ్యక్తి మాట్లాడిన వెంటనే ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా స్పందిస్తుంటాం. కొద్దిసేపు ఆగి, పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని మాట్లాడటం ఎప్పుడూ శ్రేయస్కరం.
ఆచార్య చాణక్యుని అమూల్యమైన నీతుల్లో కూడా వాక్ సంయమనం, సరైన సమయంలో మౌనం పాటించడం గురించిన విశేషాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఆలోచించకుండా మాట్లాడే మాటలు సమస్యలను పెంచడమే కాకుండా, బంధాల్లో పూడ్చలేనಷ್ಟು పెద్ద అగాధాన్ని సృష్టిస్తాయని ఆయన హెచ్చరించారు. అందుకే కొన్ని క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మాట్లాడటం కంటే మౌనంగా ఉండటమే మేలైన మార్గమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కోపం వచ్చినప్పుడు తొలుత మనసును శాంతపరుచుకోండి
కోపతాపాల్లో ఉన్నప్పుడు మనుషులు చాలాసార్లు తాము మాట్లాడే మాటలపై అజాగ్రత్తగా ఉంటారు. ఆ సమయంలో వెంటనే కౌంటర్ ఇవ్వాలనిపించినా, తొందరపాటులో నోటి నుంచి వచ్చే పదాలు సమస్యను మరింత జటిలం చేస్తాయి. చాణక్య నీతి ప్రకారం మనసు అశాంతిగా ఉన్నప్పుడు వాగ్ధాటిని అదుపులో ఉంచుకోవడమే నిజమైన పరిణతి. కోపం తగ్గిన తర్వాత అదే విషయాన్ని ఆలోచిస్తే, స్పందించే తీరు పూర్తిగా మారిపోతుంది. కాబట్టి గొడవలు పెరుగుతున్నప్పుడు కొద్దిసేపు మౌనం పాటించడం పిరికితనం కాదు, అది మనపై మనకు ఉండే ఆత్మనియంత్రణను సూచిస్తుంది.
అందరి ముందు అవమానం జరిగితే వెంటనే స్పందించవద్దు
నలుగురిలో ఎవరైనా అవమానించినప్పుడు ఆ క్షణంలో సహనం కోల్పోవడం సహజమే. వెంటనే బదులివ్వాలని మనసు ఉరికేస్తుంది. కానీ బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఇచ్చే ప్రతిస్పందనలు వివాదాలను మరింత పెద్దవి చేస్తాయి. ఇలాంటి సమయంలో కొద్దిసేపు ఓపికగా ఉండి ఎదుటివారి వాదన వినడం మంచిది. ప్రతి తప్పుకు వెంటనే అక్కడికక్కడే బదులివ్వాల్సిన నియమం ఏదీ లేదు. కొన్నిసార్లు సైలెంట్గా ఆ ప్రాంతం నుంచి తప్పుకోవడమే ఉత్తమమైన మార్గం. దీనిని అసమర్థతగా భావించకూడదు. ఇది సరైన సమయంలో, సరైన పద్ధతిలో రియాక్ట్ అయ్యే నేర్పును తెలియజేస్తుంది.
పూర్తి విషయం తెలియకపోతే మాట్లాడటం మానుకోండి
ఏదైనా సంఘటన లేదా వివాదం గురించి పూర్తి వివరాలు తెలియకుండానే అభిప్రాయాలు చెప్పడం పెద్ద చిక్కులను తెచ్చిపెడుతుంది. మనకు అంతా తెలుసని భావిస్తాం, కానీ వాస్తవ పరిస్థితి వేరేలా ఉండవచ్చు. ఎలాంటి సమాచారం లేకుండా మాట్లాడకూడదని చాణక్యుడు ఎప్పుడో హెచ్చరించారు. ఏ విషయంలోనైనా వాస్తవాలు ఏంటో తెలుసుకునే వరకు తొందరపడి కామెంట్లు చేయకూడదు. రెండు వైపుల వాదనలను పూర్తిగా విన్న తర్వాతే నిర్ణయానికి రావడం ఎప్పుడూ సురక్షితం.
మీ ప్రతి ప్రణాళికను అందరితో పంచుకోవద్దు
జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధیرోహించడానికి వేసుకునే మాస్టర్ ప్లాన్స్ను అందరి ముందు బహిర్గతం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని లక్ష్యాలు పూర్తయ్యే వరకు వాటిని గోప్యంగా ఉంచడమే మేలు. మన వ్యూహాల విషయంలో ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని చాణక్య నీతి చెబుతోంది. పనులు ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు అనవసరమైన చర్చలకు తెరలేపితే ప్రయోజనం కంటే నష్టమే ఎక్కువ. అయితే సన్నిహితులు లేదా సలహాదారులు అవసరమైన వారి వద్ద మాట్లాడటంలో తప్పు లేదు, కానీ ప్రతి చిన్న విషయాన్ని అందరితో చర్చించడం సరికాదు.
బాధలో ఉన్నవారికి మాటల కంటే మీ సాన్నిధ్యమే ముఖ్యం
ఎవరైనా తీవ్రమైన మానసిక వేదన లేదా సమస్యతో బాధ పడుతున్నప్పుడు వారికి జ్ఞానోదయం చేయడానికి పెద్ద పెద్ద సలహాలు ఇవ్వాల్సిన పనిలేదు. ఆ సమయంలో కేవలం వారి పక్కన మౌనంగా కూర్చోవడం, ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా తోడుగా నిలవడం వారికి ఎంతో ఊరటనిస్తుంది. అనవసరమైన సలహాలు ఇవ్వడం కంటే వారి బాధను ఓపికగా వినడమే గొప్ప సాంత్వన. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మౌనంగా ఉండటం ద్వారా మనం చూపే సానుభూతి ఎదుటి వారికి కొండంత బలాన్నిస్తుంది. చాణక్యుడు చెప్పిన మౌన సూత్రం కేవలం గొడవలను నివారించడానికే కాదు, కష్టకాలంలో మనల్ని మనం రక్షించుకోవడానికి కూడా ఒక అస్త్రంలా పనిచేస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More