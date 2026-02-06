Edit Profile
    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: నేడు ఓ రాశి వారి వైవాహిక జీవితంలో అనందం ఉంటుంది!

    రాశి ఫలాలు 06 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 06 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 06, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం అంచనా వేయబడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 6 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఫిబ్రవరి 6, 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశి వారికి ఇబ్బందులను పెంచాయో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 06 ఫిబ్రవరి 2026 (pinterest)
    రాశి ఫలాలు 06 ఫిబ్రవరి 2026 (pinterest)

    నేటి దిన ఫలాలు

    మేష రాశి:

    ఈ రోజు పని పట్ల మనస్సులో ఉత్సాహం ఉంటుంది, అయితే తొందరపడకుండా ఉండటం ముఖ్యం. చిన్న పనులను పరిష్కరించండి, పెద్ద పనులు స్వయంచాలకంగా సులభంగా కనిపిస్తాయి. మీరు ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు అపార్థం లేకుండా చూసుకోండి. ఇంట్లో ఎవరికైనా సహాయం చేయడం వల్ల మనస్సు తేలికగా ఉంటుంది. సాయంత్రానికల్లా పూర్తి కాని ఏ పని అయినా ముందుకు సాగవచ్చు. మీరు ఆరోగ్యం పరంగా అలసిపోయినట్లు అనిపిస్తే, విరామం తీసుకోండి.

    వృషభ రాశి:

    ఈరోజు ప్రశాంతంగా పని చేసే రోజు. రొటీన్‌ను ఫాలో చేస్తే పని సరిగా ఉంటుంది. పాత స్నేహితుడు లేదా కుటుంబ సభ్యుడితో మాట్లాడటం మంచిది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోండి. క్రమేపీ జరుగుతున్న పనులను కొనసాగించండి. చిన్న చిన్న అలవాట్లను మెరుగుపరుచుకుంటే దాని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు కనిపిస్తాయి. తగినంత నిద్ర తీసుకోండి.

    మిథున రాశి:

    నేడు మిథున రాశి వారికి కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి. మాట్లాడటం వల్ల పని పూర్తవుతుంది, కానీ అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ఒకేసారి ఎక్కువ పనులను గందరగోళాన్ని పెంచుతుంది, కాబట్టి ఒక పనిపై దృష్టి పెట్టండి. మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారి నుండి సలహా వస్తే, అది వినడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. తేలికపాటి నడక లేదా సాయంత్రం మీకు ఇష్టమైన పని చేయడం మనస్సును రిఫ్రెష్ చేస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ రోజు మనస్సు కాస్త భావోద్వేగానికి గురవుతుంది. కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాలు ఓదార్పుగా ఉంటాయి. మీరు ఎవరికైనా సహాయం చేస్తే, సంబంధం బలంగా ఉంటుంది. పనిలో పరధ్యానం ఉండవచ్చు, అందువల్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. పాత విషయాలతో భారంగా ఉండకండి. ఒంటరిగా కొంత సమయం గడపడం వల్ల మీకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.

    సింహ రాశి:

    ఈ రోజు సింహ రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం బాగుంటుంది. మీరు పనిలో ముందుకు సాగడానికి అవకాశం పొందవచ్చు. మీ దృక్పథాన్ని ఉంచండి, కానీ ఇతరులు చెప్పేది వినడం మర్చిపోవద్దు. మీరు టీమ్‌తో కలిసి పనిచేస్తే, ఫలితం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఎక్కువ నీళ్లు తాగుతూ ఉండండి.

    కన్య రాశి:

    ఈరోజు మరిన్ని బాధ్యతలు ఉండవచ్చు, కానీ మీకు సహనం ఉంటే ప్రతిదీ బాగుంటుంది. పనిలో నిరంతరం కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. వృద్ధులు లేదా అనుభవజ్ఞుల మాటలు ఉపయోగపడతాయి. ఇంట్లో ఒకరి సలహాలను పాటించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అలసిపోతే, మీకు సమయం ఇవ్వండి.

    తులా రాశి:

    ఈరోజు ప్రణాళిక ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఏం చేసినా, దానిని ఆలోచనాత్మకంగా చేయండి. ఒక చిన్న పొరపాటు కూడా పెద్ద సమస్యను సృష్టిస్తుంది, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇంటి పనులను పూర్తి చేయడం గురించి మీకు మంచి అనుభూతి కలుగుతుంది. మీకు దగ్గరగా ఉన్న ఎవరికైనా సలహా ఇవ్వాలనుకుంటే, సున్నితంగా ఇవ్వండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈ రోజు మీరు భిన్నంగా ఆలోచించాలని భావిస్తారు. మీరు కొత్త ఆలోచనలను పంచుకోవచ్చు. స్నేహంలో చిన్న అపార్థం ఉంటే, వెంటనే దానిని క్లియర్ చేయండి. మీ కళ్లకు విశ్రాంతి ఇవ్వడానికి మొబైల్ మరియు స్క్రీన్ నుంచి విరామం తీసుకోండి. వైవాహిక జీవితంలో కూడా మీరు సంతోషాన్ని అనుభవిస్తారు.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈ రోజు సమతుల్యతను కాపాడుకునే రోజు. పని, సంబంధాల మధ్య సమతుల్యతను సాధించండి. మీకు ఎవరితోనైనా విభేదం ఉంటే, మాట్లాడటం ద్వారా దానిని పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించండి. అనవసరమైన పనుల కోసం సమయాన్ని వృథా చేయవద్దు. సాయంత్రం ఒక మంచి సందేశం లేదా కాల్ మానసిక స్థితిని మెరుగుపరచగలదు. మీ కోసం కొంత సమయం కేటాయించండి.

    మకర రాశి:

    ఈ రోజు మకర రాశి వారి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. నిలిచిపోయిన ఏ పని అయినా ముందుకు సాగవచ్చు. మీ మనసులో ఉన్నదాన్ని మీరు సరైన మార్గంలో చెబితే, అది అర్థవంతంగా ఉంటుంది. కోపంతో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. నమ్మకమైన వ్యక్తితో మాట్లాడటం మనస్సును కాంతివంతం చేస్తుంది. నిద్ర, విశ్రాంతిపై దృష్టి పెట్టండి.

    కుంభ రాశి:

    ఈ రోజు మీరు బయటకు వెళ్లాలని లేదా ఏదైనా కొత్తదాన్ని నేర్చుకోవాలని భావిస్తారు. క్రొత్త వ్యక్తులతో సంభాషించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మిమ్మల్ని మీరు క్రమశిక్షణతో ఉంచుకోండి. ఒక చిన్న ప్రయాణం లేదా నడక మిమ్మల్ని సంతోషంగా ఉంచుతుంది. తెలివిగా ఖర్చు చేయండి.

    మీన రాశి:

    ఈ రోజు మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీరు ఇతరులకు సహాయం చేయాలని భావిస్తారు. పాత జ్ఞాపకం గుర్తుకు రావచ్చు, కానీ దాని గురించి చింతించకండి. పనిలో క్రమేపీ పురోగతి ఉంటుంది. మీరు సాయంత్రం రిలాక్స్ టైమ్ పొందుతారు. మీ ఆరోగ్యం కోసం నీరు తాగుతూ ఉండండి మరియు విశ్రాంతి తీసుకోండి.

