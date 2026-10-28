యోగనిద్ర నుంచి మేల్కొననున్న శ్రీమహావిష్ణువు.. ప్రబోధిని ఏకాదశి విశేషాలు, పూజా సమయాలు!
చాతుర్మాస దీక్ష ముగింపును సూచించే దేవుత్తాని ఏకాదశి (ప్రబోధిని ఏకాదశి) రోజున శ్రీ మహావిష్ణువు యోగనిద్ర నుంచి మేల్కొంటారని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ఈ పర్వదినంతో శుభకార్యాలు, వివాహ వేడుకలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయని సంప్రదాయం చెబుతోంది.
చాతుర్మాస దీక్షకు తెరదించుతూ, జగత్పాలకులు శ్రీ మహావిష్ణువు యోగ నిద్ర నుంచి మేల్కొనే పవిత్రమైన దేవుత్తాని ఏకాదశి (ప్రబోధిని ఏకాదశి) వేళ వచ్చేసింది. ఈ పర్వదినంతోనే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ, దేశవ్యాప్తంగానూ శుభకార్యాలు, పెళ్లిళ్లు అంకురార్పణ కానున్నాయి. అయితే ఈ ఏడాది నవంబర్ 20న రాబోయే ఈ ఏకాదశిపై 'భద్ర' నీడ కమ్ముకోవడం భక్తులలో కొన్ని సందేహాలకు తావిస్తోంది.
భద్ర ప్రభావం ఉందా? ఆందోళన అవసరమా?
హిందూ ధర్మంలో భద్రను అశుభకరమైన కాలంగా పరిగణిస్తారు. ఈసారి ఈ ఏకాదశి రోజున సాయంత్రం 07:01 గంటలకు భద్ర ప్రారంభమై, మరుసటి రోజు నవంబర్ 21 ఉదయం 06:32 గంటల వరకు భూలోకంలోనే సంచరించనుంది. భూలోక భద్ర సమయంలో ఎలాంటి శుభకార్యాలు, పూజాదికాలు నిర్వహించడం వర్జ్యం అనే నమ్మకం ఉంది. దీంతో పూజా నియమాల్లో మార్పులు వస్తాయా అని భక్తులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
పండితులు ఏం చెబుతున్నారు? ఉత్తమ పూజా సమయాలు
ఏకాదశి నాడు భద్ర రాత్రి 7 గంటల తర్వాతే ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి, ఆ సమయానికి ముందే లేదా సూర్యాస్తమయ వేళ శ్రీహరిని ఆరాధించడం అత్యంత శ్రేయస్కరం. ఒకవేళ ఆ సమయానికి కుదరకపోతే, గోధూళి ముహూర్తం లేదా ఇతర శుభ ఘడియలలో భగవంతుడిని పూజించుకోవచ్చు. ఈ రోజున గోధూళి ముహూర్తం సాయంత్రం 05:22 నుంచి 05:49 వరకు ఉంటుంది.
ఏకాదశి ముఖ్య ముహూర్తాలు
ఈ ఏడాది ఏకాదశి తిథి నవంబర్ 20, 2026 ఉదయం 07:16 గంటలకు ప్రారంభమై, నవంబర్ 21 ఉదయం 06:32 గంటలకు ముగుస్తుంది. పూజల కోసం అభిజిత్ ముహూర్తం (ఉదయం 11:43 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:31 వరకు), ప్రదోష కాలం (సాయంత్రం 05:25 నుంచి రాత్రి 08:06 వరకు) అత్యంత అనుకూలమైనవిగా పండితులు తెలిపారు. భద్ర ప్రారంభానికి ముందే పూజా కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి దోషాలు వుండవు.
భద్ర ప్రారంభ సమయం అత్యంత అశుభకరమైనది అయినప్పటికీ, సూర్యాస్తమయం తర్వాత వెంటనే లేదా ప్రదోష కాలంలో పూజ చేయడం ద్వారా ఈ దోషం నుంచి పూర్తి ఉపశమనం లభిస్తుంది. తులసి వివాహం, మంగళ గీతాలతో శ్రీహరిని మేల్కొలిపే ఈ పవిత్ర దినాన భద్ర ఆటంకం పెద్దగా ప్రభావం చూపదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More