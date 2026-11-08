దీపావళి 2026 ప్రత్యేకం: ఈ ఐదు దానాలు చేయడం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు!
దీపావళి పర్వదినాన పూజా కార్యక్రమాలతో పాటు దానధర్మాలు చేయడం వల్ల విశేషమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. అమావాస్య రోజు ఏయే వస్తువులను దానం చేస్తే సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయో తెలుసుకోండి.
తెలుగు లోగిళ్లలో అత్యంత వైభవంగా, పవిత్రంగా జరుపుకునే పండుగ దీపావళి. ఈ ఏడాది నవంబర్ 8, 2026 ఆదివారం రోజున దీపావళి వేడుకలను నిర్వహించుకోనున్నాము. ప్రతి ఏటా ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే అమావాస్య తిథినాడు ఈ పర్వదినాన్ని జరుపుకుంటారు.
దీపావళి అంటే కేవలం ఇళ్లను దీపాలతో అలంకరించుకోవడం, పిండివంటలు తయారు చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు; ఈ పవిత్ర దినాన దానధర్మాలు, సేవా కార్యకలాపాలకు కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది.
హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం, దీపావళి రోజున విఘ్నేశ్వర సమేత మహాలక్ష్మిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలవడంతో పాటు నిరుపేదలకు, ఆకలితో ఉన్న వారికి శక్తికొద్దీ దానం చేయడం ఎంతో శ్రేయస్కరం. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఇంట స్థిరంగా నివసిస్తుందని, కుటుంబంలో అష్టైశ్వర్యాలు వర్ధిల్లుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రత్యేక రోజున ఎలాంటి వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదమో వివరంగా చూద్దాం.
1. అన్నదానం - అపార పుణ్యఫలం
దీపావళి పర్వదినాన అన్నదానం చేయడం అత్యంత పుణ్యకరమైన కార్యంగా పరిగణిస్తారు. ఆకలితో ఉన్న ఒక పేదవారికి కడుపునిండా భోజనం పెట్టడం లేదా నిరుపేదలకు గోధుమలు, బియ్యం, కందిపప్పు వంటి ఆహార ధాన్యాలను దానం చేయడం వల్ల విశేషమైన పుణ్యం లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఇంట సిరి సంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని, అన్నపూర్ణాదేవి కృప ఎప్పుడూ ఉంటుందని నమ్ముతారు.
2. వస్త్ర దానం - సుఖ శాంతులు
ఈ పవిత్ర రోజున పేదలకు కొత్త లేదా శుభ్రమైన, ధరించడానికి వీలుగా ఉండే వస్త్రాలను దానం చేయడం చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా రాబోయే శీతాకాలం దృష్ట్యా దుప్పట్లు లేదా ఉన్ని దుస్తులను దానం చేయడం ఉత్తమం. ఇలా చేయడం వల్ల జీవితంలో సుఖ సంపాదన పెరిగి, లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు మెండుగా లభిస్తాయి.
3. దీప దానం - సకల శుభాలు
దీపాలు వెలిగించే పండుగ కావడంతో, దీపావళి నాడు దీపదానం చేయడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆలయాలకు లేదా నిరుపేద కుటుంబాలకు మట్టి ప్రమిదలు, వత్తులు, పూజా సామగ్రిని దానం చేయవచ్చు. దీని వల్ల ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోయి, సానుకూల శక్తి ప్రసరిస్తుంది.
4. నెయ్యి మరియు నూనె దానం
దీపావళి వేళ ఆలయాల్లో దీపారాధన కోసం లేదా నిరుపేదలకు సహాయంగా నెయ్యి లేదా వంట నూనెను దానం చేయడం సంప్రదాయం. ఇలా చేయడం వల్ల జాతకంలో శుభ ఫలితాలు పెరుగుతాయని, లక్ష్మీ కటాక్షంతో ఇల్లు కళకళలాడుతుందని పెద్దలు చెబుతుంటారు.
5. చీపురు దానం - దారిద్య్ర నివారణ
హిందూ సంప్రదాయంలో చీపురును మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా భావిస్తారు. పరిశుభ్రతకు ప్రతీక అయిన చీపురును దానం చేయడం లేదా శుభ్రపరిచే వస్తువులను పేదవారికి అందించడం ద్వారా ఇంట దారిద్య్రం తొలగిపోయి శుభాలు కలుగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More