Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాశి ఫలాలు 08 జనవరి 2026: నేడు ఓ రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో ఓపికతో ఉండడం ముఖ్యం, ఆర్థికపరంగా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు!

    రాశి ఫలాలు 08 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 08 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 08, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశి ఫలాలు 8 జనవరి 2026: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, జనవరి 8 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. జనవరి 8, 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 08 జనవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 08 జనవరి 2026

    మేష రాశి:

    ఈ రోజు మీరు సహనం, అవగాహనతో వ్యవహరించాలి. ప్రేమ జీవితంలో అపార్థాలను అధిగమించవచ్చు. ఓపెన్ గా మాట్లాడండి. మీ భాగస్వామి భావాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు పనిలో ఒకేసారి అనేక బాధ్యతలను పొందవచ్చు, అయితే మీ కృషిని సీనియర్లు గమనిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించాలి. అవసరమైతే విశ్రాంతి తీసుకోండి.

    వృషభ రాశి:

    ఈ రోజు సంబంధాలలో సౌకర్యం, స్థిరత్వం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంపై నమ్మకం పెరుగుతుంది, వివాహితులకు రోజు విశ్రాంతిగా ఉంటుంది. మీరు మీ కెరీర్‌లో కొత్త బాధ్యత లేదా కొత్త అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. ఆర్ధిక పరంగా సంతులనాన్ని పాటించడం ముఖ్యం. ప్రస్తుతానికి పెద్ద పెట్టుబడులను నివారించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ ఆహారంలో నిర్లక్ష్యం చేయకండి.

    మిథున రాశి:

    నేడు మిథున రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాల రోజు. ప్రేమ జీవితంలో తేలికపాటి వాదన ఉండచ్చు, కానీ సరైన సంభాషణతో పరిష్కరించబడతాయి. పాత స్నేహితుడిని కలవడం వల్ల మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. మీ కెరీర్‌లో కొత్త పనిని నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన చిన్న సమస్యలు ఉండవచ్చు, అయితే రోజు చివరి నాటికి పరిస్థితి పరిష్కారమవుతుంది. జంక్ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండండి, రాత్రి ఆలస్యంగా మేల్కొనకుండా చూడండి.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ రోజు మీరు భావోద్వేగ స్థాయిలో బలంగా ఉంటారు. ప్రేమ జీవితంలో మంచి, రిలాక్స్‌గా ఉండే క్షణాలను గడపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు మీ కుటుంబం నుండి మద్దతును పొందుతారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో మీ పనితీరు మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి, అయితే తెలివిగా ఖర్చు పెట్టండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి.

    సింహ రాశి:

    ఈ రోజు ఆత్మవిశ్వాసం మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యం పెరుగుతాయి. ప్రేమ జీవితంలో స్పష్టంగా మాట్లాడటం వల్ల సంబంధాలు బలపడతాయి. భాగస్వామితో ముఖ్యమైన చర్చ జరగవచ్చు. మీ కెరీర్‌లో మీ యజమాని మద్దతు లభిస్తుంది. ఖర్చులు కొద్దిగా పెరుగుతాయి, కాబట్టి బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ కోపాన్ని నియంత్రించండి.

    కన్య రాశి:

    ఈరోజు కన్య రాశి వారు సహనం, క్రమశిక్షణతో పని చేయాల్సిన రోజు. ప్రేమ జీవితంలో సంభాషణ ద్వారా సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల మీ కెరీర్‌లో ఫలితాలు కనిపించడం ప్రారంభమవుతుంది. ఖర్చులను నియంత్రించడం ముఖ్యం. ఆరోగ్యం మామూలుగానే ఉంటుంది, కానీ తగినంత నిద్ర పొందండి.

    తుల రాశి:

    ఈ రోజు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, కానీ మీరు వాటిని బాగా నెరవేరుస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో ఓపికగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. కష్టపడి పని చేయడం వల్ల పనులు పూర్తవుతాయి. డబ్బు పరంగా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉదర సంబంధించిన సమస్యలు లేదా అలసట ఉండవచ్చు, దినచర్యను సమతుల్యంగా ఉంచండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈ రోజు స్నేహితులు, ప్రియమైనవారి మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కెరీర్‌లో కొత్త ఆలోచనలు ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ ప్రమాదకర పెట్టుబడులను నివారించండి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారి సంబంధాలలో సమతుల్యత మరియు అవగాహన ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో కొత్త ప్రారంభం లేదా మంచి నిర్ణయం సాధ్యమే. కెరీర్‌లో టీమ్ వర్క్ విజయం ఇస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది.

    మకర రాశి:

    ప్రేమ జీవితంలో నిజాయితీ, నమ్మకాన్ని కొనసాగించండి. పనిలో ఒత్తిడి ఉంటుంది, కానీ మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఆర్థిక పరంగా జాగ్రత్తగా ఉండండి, అప్పులు ఇవ్వడం మానుకోండి. ఆరోగ్యానికి విశ్రాంతి, సరైన ఆహారం ముఖ్యం.

    కుంభ రాశి:

    ఈ రోజు సానుకూల దృక్పథం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో శుభవార్త అందుతుంది. ఉద్యోగ మార్పు కోరుకునే వారికి కొత్త అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.

    మీన రాశి:

    ఈ రోజు మీరు మానసికంగా సమతుల్యంగా ఉండాలి. ప్రేమ జీవితంలో నమ్మకం, ఆప్యాయత పెరుగుతాయి. సృజనాత్మక పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. డబ్బు పరంగా తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, ధ్యానం మరియు యోగాతో మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 08 జనవరి 2026: నేడు ఓ రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో ఓపికతో ఉండడం ముఖ్యం, ఆర్థికపరంగా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు!
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 08 జనవరి 2026: నేడు ఓ రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో ఓపికతో ఉండడం ముఖ్యం, ఆర్థికపరంగా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes