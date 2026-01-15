Edit Profile
    త్వరలో బుధ, శనిల ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి అనేక లాభాలు!

    2026 సంవత్సరంలో ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 6, 2026న బుధుడు, శని 30 డిగ్రీల వద్ద ఉండడంతో ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను పొందుతారు, అనేక లాభాలను పొందుతారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు?

    Published on: Jan 15, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పుల్ని కలిగిస్తుంది. 2026 సంవత్సరంలో ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 6, 2026న బుధుడు, శని 30 డిగ్రీల వద్ద ఉండడంతో ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం ఏర్పడుతుంది.

    యోగం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను పొందుతారు, అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఏ రాశి వారికి ఈ యోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతుందో తెలుసుకుందాం.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి ఈ యోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. ఎప్పటినుంచో రావాల్సిన డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. అలాగే ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ప్రమోషన్లను కూడా పొందుతారు. అనేక విధాలుగా లాభాలు ఉంటాయి.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారికి ఈ యోగం మంచి ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. కొత్త వ్యాపారాన్ని మొదలు పెట్టడానికి కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. విద్యార్థులు ఈ సమయంలో ఎక్కువ ఏకాగ్రత పెడతారు. కాంపిటేటివ్ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం అని చెప్పొచ్చు.

    కన్యా రాశి:

    కన్యా రాశి వారికి రెండు గ్రహాల కలయికవల్ల ఏర్పడే ఈ యోగం అద్భుతమైన ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. శని ప్రభావం వల్ల కష్టానికి తగ్గ ఫలితం చూస్తారు. ఏదైనా ప్రాపర్టీలు లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే కూడా ఇది మీకు అద్భుతమైన సమయం. ఈ సమయంలో మీ పేరు ప్రతిష్టలు కూడా పెరుగుతాయి.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ యోగం మంచి ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక వల్ల ఈ రాశి వారు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కెరీర్‌లో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబ పెద్దల సపోర్ట్ ఉంటుంది. ప్రశాంతకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారికి ఈ గ్రహాల కారణంగా ఏర్పడే యోగం అద్భుతమైన ఫలితాన్ని తీసుకొస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి ఆదాయం పెరుగుతుంది. కమ్యూనికేషన్స్ పెరుగుతాయి. కష్టమైన పనులను కూడా ఈ సమయంలో సులువుగా పూర్తి చేస్తారు. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఇది శుభ సమయం.

