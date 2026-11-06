నేటి రాశి ఫలాలు: శుక్రవారం+ ధన త్రయోదశి.. ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు!
హిందూ సంప్రదాయంలో శుక్రవారం లక్ష్మీదేవి ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావిస్తారు. గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనం ఆధారంగా 12 రాశుల వారి జీవితాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
హిందూ సంప్రదాయంలో శుక్రవారం తల్లి లక్ష్మీదేవి ఆరాధనకు అత్యంత విశిష్టమైన రోజుగా భావిస్తారు. వారంలో ప్రతి రోజూ మారుతున్న గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనం మన దైనందిన జీవితాలపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, శుక్రవారం నాడు కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తి, వ్యాపార రంగాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తే, మరికొన్ని రాశుల వారు ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు నేటి దిన ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి నేటి రోజు అత్యంత అనుకూలంగా సాగిపోతుంది. ఉదయం నుంచే మీ కార్యకలాపాలలో వేగం కనిపిస్తుంది. గత కొద్ది రోజులుగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్తులకు కార్యాలయంలో అధికారుల నుంచి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆర్థికంగా మీ పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి జాతకులు నేడు ప్రతి విషయంలోనూ ఒపిక, సంయమనం పాటించడం చాలా ముఖ్యం. తొందరపాటులో తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులకు గురిచేయవచ్చు. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, దినంతానికి పరిస్థితులు మీ అదుపులోకి వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ముఖ్యమైన విషయాలపై చర్చిస్తారు. అకస్మాత్తుగా ఖర్చులు పెరిగే సూచనలున్నందున బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి నేడు అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. వ్యాపారస్తులకు ఆశించిన దానికంటే మంచి లాభాలు అందుతాయి. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉండి, బంధుమిత్రులతో ఫోన్ ద్వారా లేదా నేరుగా ఆనందంగా గడుపుతారు. పాత పరిచయాలు మళ్లీ పునరుద్ధరించబడతాయి.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి గృహ, కుటుంబ బాధ్యతలు కొంత అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మానసికంగా కాస్త భావోద్వేగానికి లోనవుతారు. ఉద్యోగ రంగంలో బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, మీ కఠిన శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది. సాయంత్రం వేళకు మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి నేటి రోజు ఎంతో ఊరటను, విజయాలను ఇస్తుంది. ఆఫీసులో పైఅధికారుల పూర్తి సహకారం మీకు అందుతుంది. వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలున్నాయి. పూర్వం చేసిన పనుల్లో మంచి ఫలితాలు రావడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం ఇనుమడిస్తుంది. ఇంట్లో శుభవార్తలు వినడం ద్వారా కుటుంబంలో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరుస్తాయి.
కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి జాతకులకు నేడు శ్రమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు పెట్టే కష్టానికి తగిన మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. విద్యార్థులకు చదువుపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కాస్త సమయాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నించండి. ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి పెద్ద సమస్యలు లేనప్పటికీ, తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా అవసరం.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి నేడు సాధారణం కంటే మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి. పనుల్లో సమతుల్యత పాటిస్తారు. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు మీ ముందుకు రావచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల అండదండలు లభిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం మరింత మధురంగా మారుతుంది. అయితే అనవసరమైన ఖర్చులు పెరగకుండా మీ ఆర్థిక ప్రణాళికను సరిగ్గా చూసుకోండి.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి నేడు రోజు చాలా బిజీగా గడుస్తుంది. పనిభారం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ మీ నైపుణ్యంతో వాటిని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో ఆశించిన పురోగతి కనిపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులు లేదా శ్రేయోభిలాషులు ఇచ్చే సలహాలు భవిష్యత్తుకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. రాత్రి సమయంలో కాస్త సేదతీరే అవకాశం లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. ఎప్పటినుంచో పూర్తికావాలని ఎదురుచూస్తున్న పనులు నేడు సఫలమవుతాయి. వృత్తిరీత్యా ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు, ఈ ప్రయాణాలు మీకు లాభసాటిగా మారుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కుటుంబంతో గడిపే సమయం సంతోషాన్నిస్తుంది.
మకర రాశి:
మకర రాశి జాతకులకు వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన రోజు ఇది. ఉద్యోగంలో మీరు చేసే కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుంది. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ పుంజుకుని విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో హోదా మారడం లేదా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే చర్చలు జరుగవచ్చు. వ్యాపారంలో మంచి రాబడి ఉంటుంది. బంధువులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. అయితే పెరుగుతున్న ఖర్చుల పట్ల కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి నేడు ఎంతో ప్రశాంతమైన రోజు. నిలిచిపోయిన పనులన్నీ ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో క్రమంగా సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. కుటుంబంలో శాంతిసౌభాగ్యాలు ఉంటాయి. రోజంతా సానుకూల ఆలోచనలతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More