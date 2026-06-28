Deeparadhana Rules: ఇంట్లో దీపం ఇలా వెలిగిస్తేనే ఐశ్వర్యం.. పాటించాల్సిన నియమాలివే!
పూజ గదిలో దీపం వెలిగించేటప్పుడు ఈ ముఖ్యమైన విషయాలను గుర్తుంచుకోండి. సరైన సమయం, దిక్కు, పద్ధతి మరియు మంత్రాన్ని తెలుసుకోండి. నెయ్యి మరియు నూనె దీపాలను సరిగ్గా ఉంచడం, వాస్తు నియమాలు మరియు సంవృద్ధిని నిరోధించే తప్పులు. దీపం వెలిగించే ముందు ఈ చిట్కాలను తప్పకుండా చదవండి.
దీపాన్ని లక్ష్మీదేవికి, దైవ స్వరూపంగా భావిస్తారు. దీపం వెలిగించినప్పుడు ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తులు నశించి, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంటుంది. నెయ్యి లేదా నూనెతో వెలిగించే దీపానికి దైవానుగ్రహాన్ని పొందే శక్తి ఉంది. దీనివల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, కుటుంబంలో ఆనందం స్థిరంగా ఉంటుంది.
సరైన సమయం ఇదే
శాస్త్రం ప్రకారం, ఉదయం మరియు సాయంత్రం వేళల్లో దీపారాధన చేయడం ఉత్తమం. ఉదయం 5 గంటల నుంచి 7 గంటల లోపు, అలాగే సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తర్వాత 5:30 నుంచి 7:30 గంటల మధ్య (ప్రదోష కాలంలో) దీపం వెలిగించడం అత్యంత శుభప్రదం. సాయంత్రం వేళ ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద దీపం ఉంచితే లక్ష్మీదేవి కటాక్షం లభిస్తుందని నమ్మకం. సమయపాలన పాటించడం ద్వారా పూజకు పూర్తి ఫలితం లభిస్తుంది.
పాత్ర ఎంపిక మరియు శుద్ధీకరణ
దీపారాధన కోసం మట్టి, ఇత్తడి లేదా రాగి పాత్రలను ఉపయోగించవచ్చు. మట్టి ప్రమిదలను వాడేటప్పుడు అవి కొత్తవి మరియు శుభ్రంగా ఉండాలి. పూజకు ముందు వాటిని నీటిలో నానబెట్టి, ఆరబెట్టిన తర్వాతే వాడాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పగిలిన లేదా మురికిగా ఉన్న ప్రమిదలను వాడకూడదు. ఇలా చేస్తే దరిద్రం పట్టుకుంటుందని పెద్దలు చెబుతుంటారు. దీపం మధ్యలో ఆరిపోకుండా ఉండటానికి తగినంత నెయ్యి లేదా నూనె పోయడం మర్చిపోవద్దు.
ఏ దిశలో దీపం వెలిగించాలి?
దీపం వెలిగించేటప్పుడు దిశను బట్టి ఫలితాలు ఉంటాయి:
నెయ్యి దీపాన్ని దైవానికి కుడివైపు, నూనె దీపాన్ని ఎడమవైపు ఉంచాలి.
ఎల్లప్పుడూ తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశగా దీపం వెలిగించాలి. తూర్పు దిశ ఆయుష్షును, ఉత్తర దిశ ధన సంపదను పెంచుతాయి.
సాధారణ పూజల్లో దక్షిణ దిశలో దీపం పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే ఇది పితృదేవతలకు, యముడికి చెందిన దిశ.
తప్పక పాటించాల్సిన నియమాలు
దీపం వెలిగించేటప్పుడు చాలామంది చేసే పొరపాటు.. ఒక దీపం నుంచి మరో దీపాన్ని వెలిగించడం. ఇలా చేయడం దోషమని గుర్తుంచుకోండి. పూజ చేసే సమయంలో 'శుభం కరోతి కళ్యాణం...' అనే మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. దీపం పూజ మధ్యలో ఆరిపోకుండా చూసుకోవడం భక్తికి నిదర్శనం.
ప్రతిరోజూ నిష్ఠగా ఈ నియమాలను పాటిస్తే, మీ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి కటాక్షంతో పాటు ప్రశాంతమైన జీవనం సాగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More