దసరా సంప్రదాయాల్లో దాగిన అద్భుతమైన సందేశం.. జమ్మి ఆకులు చెప్పే జీవిత సత్యం ఇదే!
దసరా పండుగ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జమ్మి ఆకులను ఇచ్చిపుచ్చుకునే సంప్రదాయం ప్రసిద్ధి చెందగా, మహారాష్ట్రలోనూ శమీ చెట్టు ఆకులను బంగారంగా భావించి పంచుకునే ఆచారం శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది.
భారతదేశంలో దసరా అనగానే మనకు టపాకాయలు, రావణ దహనం, పెద్ద ఎత్తున జరిగే ఉత్సవాలు గుర్తుకువస్తాయి. అయితే తెలుగు రాష్ట్రాలలో జమ్మి ఆకులను ఇచ్చిపుచ్చుకునే ఆచారం ఎంత ప్రాచీనమైనదో, మహారాష్ట్రలోనూ అలాంటిదే ఒక అద్భుతమైన సంప్రదాయం శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది.
విజయ దశమి రోజున మహారాష్ట్రలో ప్రజలు జమ్మి చెట్టు ఆకులను ఒకరికొకరు బహుమతిగా ఇస్తారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ఆకులను ప్రజలు నిజమైన బంగారంలా భావించి ఆప్యాయంగా పంచుకుంటారు. ఈ సంప్రదాయం కేవలం ఆచార వ్యవహారాలకే పరిమితం కాకుండా, బంధాలను బలోపేతం చేసే అపురూప వేడుకలా సాగుతుంది.
ఆకులను బంగారంగా ఎందుకు భావిస్తారు?
మహారాష్ట్రలో విజయదశమి పర్వదినాన బంధుమిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులు కలుసుకుని ఈ ఆకులను ఒకరి చేతిలో మరొకరు పెడతారు. ఈ ఆకులను ‘సోనా’ (బంగారం) అని సంబోధిస్తూ పరస్పరం శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటారు. ఆర్థికంగా బంగారం ఎంత విలువైనదో, మనుషుల మధ్య ఉండే ప్రేమ, ఆప్యాయతలు అంతకంటే మిన్న అని చెప్పడమే ఈ ఆచారం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఈ ఆకులను ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం ద్వారా ఇంటా బయటా సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని, సిరిసంపదలు వర్ధిల్లుతాయని ప్రజల ప్రగాఢ విశ్వాసం. కాలం మారుతున్నా, యువత ఆధునికతను సంతరించుకుంటున్నా ఈ సాంస్కృతిక వైభవం మాత్రం చెక్కుచెదరలేదు.
మహాభారతంతో జమ్మి వృక్ష సంబంధం
మరోవైపు, దేశవ్యాప్తంగా దసరా రోజున జమ్మి (శమీ) చెట్టును పూజించడం హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ పూజా విధానం వెనుక మహాభారత కాలం నాటి చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది. పాండవులు తమ అజ్ఞాతవాస సమయాన్ని ముగించే ముందు, తమ శక్తివంతమైన అస్త్రశస్త్రాలను శమీ వృక్షంపైనే భద్రపరిచారు.
ఆ తర్వాత అజ్ఞాతవాసం విజయవంతంగా పూర్తి కావడంతో, అర్జునుడు తిరిగి అదే చెట్టు నుంచి తన గాండీవాన్ని, ఇతర ఆయుధాలను వెనక్కి తీసుకున్నాడు. ఈ చారిత్రక ఘట్టం ఆధారంగానే శమీ వృక్షాన్ని విజయం, శక్తి, పరాక్రమాలకు ప్రతీకగా కొలుస్తారు. విజయదశమి నాడు ఈ చెట్టును దర్శించుకోవడం ద్వారా సకల విజయాలు సిద్ధిస్తాయని నమ్ముతారు.
దసరా రోజున శమీ పూజ చేసే విధానం
విజయదశమి వేళ సాయంత్రం వేళల్లో శమీ వృక్షం వద్దకు వెళ్లి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. చెట్టు మొదట్లో శుద్ధ జలాలు సమర్పించి, దీపం వెలిగించి, పూలతో పాటు అక్షతలను సమర్పిస్తారు. జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎదుర్కొనే మానసిక స్థైర్యాన్ని ప్రసాదించమని, ఇంట్లో సిరిసంపదలు నిలకడగా ఉండాలని ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తారు.
ప్రాంతాలను బట్టి ఆచారాల్లో చిన్నపాటి మార్పులు ఉన్నప్పటికీ, చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా సాగే ఈ వేడుకల అంతరార్థం ఒక్కటే. ఈ ఆచారాలు అన్నీ మానవ సంబంధాల గొప్పతనాన్ని చాటిచెప్పేవే.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More