దీపావళి 2026: ఈ 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం.. అదృష్టంతో జీవితం మలుపు తిరిగే వేళ!
నవంబర్ 8, 2026 న వచ్చే దీపావళి పండుగ ఏయే రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇవ్వనుంది? లక్ష్మీ పూజా ముహూర్తాలు మరియు గ్రహాల ప్రత్యేక గతుల పూర్తి విశేషాలు.
తెలుగు లోయల్లో దీపావళి సంబరాలు అంబరాన్ని తాటేందుకు సర్వం సిద్ధమయ్యాయి. ప్రతి ఏటా ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే అమావాస్య తిథినాడు ఈ దీపాల పండుగను అత్యంత వైభవంగా జరుపుకుంటారు. చీకట్లను పారద్రోలుతూ జ్ఞాన వెలుగులను పంచే ఈ పవిత్ర రాత్రి నాడు భూలోకంలో సంచరించే మహాలక్ష్మిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలుస్తారు. ఇళ్లలోని ప్రతి మూలా దివ్య దీపాలను వెలిగించి సిరుల తల్లిని ఆహ్వానిస్తారు.
ఈ ఏడాది దీపావళి వేళ ఖగోళంలో అరుదైన గ్రహాల కలయిక ఏర్పడింది. శుక్రుడు, గురుడు, శనితో పాటు కీలక గ్రహాల గమనంలో వచ్చిన మార్పులు అన్ని రాశులపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి. ముఖ్యంగా జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం అయిదు రాశుల వారికి ఈ దీపావళి జీవితంలోనే అత్యంత ముఖ్యమైన మలుపుగా మారనుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు, వ్యాపారులకు ఊహించని లాభాలు దక్కే అదృష్టం ఈ రాశుల వారిని వరించనుంది.
దీపావళి 2026 తేదీ మరియు ఖచ్చితమైన ముహూర్తాలు
ప్రాచీన పంచాంగం ప్రకారం.. అమావాస్య తిథి నవంబర్ 8వ తేదీ ఉదయం 11:27 గంటలకు ప్రారంభమై, నవంబర్ 9వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12:31 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఉదయ తిథి కంటే సాయంత్రం ప్రదోష కాలంలో అమావాస్య ఉండటం వల్ల నవంబర్ 8, ఆదివారం రోజునే దీపావళి పండుగను జరుపుకోవాలని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
దీపావళి పర్వదినం: నవంబర్ 8, 2026 (ఆదివారం)
లక్ష్మీ పూజా ముహూర్తం: సాయంత్రం 5:54 గంటల నుంచి రాత్రి 7:50 గంటల వరకు
ప్రదోష కాలం: సాయంత్రం 5:31 గంటల నుంచి రాత్రి 8:09 గంటల వరకు
ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టే సమయం
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి ఈ దీపావళి పండుగ ఎనలేని శుభవార్తలను మోసుకొస్తోంది. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బముల నుంచి పూర్తిగా గట్టెక్కే అవకాశం ఉంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకునే నూతన మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో భారీగా లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఇన్నాళ్లుగా నెరవేరని మీ కోరికలు ఈ కాలంలో సాకారమయ్యే సూచనలున్నాయి.
కర్కాటక రాశి: ఈ రాశి వారికి ఈ దీపావళి నుంచి మంచి రోజులు ప్రారంభమవుతాయి. ఆర్థికంగా ఎదురవుతున్న ఒడిదుడుకులు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. నిలిచిపోయిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో కీలక బాధ్యతలు మీ భుజస్కంధాలపై పడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. గృహంలోకి నూతన వస్తువులు లేదా విలాసవంతమైన సామాగ్రిని కొనుగోలు చేస్తారు.
సింహ రాశి: మీ రాశిలోనే దేవగురువు బృహస్పతి సంచరిస్తుండటం వల్ల ఈ దీపావళి సింహ రాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. కెరీర్ పరంగా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు మరింత ఇనుమడిస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు పెద్ద లావాదేవీలు లేదా నూతన ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతాయి.
తులా రాశి: తులా రాశి వారికి ఈ దీపావళి లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని తీసుకురానుంది. ఎప్పటినుంచో రావలసిన పాత బాకీలు చేతికి అంది ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లతో పాటు జీతభత్యాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి చేసే ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి. దాంపత్య జీవితంలో మాధుర్యం వెల్లివిరుస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ దీపావళి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. కార్యక్షేత్రంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచించే వారికి ఇది సరైన సమయం, మంచి ఆఫర్లు వస్తాయి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. కుటుంబంతో ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలను గడుపుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More