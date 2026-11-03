ధన త్రయోదశి 2026: మీ రాశి ప్రకారం ఏ వస్తువులు కొనాలో తెలుసా? ఈ 12 రాశులకు ఇవే శుభప్రదం!
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఆశ్వయుజ మాసంలోని త్రయోదశి తిథిని ధన త్రయోదశి లేదా ధనతేరస్గా జరుపుకుంటారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున ధన్వంతరి, కుబేరుడు, మహాలక్ష్మిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. బంగారం, వెండి వంటి విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేయడం శుభప్రదమని నమ్ముతారు.
హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే త్రయోదిశి తిథిని అత్యంత పవిత్రమైన ధన త్రయోదశి జరుపుకుంటారు. లక్ష్మీదేవి పూజకు ప్రత్యేకమైన ఈ రోజున ఆయుర్వేద దేవుడు ధన్వంతరితో పాటు కుబేరుడు, మహాలక్ష్మిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు.
ఈ పండుగ రోజున బంగారం, వెండి లేదా ఇతర విలువైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాశిచక్రం ఆధారంగా కొన్ని ప్రత్యేక వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా జాతకంలో గ్రహాలు బలపడటంతో పాటు సిరి సంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని నమ్ముతారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 6, శుక్రవారం నాడు ధన త్రయోదశి వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ పవిత్ర దినాన ఏ రాశివారు ఎలాంటి వస్తువులు కొంటే శుభప్రదమో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేష రాశి: ఈ రాశి వారు ధన త్రయోదశి రోజున ఎరుపు రంగు వస్తువులు, ధాన్యం లేదా స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయడం అత్యంత శుభాన్ని ఇస్తుంది.
వృషభ రాశి: వీరు తెలుపు రంగు వస్తువులు లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధిత సామగ్రిని ఇంటికి తెచ్చుకోవడం మంచిది.
మిథున రాశి: శ్రీ యంత్రం లేదా ఆకుపచ్చని రంగు వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా విశేషమైన ఫలితాలు అందుకుంటారు.
కర్కాటక రాశి: తెల్లటి వస్తువులు, వెండి నాణేలు లేదా వెండి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం లాభసాటిగా మారుతుంది.
సింహ రాశి: పసుపు రంగు వస్తువులు, బంగారం లేదా రాగితో తయారైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం జాతకంలో గ్రహ బలాన్ని పెంచుతుంది.
కన్య రాశి: పుస్తకాలు, వెండి లేదా రాగి పాత్రలను కొనుగోలు చేయడం ఈ రాశి వారికి శ్రేయస్కరం.
తులా రాశి: తెలుపు రంగు వస్తువులు, డైమండ్ లేదా వెండి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం ఎంతో అదృష్టాన్ని తెస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి: నూతన ఆస్తి, వాహనం లేదా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి ఈ రోజు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి: ప్రమిదలు, ఇత్తడి పాత్రలు లేదా బంగారు నాణేలు కొనుగోలు చేయడం శ్రేయస్కరం.
మకర రాశి: గృహోపకరణాలైన ఇత్తడి లేదా రాగి పాత్రలతో పాటు నూతన చీపురు కొనుగోలు చేయడం శుభప్రదం.
కుంభ రాశి: పూజా సామగ్రి, చీపురు, శ్రీయంత్రం లేదా కుబేర యంత్రాన్ని ఇంటికి తెచ్చుకోవడం వల్ల సిరి సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి.
మీన రాశి: ఈ రోజున కొద్దిగా ధనియాలు, లక్ష్మీ-గణేశుల ప్రతిమలను కొనుగోలు చేయడం అత్యంత ఫలప్రదంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More