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    జూలై నెలలోని ముఖ్యమైన రోజులు, ఉపవాస దినాలు ఏంటో చూడండి

    2026 సంవత్సరం రెండో భాగం ప్రారంభం కాబోతోంది. జూలై 2026 పండుగలు, ఉపవాసాలు, వేడుకలతో నిండిన నెల కానుంది. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, ఈ నెలలో భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలలో పలు పండుగలు జరుపుకోనున్నారు.

    Published on: Jun 25, 2026 1:02 PM IST
    By Anand Sai
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    జూలై నెల 31 రోజుల వ్యవధిలోనే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు, ఉపవాస దినాలు, సాంస్కృతిక పండుగలు అన్నీ కలిసి వస్తాయి. ఈ తేదీలలో కొన్ని మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండగా.. మరికొన్ని కుటుంబాలను, సమాజాలను ఒకచోట చేర్చే ప్రత్యేకమైన రోజులు ఉన్నాయి. జూలైలో రాబోయే ముఖ్యమైన తేదీల గురించి చూద్దాం.

    జూలైలో మంచి రోజులు
    జూలైలో మంచి రోజులు

    03 జూలై 2026 - కృష్ణపింగళ సంకటహర చతుర్థి.. గణేశుని 'కృష్ణ పింగళ' రూపాన్ని పూజిస్తారు. ఈ రూపంలో గణేశుని రంగు గోధుమ, నలుపుల మిశ్రమంగా ఉంటుంది, అందుకే ఆయనకు 'కృష్ణ పింగళ' అని పేరు వచ్చింది. ఈ రోజున గణేశుడిని పూజించడం ద్వారా జీవితంలోని అన్ని రంగాలలో విజయం సాధించవచ్చు. ఈరోజున ఉపవాసం ఉండి.. రాత్రి చంద్ర దర్శనం తర్వాత ఉపవాసం విరమించవచ్చు.

    07 జూలై 2026 - కాలాష్టమి అనేది కాల భైరవునికి అంకితం చేసిన రోజు. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండి పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఇది ప్రతి నెలా కృష్ణ పక్ష అష్టమి తిథి నాడు వస్తుంది.

    10 జూలై 2026 - యోగిని ఏకాదశి పద్మ పురాణం ప్రకారం యోగిని ఏకాదశి వ్రతం పాటించడం వల్ల పెద్ద తప్పులు, చెడు కర్మల ప్రభావం తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో దీనివల్ల అన్నదానం చేసిన పుణ్యం కూడా లభిస్తుందని నమ్ముతారు.

    12 జూలై 2026 రవి ప్రదోష వ్రతం, అంతేకాకుండా శివారాధనకు అంకితమైన రోజులు కావడం ఒక ప్రత్యేకమైన యాదృచ్ఛికం. ఈ రెండు రోజులూ శివారాధనకు చాలా పవిత్రమైనవి. రవి ప్రదోష వ్రతం మహిమకు వ్యాధులను, రుగ్మతలను తొలగించే శక్తి ఉందని నమ్ముతారు.

    14 జూలై 2026 - ఆషాఢ అమావాస్య ఇతర నెలల అమావాస్యల కంటే ఆషాఢ మాసపు అమావాస్య మరింత ప్రత్యేకమైనది. ఈ రోజును మనసును ప్రశాంతం చేసుకోవడానికి, మంత్రాలు జపించడానికి, తపస్సు, ధ్యానం చేయడానికి, భగవంతుడిని పూజించడానికి ఒక పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజున చాలా మంది ఉపవాసం ఉండి విష్ణువును, శివుడిని, లేదా తమకు ఇష్టమైన దేవతను పూజిస్తారు. పూర్వీకులకు తర్పణం సమర్పించడానికి కూడా ఈ రోజు చాలా ముఖ్యమైనది.

    15 జూలై 2026 - గుప్త నవరాత్రుల ప్రారంభం. పురాణాల ప్రకారం ఈ కాలంలో అమ్మవారిని పూజించడం వల్ల ఆటంకాల నుండి విముక్తి, కోరికల నెరవేర్పు, సానుకూల శక్తి లభిస్తాయని నమ్ముతారు. తాంత్రిక, శక్తి ఆరాధన సంప్రదాయాలలో, గుప్త నవరాత్రులను ధ్యానానికి ఒక ప్రత్యేక సమయంగా పరిగణిస్తారు.

    16 జూలై 2026 - జగన్నాథ రథయాత్ర ప్రారంభం అవుతుంది. కర్కాటక సంక్రాంతి ఆషాఢ మాసంలోని శుక్ల పక్ష ద్వితీయ తిథిలో జగన్నాథ యాత్ర జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది ఈ యాత్రలో పాల్గొంటారు. ఈ యాత్రను ప్రేమ, ఆప్యాయత, ప్రజా సంక్షేమానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు.

    25 జూలై 2026 - దేవశయని ఏకాదశి నాడు దేవతలు నిద్రిస్తారు. మహావిష్ణువు నాలుగు నెలల పాటు యోగ నిద్రలోకి వెళ్తాడని హిందూ ధర్మం, పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రోజున చాతుర్మాసం ప్రారంభమవుతుంది.

    29 జూలై 2026 - గురు పౌర్ణమి అనేది ఉపాధ్యాయులను, ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శకులను (గురువులను) గౌరవించడానికి అంకితం చేసిన ఒక పవిత్రమైన రోజు. పౌర్ణమి రోజున జరుపుకొనే ఈ రోజు విద్యార్థులకు, శిష్యులకు, జ్ఞానాన్వేషులకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. ఆషాఢ అమావాస్య వలె, ఆషాఢ పౌర్ణమి కూడా ఒక ముఖ్యమైన రోజు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/జూలై నెలలోని ముఖ్యమైన రోజులు, ఉపవాస దినాలు ఏంటో చూడండి
    Home/Rasi Phalalu/జూలై నెలలోని ముఖ్యమైన రోజులు, ఉపవాస దినాలు ఏంటో చూడండి
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