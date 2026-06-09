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    Detailed Horoscope: జూన్ 9 రాశి ఫలాలు.. ఆ రాశుల వారికి ధన లాభం, వారికి ఇబ్బందులు!

    జూన్ 9 మంగళవారం నాటి రాశిఫలాలు ఇక్కడ చూసేయండి. గ్రహాల కదలికల వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతంగా ఉండబోతుంటే, మరికొన్ని రాశుల వారు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    Published on: Jun 09, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జూన్ 9వ తేదీ మంగళవారం వచ్చింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలు, నక్షత్రాల సంచారం ఆధారంగా ప్రతిరోజూ దినఫలాలను అంచనా వేస్తారు. మంగళవారం రోజున రామభక్తుడైన హనుమంతుడిని పూజించడం వల్ల సకల భయాలు, రోగాలు, కష్టాలు తొలగిపోతాయని ధార్మిక నమ్మకం. గ్రహాల లెక్కల ప్రకారం జూన్ 9న కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసిరానుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు కాస్త అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారికి ఈ రోజు ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    Detailed Horoscope: జూన్ 9 రాశి ఫలాలు.. ఆ రాశుల వారికి ధన లాభం, వారికి ఇబ్బందులు!
    Detailed Horoscope: జూన్ 9 రాశి ఫలాలు.. ఆ రాశుల వారికి ధన లాభం, వారికి ఇబ్బందులు!

    మేష రాశి

    ఈ రోజు మీ ప్రేమ జీవితం ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చాలా ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. ఆఫీసులో ఎదురయ్యే సవాళ్లను మీ పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. అయితే, ఈ రోజు మీ ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం కొంచెం ఆందోళన కలిగించవచ్చు. వ్యక్తిగత సమస్యల ప్రభావం ఆఫీసు పనితీరుపై పడకుండా జాగ్రత్తపడండి.

    వృషభ రాశి

    ఈ రోజు మీకు చిన్నపాటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అందరితో ముక్కుసూటిగా మాట్లాడటం వల్ల మీకు సహాయం చేసే మంచి స్నేహితులు దగ్గరవుతారు. సరికొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం మీ మనస్సుకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. ఏదైనా కొత్త బాధ్యత లేదా పనిని చేపట్టే ముందు సరైన ప్రణాళిక వేసుకోవడం మంచిది.

    మిథున రాశి

    మీ మనసులోని మాటలను భాగస్వామితో పంచుకోవడం వల్ల బంధంలో సంతోషం, ప్రశాంతత నెలకొంటాయి. మీ ప్రవర్తన ఇక్కడ చాలా ముఖ్యం. పాత విషయాలను తవ్వి తీయకండి. సానుకూల ఆలోచనలతో ముందడుగు వేస్తే సరికొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఈ రోజును విజయవంతం చేసుకోవడానికి పెద్దగా ఆలోచించండి.

    కర్కాటక రాశి

    మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉండే సమస్యలను ఆఫీసు పనులకు దూరంగా ఉంచండి. ఆఫీసులో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ రోజు మీకు లక్ష్మీదేవి కటాక్షంతో పాటు మంచి ఆరోగ్యం తోడుగా ఉంటాయి. సరైన సంభాషణ మీ ప్రేమ బంధాన్ని మరింత మధురంగా మారుస్తుంది.

    సింహ రాశి

    ఆఫీసులో మీ టీమ్ సభ్యుల కదలికలపై నిరంతరం నిఘా ఉంచడం మంచిది. ఈ రోజు మీకు ఎటువంటి ఆర్థిక సమస్యలు గానీ, ఆరోగ్య ఇబ్బందులు గానీ ఎదురుకాకపోవడం ఒక పెద్ద ఉపశమనం.

    కన్యా రాశి

    ఈ రోజు మీకు ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బలంగా ఉంటుంది. మీ ప్రేమ జీవితం కూడా ఎంతో సంతోషంగా సాగుతుంది. అయితే, చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు మిమ్మల్ని కాస్త ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. మీ క్రమశిక్షణే మీకు మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది.

    తులా రాశి

    వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో నిజాయితీగా వ్యవహరించడం ఎంతో అవసరం. ఆఫీసులో మీ సృజనాత్మకతకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. రోజంతా ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో గొడవలకు తావివ్వకుండా, భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడपడానికి ప్రయత్నించండి.

    వృశ్చిక రాశి

    ఈ రోజు మీ సమయం రొమాంటిక్‌గా సాగుతుంది. ఆఫీసు పనుల్లో చాలా బిజీగా, ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. అయితే, ఆరోగ్యం, డబ్బు విషయాల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. మీ భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు మరింత ఓపికగా ఉండటం అవసరం.

    ధనుస్సు రాశి

    ప్రేమ విషయాల్లో కాస్త లౌక్యంగా వ్యవహరించడం మంచిది. మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఆఫీసులో కఠినమైన లక్ష్యాలు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా ఈ రోజు మీకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    మకర రాశి

    ఉద్యోగ పరంగా ఈరోజు మకర రాశికి ఎంతో విజయవంతమైన రోజని చెప్పొచ్చు. అయితే, డబ్బు ఖర్చు చేసేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్త అవసరం. ప్రేమ బంధంలో ఉన్న మనస్పర్థలను వెంటనే పరిష్కరించుకోండి. కుటుంబం కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించండి. సురక్షితమైన పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపడం మంచిది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    కుంభ రాశి

    ఈ రోజు బంధాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. అనవసరమైన చర్చలకు, వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ఆఫీసులో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది, ఆరోగ్యం కూడా సహకరిస్తుంది.

    మీన రాశి

    ప్రేమ జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ రోజు చాలా తెలివిగా, ఓపికగా వ్యవహరించండి. కొత్త పనులు ప్రారంభంలో సవాలుగా అనిపించినా, వాటిని పూర్తి చేయడంలో విజయం సాధిస్తారు. మీ ఆర్థిక స్థితిని కాపాడుకోవడానికి అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Detailed Horoscope: జూన్ 9 రాశి ఫలాలు.. ఆ రాశుల వారికి ధన లాభం, వారికి ఇబ్బందులు!
    Home/Rasi Phalalu/Detailed Horoscope: జూన్ 9 రాశి ఫలాలు.. ఆ రాశుల వారికి ధన లాభం, వారికి ఇబ్బందులు!
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