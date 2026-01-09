రాశి ఫలాలు 09 జనవరి 2026: నేడు ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం ఉంటుంది.. ఒత్తిడి, సమస్యలు తొలగిపోతాయి!
రాశి ఫలాలు 9 జనవరి 2026: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, జనవరి 9 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. జనవరి 9, 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి:
ఈరోజు మీ ఆత్మవిశ్వాసం పూర్తిగా భిన్నమైన స్థాయిలో ఉంటుంది. కార్యాలయంలో మీ పని ప్రశంసించబడుతుంది. మీరు క్రొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా బాధ్యతను పొందవచ్చు, ఇది భవిష్యత్తులో మాత్రమే మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఈ రోజు మీ ఖర్చులు కొద్దిగా పెరగవచ్చు, కాబట్టి బడ్జెట్ను గుర్తుంచుకోండి. ఈ రోజు మీ కుటుంబ వాతావరణం బాగుంటుంది. అలాగే, మీ మనస్సును మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారితో పంచుకోవడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి:
సహనం, అవగాహనతో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఉద్యోగంలో నెమ్మదిగా ఎదుగుదల ఉండవచ్చు, అయితే ప్రయత్నిస్తూనే ఉండండి. కొన్ని ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా వచ్చినప్పటికీ, ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి. విశ్రాంతి కోసం సమయం తీసుకోండి.
మిథున రాశి:
ఆఫీసులో మీటింగ్ లేదా సంభాషణ ద్వారా ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు మీకు మీ ప్రియమైనవారి నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో స్పష్టత ఉంటుంది. అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. మీరు భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు.
కర్కాటక రాశి:
నేడు ఈ రాశి వారి పరిస్థితులు నియంత్రణలో ఉంటాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టండి లేదా ఖర్చు చేయండి. పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది మరియు సీనియర్ల నుంచి మద్దతు ఉంటుంది. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది. పాత వివాదాలు తొలగిపోతాయి.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలను పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి, వీటిని మీరు విజయవంతంగా నెరవేర్చగలుగుతారు. గౌరవం పెరగవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. సంబంధాలలో సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కన్య రాశి:
ఆహారం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. కష్టపడి, జాగ్రత్తగా పని చేయవలసిన రోజు. ఉద్యోగంలో మార్పు లేదా కొత్త బాధ్యతలు ఉండవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో స్థిరత్వం ఉంటుంది, అయితే ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం. ఆరోగ్యం నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. కుటుంబ సభ్యుడితో మాట్లాడండి.
తులా రాశి:
సమతుల్యతను కాపాడుకోవాలి. సంబంధాలలో సామరస్యం పెరుగుతుంది. పాత విభేదాలు ముగుస్తాయి. ఆఫీసులో వ్యక్తుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది, దీని వల్ల తదుపరి పని సులభతరం అవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమేపీ మెరుగుపడుతుంది. కళలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి:
కృషి, అంకితభావానికి మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయవచ్చు. రహస్య శత్రువులు లేదా అసూయపడే వారి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థికంగా, రోజు సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ఈరోజు ధనుస్సు రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు, అనుభవాలను తెస్తుంది. ప్రయాణం, విద్యకు సంబంధించిన విషయాల్లో విజయం సాధిస్తారు. కెరీర్ గురించి కొంత సానుకూల సమాచారం లభిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. భవిష్యత్తు గురించి ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
మకర రాశి:
బాధ్యతల ఒత్తిడి కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు, కానీ కృషి ఫలిస్తుంది. కార్యాలయంలో స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. ఎదుగుదల సంకేతాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. పొదుపుపై దృష్టి పెడతారు. కుటుంబం నుండి భావోద్వేగ మద్దతు ఉంటుంది, ఇది ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.
కుంభ రాశి:
కొత్త ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు ప్రజలను ఆకట్టుకుంటాయి. స్నేహితులు లేదా సహోద్యోగుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో సమతుల్యతను కాపాడుతారు. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం ఉంటుంది.
మీన రాశి:
మానసికంగా బలంగా ఉంటారు. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, సమస్యలు తొలగిపోతాయి. కార్యాలయంలో క్రమేపీ పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబం, సన్నిహితుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, కానీ మానసిక శాంతిపై శ్రద్ధ వహించండి.