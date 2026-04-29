    Today Horoscope: బుధవారం నాడు గణేశుని అనుగ్రహం.. ఈ రాశుల వారికి ఆదాయం పెరిగి పనులు పూర్తవుతాయి!

    Today Horoscope: నేడు ఏప్రిల్ 29, బుధవారం. వైశాఖ మాసపు త్రయోదశి తిథి. గ్రహ గతుల ప్రకారం నేడు శివ-పార్వతుల ఆశీస్సులు కొన్ని రాశుల వారికి విశేషంగా అందబోతున్నాయి. మేషం నుంచి మీనం వరకు నేటి మీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోంది? ఎవరికి ధన లాభం ఉంది? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఈ పూర్తి రాశి ఫలాల్లో తెలుసుకోండి.

    Published on: Apr 29, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి:

    నేడు మీలో సానుకూల శక్తి అధికంగా ఉంటుంది. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. అయితే, తప్పుడు మార్గాల్లో డబ్బు సంపాదించే ప్రయత్నం చేయకండి. మనస్సు కాస్త అశాంతిగా ఉన్నా, పెద్ద ప్రమాదం ఏమీ ఉండదు. వ్యాపారం సాఫీగా సాగుతుంది. ఎరుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం, హనుమంతుడిని స్మరించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    వృషభ రాశి:

    నేడు మీకు మానసిక ఆందోళన, కారణం లేని భయం కలిగే అవకాశం ఉంది. పనుల్లో ఒడిదుడుకులు ఎదురవుతాయి. ప్రభుత్వ సంబంధిత పనుల్లో ఆటంకాలు రావచ్చు. తండ్రి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. సమయం మధ్యస్థంగా ఉంది కాబట్టి సహనం పాటించండి. ఎర్రటి వస్తువులను దానం చేయడం మీకు శుభప్రదం.

    మిథున రాశి:

    ప్రయాణాలకు ఇది అనుకూల సమయం కాదు, కాబట్టి వాయిదా వేయడం మంచిది. కేవలం అదృష్టం మీద ఆధారపడకుండా కష్టపడి పని చేయండి. నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి వస్తుంది. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. శుభవార్తలు వింటారు. బజరంగబలికి నమస్కరించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    నేడు పరిస్థితులు మీకు సవాలుగా అనిపించినా, అంతిమంగా లాభం మీకే కలుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో పట్టు సాధిస్తారు. కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, సంతానం నుంచి పూర్తి సహకారం ఉంటుంది. నల్లటి వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల దోషాలు తొలగుతాయి.

    సింహ రాశి:

    అదృష్టం మీ వెంటే ఉంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. అయితే, మీ ఆరోగ్యం మరియు జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. దాంపత్య జీవితంలో చిన్నపాటి విభేదాలు రావచ్చు. సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం శ్రేయస్కరం.

    కన్యా రాశి:

    డబ్బు విషయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయండి. పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం కాదు. మాట తీరుపై నియంత్రణ అవసరం. దంత సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు. కొత్త ఆస్తులు కొనే యోగం ఉన్నా, ఇంట్లో చిన్నపాటి కలహాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. శాంతంగా ఉండండి, కాళికా దేవిని ప్రార్థించండి.

    తులా రాశి:

    నేడు తులా రాశికి కాస్త గడ్డు కాలం. గాయాలు అయ్యే ప్రమాదం లేదా ఇబ్బందుల్లో పడే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి జాగ్రత్త. శత్రువులు చురుగ్గా ఉన్నా, మీ ఆధిపత్యం కొనసాగుతుంది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. శని దేవుడిని ప్రార్థించడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    మీరు పూర్తి ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతారు. పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. అయితే, మనస్సులో ఏదో తెలియని గందరగోళం ఉండవచ్చు. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. ఎర్రటి వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది.

    ధనస్సు రాశి:

    నేడు ధనుస్సు రాశి వారికి జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వృత్తిలో పురోగతి ఉంటుంది. కానీ, ప్రేమ వ్యవహారాల్లో గొడవలు లేదా సంతాన ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెందే అవకాశం ఉంది. ఎరుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం ద్వారా ప్రతికూలతలను అధిగమించవచ్చు.

    మకర రాశి:

    శత్రువులపై మీరు విజయం సాధిస్తారు. పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. కానీ, ఇంటి వాతావరణం కాస్త ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు. భూమి లేదా ఆస్తి వివాదాలు తలెత్తవచ్చు. తల్లి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. పసుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం మీకు శుభప్రదం.

    కుంభ రాశి:

    ధన లాభం, ప్రేమ, సంతానం విషయంలో నేడు మీకు అద్భుతమైన సమయం. అన్ని వైపుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. అయితే, భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోండి. తల, గొంతు లేదా భుజాలకు సంబంధించిన చిన్నపాటి అనారోగ్యం కలగవచ్చు. నల్లటి వస్తువులను దానం చేయండి.

    మీన రాశి:

    ప్రభుత్వ పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లేదా ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఇబ్బందులు రావచ్చు. కంటి సమస్యలు లేదా తలనొప్పి బాధిస్తుంది. అయితే, ధన ప్రవాహం బాగుంటుంది. శివుడికి జలాభిషేకం చేయడం వల్ల గ్రహ దోషాలు తొలగి శుభం కలుగుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

