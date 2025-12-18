Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 18 డిసెంబర్ 2025: నేడు ఓ రాశి వారు పురోగతి చూస్తారు, జాగ్రత్తగా డబ్బును ఖర్చు చెయ్యాలి!

    రాశి ఫలాలు 18 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 18, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 18, 2025 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    నేటి రాశి ఫలాలు: డిసెంబర్ 18, గురువారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. గురువారం విష్ణుమూర్తిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, గురువారం విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం వల్ల సంపద పెరుగుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 18 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని రాశులు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. డిసెంబర్ 18న ఏ రాశిచక్ర రాశులకు మేలు చేస్తుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    నేటి రాశి ఫలాలు
    నేటి రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి

    ఈరోజు ఒక మార్పును తీసుకొస్తుంది. ఇది నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మరియు సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. ఇంట్లో లేదా స్నేహితులతో ప్రశ్నలు ఎదుర్కొనేటప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు విశ్వసించుకోండి. జాగ్రత్తగా ఉండండి, ప్రశాంతమైన ప్రతిస్పందనలను ఎంచుకోండి మరియు మార్గదర్శకత్వం పొందండి.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారు అనవసరమైన షాపింగ్ మానుకోండి. ఈ రోజు మీరు శక్తివంతంగా ఉంటారు మరియు ఆత్మవిశ్వాసంతో కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. స్నేహితులతో సహకరించడం వల్ల ప్రేరణ మరియు సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది.

    మిథున రాశి

    ఈరోజు మిథున రాశి వారు నిరంతరం లక్ష్యాల వైపు దృఢ సంకల్పం మరియు సహనంతో ముందుకు సాగుతారు. పనులలో చిన్న విజయాలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి సహాయపడతాయి. డబ్బును చూసి ఖర్చు చెయ్యండి.

    కర్కాటక రాశి

    చిన్న విజయాలను జరుపుకోవడానికి, మీ చుట్టూ ఉన్నవారితో భావాలను పంచుకోవడానికి సమయం కేటాయించండి. ప్రశాంతమైన దృక్పథం వృత్తిపరమైన రంగాలలో పురోగతికి దోహదపడుతుంది. అనవసరమైన కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండండి.

    సింహ రాశి

    ఈరోజు సింహ రాశి వారు స్పష్టమైన కమ్యూనికేషన్, మర్యాదకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. మీ స్వభావం నేటి పనిలో ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడం ద్వారా మీకు మార్గదర్శనం చేస్తుంది. మీ దినచర్యను మెరుగుపరిచే సులభమైన పరిష్కారాలను మీరు కనుగొనవచ్చు.

    కన్యా రాశి

    టీమ్ వర్క్ ద్వారా ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. అలసటను పరిహరించడానికి మరియు స్పష్టమైన ఆలోచనను కొనసాగించడానికి అవసరమైనప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోండి. ఈ రోజు మీ మనస్సులో కొత్త ఆలోచనలు మరియు ప్రశ్నలు పుట్టుకొస్తాయి.

    తుల రాశి

    ఈరోజు మీరు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే, పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఎంపికలను పరిశోధించండి. మీ విశ్వసనీయ విధానం సీనియర్లు మరియు సహోద్యోగులను ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే పోషకమైన ఆహారాన్ని తీసుకోండి.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి ప్రేమ వాతావరణం నెలకొంటుంది. మీరు స్పష్టమైన కమ్యూనికేషన్ మరియు మర్యాదకు విలువ ఇస్తారు. మీరు ఒంటరిగా ఉంటే, మీకు తెలిసిన వారితో సంభాషణ ప్రత్యేకమైనదిగా మారవచ్చు. సంబంధంలో ఉంటే, సాధారణ హావభావాలు మీ సంబంధాన్ని మరింత లోతుగా చేస్తాయి.

    ధనుస్సు రాశి

    ఈరోజు నడక లేదా డిన్నర్ డేట్ వంటి మీ భావోద్వేగ సంబంధాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. మీరు పనిలో నిలకడైన పురోగతిని సాధిస్తున్నారు. ఖర్చులను గమనించడం మీకు పొదుపు చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

    మకర రాశి

    మీరు సంభాషణ మరియు పఠనం ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందాలనుకుంటారు. ఉత్సుకత సృజనాత్మకతను పెంపొందిస్తుంది. త్వరగా నేర్చుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. స్ట్రెచింగ్ లేదా యోగా వంటి తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేయండి.

    కుంభ రాశి

    వినడం మరియు చిన్న చర్యలకు ప్రశంసలు చూపించడం భాగస్వామిని మరింత దగ్గర చేస్తుంది. గత సమస్యలపై దృష్టి పెట్టడం మానుకుని, బదులుగా నమ్మకాన్ని పెంపొందించడంపై దృష్టి పెట్టండి. జాగ్రత్తగా ఖర్చు చేయండి.

    మీన రాశి

    ఈరోజు కొత్త విషయాలను కనుగొనడానికి మరియు సంభాషణలు జరపడానికి మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. మీరు సమాచారాన్ని బాగా ఉపయోగించుకుంటారు. ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

