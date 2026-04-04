    Friends and Enemy Rasis: మీ రాశి ప్రకారం మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, శత్రువులు ఎవరో తెలుసుకోండి!

    Published on: Apr 04, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో రాశిచక్రాల మధ్య స్నేహం మరియు శత్రుత్వం యొక్క సంబంధం గ్రహాల స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రతి రాశిచక్రం యొక్క పాలక గ్రహం ప్రకారం కొన్ని రాశిచక్రాలు స్నేహితులు, మరి కొన్ని రాశులు శత్రువులు. స్నేహితులు మీ జీవితానికి సహకారం, మద్దతు మరియు సానుకూలతను తీసుకువస్తారు. అయితే శత్రు సంకేతాలు ఉన్నవారు సంఘర్షణలు, అపార్థాలు లేదా అడ్డంకులను సృష్టించవచ్చు.

    సూర్యుడు, చంద్రుడు, కుజుడు మొదలైన గ్రహాల స్నేహం మరియు శత్రుత్వం ఆధారంగా రాశిచక్రం యొక్క స్వభావం నిర్ణయించబడుతుంది. రాశిచక్రం ప్రకారం మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, ఏ రాశిచక్రంతో శత్రుత్వం ఉండే అవకాశం ఉందో తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి:

    మేష రాశి అధిపతి అంగారకుడు. కర్కాటక, సింహ, ధనుస్సు మరియు తులా రాశి వారు ఈ రాశికి స్నేహితులు. ఈ రాశులు మేషరాశి వారికి శక్తి, ధైర్యం మరియు మద్దతును ఇస్తాయి. అదే సమయంలో మిథున రాశి, కన్య రాశి శత్రువులుగా పరిగణించబడతాయి. అపార్థాలు లేదా పోటీ పెరగవచ్చు, కనుక వారితో సంబంధాలను ఏర్పరుచుకోవడంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి అధిపతి శుక్రుడు. కన్య, మకర మరియు కుంభ రాశివారు ఈ రాశికి మంచి స్నేహితులు. ఈ రాశులు స్థిరత్వం, నమ్మకం మరియు ఆచరణాత్మక మద్దతును అందిస్తాయి. ధనుస్సు, వృశ్చిక రాశి వారు శత్రువులు. ఇవి భావోద్వేగ లేదా ఆర్థిక విషయాలలో తేడాలకు కారణమవుతాయి.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడు. కన్య, తుల మరియు కుంభ రాశివారు ఈ రాశికి మంచి స్నేహితులు. ఈ రాశులు మేధోపరమైన అవగాహన మరియు కమ్యూనికేషన్‌కు సహాయపడతాయి. మేష, కర్కాటక మరియు వృశ్చిక రాశులు శత్రువులుగా పరిగణించబడతాయి. వారి సంబంధాల్లో అస్థిరత లేదా వాదనలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. తులా, వృశ్చిక, మీన మరియు కుంభ రాశి వారు ఈ రాశికి స్నేహితులు. ఈ రాశులు భావోద్వేగ మద్దతు, భద్రతను అందిస్తాయి. సింహ, మిథున, కన్య రాశులు శత్రువులు. వారితో బంధంలో భావోద్వేగ దూరం లేదా అపార్థాలు ఉండవచ్చు.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. మేష, వృశ్చిక మరియు ధనుస్సు రాశి వారు సింహ రాశికి మంచి స్నేహితులు. ఈ రాశులు నాయకత్వం, గౌరవం, శక్తిని అందిస్తాయి. తుల మరియు మకర రాశులు శత్రువులు. వారితో సంబంధాల్లో అహం లేదా పోటీ సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    కన్య రాశి:

    కన్య రాశికి అధిపతి బుధుడు. వృషభ, కుంభ, మకర రాశి వారు కన్య రాశికి స్నేహితులు. ఈ రాశులు ఆచరణాత్మకత మరియు తెలివితేటలకు దోహదం చేస్తాయి. ధనుస్సు, మేష మరియు కర్కాటక రాశులు శత్రువులు. వారితో సంబంధాల్లో విమర్శలు లేదా విభేదాలు పెరుగుతాయి.

    తుల రాశి:

    తుల రాశి యొక్క అధిపతి శుక్రుడు. మిథున, కర్కాటక మరియు కుంభ రాశివారు ఈ రాశికి మంచి స్నేహితులు. ఈ రాశులు సమతుల్యత మరియు సామరస్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడతాయి. ధనుస్సు మరియు మీన రాశులు శత్రువులు. వారితో సంబంధాల్లో అసమతుల్యత లేదా భావోద్వేగ దూరం ఉండవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశికి అధిపతి అంగారకుడు. సింహ, కర్కాటక మరియు మీన రాశి వారు వృశ్చిక రాశికి స్నేహితులు. ఈ రాశులు శక్తిని అందిస్తాయి. మకర, మిథున మరియు కన్య రాశులు అనుకూలంగా ఉండవు. వారితో సంబంధాలను ఏర్పరుచుకోవడంలో నమ్మకం లోపించవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి యొక్క అధిపతి బృహస్పతి. మేష, సింహ మరియు మీన రాశి వారు ధనుస్సు రాశికి మంచి స్నేహితులు. ఈ రాశులు జ్ఞానం, ఉత్సాహం మరియు విస్తరణకు సహాయపడతాయి. వృషభ మరియు తుల రాశులు శత్రువులు.

    మకర రాశి:

    మకర రాశికి అధిపతి శని. వృషభ, కన్య మరియు కుంభ రాశి వారు మకర రాశికి స్నేహితులు. ఈ రాశులు క్రమశిక్షణ, కృషి మరియు స్థిరత్వాన్ని ఇస్తాయి. సింహ, వృశ్చిక మరియు మీన రాశులు శత్రువులు. వారితో సంబంధాల్లో ఒత్తిడి లేదా దూరం ఉండవచ్చు.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశికి అధిపతి శని. మిథున, వృషభ మరియు కుంభ రాశివారు కుంభ రాశికి స్నేహితులు. ఈ రాశులు కొత్తదనం, స్వేచ్ఛ మరియు మేధోపరమైన మద్దతును ఇస్తాయి. సింహ, ధనుస్సు, మీన రాశులు శత్రువులు. వారితో సంబంధాల్లో స్వతంత్రతను కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    మీన రాశి:

    మీన రాశికి అధిపతి బృహస్పతి. కర్కాటక, ధనుస్సు మరియు వృశ్చిక రాశివారు మీన రాశికి స్నేహితులు. ఈ రాశులు కరుణ, ఊహ మరియు భావోద్వేగ లోతును అందిస్తాయి. వృషభ, తుల, కుంభ రాశి వారు శత్రువులు. వారితో సంబంధాల్లో భావోద్వేగ అసమతుల్యత ఉండవచ్చు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

