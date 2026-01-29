Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాశి ఫలాలు 29 జనవరి 2026: నేడు కొన్ని రాశులకు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, ఓ రాశి వారు మాత్రం గొడవలకు దూరంగా ఉండాలి!

    రాశి ఫలాలు 29 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 29 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 29, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జనవరి 29, గురువారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. గురువారం విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం గురువారం నారాయణుడిని పూజించడం వల్ల సంపద పెరుగుతుంది.

    రాశి ఫలాలు 29 జనవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 29 జనవరి 2026

    జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, జనవరి 29 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని రాశిచక్ర రాశివారు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి జనవరి 29న ఏ ఏ రాశులకు మేలు జరుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి:

    మీరు మునుపటి ప్రేమ సంబంధాల నుండి దూరంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఇది సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ఫిట్‌నెస్‌పై దృష్టి పెట్టడం వల్ల మీ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. కొత్త బాధ్యతలు మిమ్మల్ని బిజీగా ఉంచుతాయి.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారు పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అభిప్రాయంలో స్వల్ప తేడాలు ఉన్నప్పటికీ, మీ భాగస్వామి మీతో సమయం గడపడానికి ఇష్టపడతారు. ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి.

    మిథున రాశి:

    నేడు డబ్బు, ఆరోగ్యం రెండూ బాగుంటాయి. మీరు ఆనందించే కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడాన్ని పరిగణించండి. ఆర్థిక విజయం అనేది నేటి ప్రధాన లక్షణం. మీరు మీ లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు.

    కర్కాటక రాశి:

    నేడు కర్కాటక రాశి వారు ఎలాంటి సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. సుదూర సంబంధాలకు ఈ రోజు మరింత కృషి అవసరం. మీరు మధ్యాహ్నం సమయంలో ఆస్తి గురించి మాట్లాడవచ్చు.

    సింహ రాశి:

    అహంకారానికి సంబంధించిన చిన్న సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆఫీసులో అన్ని అంచనాలను చేరుకోవడానికి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ ప్రేమికుడితో సమయం గడపడానికి వీలైనన్ని క్షణాలను కనుగొనండి.

    కన్య రాశి:

    నేడు యంత్రాలతో పని చేసే వారు తమ లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో కొంత ఇబ్బంది పడవచ్చు. మీరు ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ రోజు ప్రేమ పరంగా పెద్ద సమస్యలు ఉండవు.

    తులా రాశి:

    నేడు తులా రాశి వ్యాపారవేత్తలు సక్సెస్‌ఫుల్‌గా కొత్త ఐడియాను లాంచ్ చేయవచ్చు. ఆఫీసులో మీ వృత్తిపరమైన సామర్థ్యాలను చూపించడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకోండి. గొడవలకు దూరంగా ఉండండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    కొన్నిసార్లు సీనియర్స్ మీ నిజాయితీపై వేలెత్తి చూపవచ్చు. కానీ వారికి సమాధానం ఇవ్వకండి మీరు ఎప్పటిలానే పని చేసుకుంటూ ఉండండి. తోబుట్టువులు లేదా స్నేహితుడితో సమస్యను పరిష్కరించడానికి మీరు ఈ రోజు ఎంచుకోవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి:

    మీరు నోటీస్ వ్యవధిలో ఉంటే, రోజు ముగియక ముందే మీరు కొత్త ఉద్యోగ ఆఫర్‌ను అందుకోవచ్చు. డబ్బుకు సంబంధించిన తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోండి.

    మకర రాశి:

    మేనేజ్‌మెంట్ పనులు నిర్వహించే వ్యక్తులు ఆఫీస్ రాజకీయాలకు గురవుతారు. మీరు ట్రేడింగ్‌ను కూడా పరిగణించవచ్చు. ఇది మంచి రాబడిని తెస్తుంది. సంబంధాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లాలనుకునే ప్రేమికులు తల్లిదండ్రులను కలవడానికి, మాట్లాడటానికి ఒకటి లేదా రెండు రోజులు వేచి ఉండాలి.

    కుంభ రాశి:

    శృంగారంపై దృష్టి పెట్టండి. కళాకారులు మరియు సృజనాత్మకులు విమర్శలను ఎదుర్కొంటారు. వస్త్రాలు, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు, ఫర్నిచర్‌ను నిర్వహించే వ్యాపారులు మంచి రాబడిని పొందవచ్చు.

    మీన రాశి:

    ప్రేమ, వృత్తి, సంపద మరియు ఆరోగ్యంలో కొత్త అవకాశాలకు సిద్ధంగా ఉండండి. ఆఫీసులో వాదించడం మానుకోండి. కేటాయించిన పనిపై దృష్టి సారించండి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 29 జనవరి 2026: నేడు కొన్ని రాశులకు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, ఓ రాశి వారు మాత్రం గొడవలకు దూరంగా ఉండాలి!
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 29 జనవరి 2026: నేడు కొన్ని రాశులకు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, ఓ రాశి వారు మాత్రం గొడవలకు దూరంగా ఉండాలి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes