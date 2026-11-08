నవంబర్ 8 రాశి ఫలాలు: దీపావళి అమావాస్య వేళ ఈ 5 రాశులకు లక్ష్మీ కటాక్షం.. ధనలాభం!
2026 నవంబర్ 8, ఆదివారం రోజున దీపావళి పండుగను జరుపుకోనున్నారు. ఆశ్వయుజ అమావాస్య, ఆదివారం కలయికతో ఈ రోజు ఆధ్యాత్మికంగా విశేషమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ సందర్భంగా సూర్యభగవానుడితో పాటు మహాలక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం శుభప్రదమని పండితులు చెబుతున్నారు.
వెలుగుల పండుగ దీపావళిని ఈ ఏడాది నవంబర్ 8, ఆదివారం అత్యంత వైభవంగా జరుపుకోనున్నాము. ఆశ్వయుజ అమావాస్య, ఆదివారం కలిసి రావడం ఈ పర్వదిన విశిష్టతను మరింత పెంచింది. ఆదివారం రోజున సూర్య భగవానుని ఆరాధనతో పాటు లక్ష్మీదేవి పూజ చేయడం ద్వారా సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు, అపారమైన ధనలాభం కలుగుతాయని ధర్మ శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, ఈ ప్రత్యేక రోజున కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనుండగా, మరికొన్ని రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నేటి ద్వాదశ రాశుల ఫలాలను వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనూహ్యమైన లాభాలు అందే అవకాశం ఉంది. గతేడాది చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీగా ధనం వస్తుంది. మీ భాగస్వామ్య జీవితాన్ని మరింత మధురంగా మార్చుకోవడానికి మనశ్శాంతిని పాటించండి. వృత్తిపరంగా మీరు తలపెట్టిన పనులన్నింటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక బలంతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి జాతకులు ఈ రోజు ప్రేమ మరియు ఉద్యోగ రంగాల్లో సరికొత్త సృజనాత్మకతను ప్రదర్శిస్తారు. భవిష్యత్తు కోసం సురక్షితమైన మార్గాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే అనవసరమైన ఖర్చులు పెరగకుండా ముందే నియంత్రించుకోవడం మంచిది.
మిథున రాశి
ఈ రోజు మీకు ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుపై, ప్రొడక్టివిటీపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. రాబడికి తగినట్లుగా ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి. మీ లైఫ్ పార్టనర్తో ఎక్కువ సమయం గడపడం ద్వారా మనసులోని ఒత్తిడి తొలగిపోతుంది.
కర్కాటక రాశి
కుటుంబంలో లేదా బంధువులతో ఏర్పడిన మనస్పర్థలను ఈ రోజు మీరు సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుంటారు. కెరీర్లో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగుతారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. మీ ప్రియమైన వ్యక్తితో కలిసి సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆస్వాదించే అవకాశం లభిస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు తీరిక లేని క్షణాలు గడుస్తాయి. మీ భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపడం ద్వారా బంధం బలపడుతుంది. ఆఫీసులో పనులొత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఆర్థిక పరంగా అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధిస్తారు. అయితే మీ ఆరోగ్యంపై మాత్రం ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారు తమ ప్రేమ జీవితంలో సంతోషకరమైన వాతావరణాన్ని కొనసాగించేందుకు ప్రయత్నించాలి. బంధంలో తియ్యని జ్ఞాపకాలను ఆస్వాదించండి. ఉద్యోగంలో గత కొన్ని రోజులుగా వేధిస్తున్న మానసిక ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మీ ఆర్థిక అవసరాలను ప్రణాళికాబద్ధంగా తీర్చుకోవడం ఉత్తమం.
తులా రాశి
ఆర్థిక వ్యవహారాలను చాలా జాగ్రత్తగా, సురక్షితమైన రీతిలో మేనేజ్ చేయండి. మీ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. కార్యాలయంలో మీరు సాధించే ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగవ్వడంతో పాటు మీ ఆర్థిక స్థితి గతంతో పోలిస్తే మరింత బలపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి
ప్రేమ సంబంధాలలో అద్భుతమైన, సంతోషకరమైన క్షణాలు మీకోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. ప్రొఫెషనల్ పనుల నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభసాటిగా ముగుస్తాయి. వ్యాపారంలో మంచి వృద్ధి కనిపిస్తుంది. మీ వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిగత జీవితంలో ఆనందాన్ని ఆస్వాదించడానికి లభించిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో ఉత్సాహం ఉరకలెత్తుతుంది. కార్యాలయంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించడానికి కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించండి. ఆర్థికంగా మీ స్థితి సుసంపన్నంగా మారుతుంది. అయితే మారుతున్న వాతావరణం కారణంగా చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉన్నందున తగిన జాగ్రత్తలు పాటించండి.
మకర రాశి
జీవితంలో ముందుకు సాగే ప్రయత్నాలపై మీ పూర్తి దృష్టిని కేంద్రీకరించండి. మీ ప్రేమ బంధంలో ఉన్న చిన్నపాటి అపార్థాలను తొలగించుకుని ప్రశాంతమైన రోజును గడపండి. ఆఫీసులో బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా కాస్త అలసట చెందినప్పటికీ, మీ ఖర్చుల విషయంలో మాత్రం పక్కాగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
కుంభ రాశి
మీ ప్రేమ జీవితం సాఫీగా సాగిపోతుంది. ఊహించని మార్గాల ద్వారా ధనలాభం కలుగుతుంది. ఆఫీసులో ఎదురయ్యే ఎలాంటి వృత్తిపరమైన సవాళ్లనైనా మీరు పూర్తిత్మకమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కొంటారు. భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడే స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పథకాలపై దృష్టి పెట్టండి.
మీన రాశి
మీకు సరికొత్త పరిచయాలు ఏర్పడటంతో పాటు కెరీర్లో వేగం పుంజుకుంటుంది. సరైన సమయంలో తెలివైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఇతరులు ఇచ్చే మంచి సలహాలను స్వీకరించేందుకు వెనుకాడకండి. తేలికపాటి వ్యాయామాలు, సరైన విశ్రాంతి తీసుకోవడం ద్వారా మీ శక్తి స్థాయిలు ఎప్పుడూ గరిష్టంగా ఉంటాయి. జీవితంలో క్రమశిక్షణతో కూడిన సమతుల్యతను పాటించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More