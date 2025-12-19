Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 19 డిసెంబర్ 2025: నేడు ఓ రాశి వారు అదృష్టాన్ని పొందుతారు, అనందంగా ఉంటారు!

    రాశి ఫలాలు 19 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 19, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 19, 2025 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 19 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 19 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశులకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. డిసెంబర్ 19, 2025 న ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందుతారు, ఏ రాశుల వారు ఇబ్బందుల్లో పడతారో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 19 డిసెంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 19 డిసెంబర్ 2025

    మేష రాశి- ఈరోజు మీ ఆత్మవిశ్వాసం బలంగా ఉంటుంది. పనిప్రాంతంలో మీ కృషి మరియు నాయకత్వ సామర్ధ్యాన్ని ప్రశంసించవచ్చు. ఉద్యోగులు కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు, ఇది భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది, కానీ అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించండి. కుటుంబ జీవితం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి- ఈ రోజు సమతుల్యత మరియు సహనం యొక్క రోజు. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కాబట్టి బడ్జెట్ అందుబాటులో ఉంచుకోండి. పనిప్రాంతంలో పని ఒత్తిడి ఉంటుంది, అయితే కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల ఫలితం దక్కుతుంది. కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో మాధుర్యం ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యం పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి.

    మిథున రాశి - ఈ రోజు మీ సంభాషణ, ఆలోచన మీరు ముందుకు సాగడానికి దోహదపడుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తయ్యే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు స్నేహితులు మరియు సహోద్యోగుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ ఎక్కువ పరిగెత్తడం మీకు అలసటను కలిగిస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి- ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారు భావోద్వేగాలకు లోనై పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోకండి. పనిప్రాంతంలో సహనం, అవగాహనతో పనిచేయడం అవసరం. కుటుంబంలో దేని గురించి అయినా చర్చ లేదా ఆందోళన ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పరంగా రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది, కానీ మానసిక ఒత్తిడిని నివారించండి.

    సింహ రాశి- ఈ రోజు మీ గౌరవం మరియు ప్రతిష్ట పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కెరీర్ లో సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులను కలవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో సానుకూలత ఉంటుంది. శక్తి మరియు ఆత్మవిశ్వాసం పుష్కలంగా ఉంటాయి.

    కన్య రాశి- ఈ రోజు మీరు ప్రణాళికాబద్ధంగా పనిచేయడం వల్ల ప్రయోజనాలను పొందుతారు. నూతన కెరీర్ అవకాశాలు పుట్టుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో వివేచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో శాంతి మరియు సంతోషం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంలో మెరుగుదల సంకేతాలు ఉన్నాయి.

    తుల రాశి- ఈ రోజు సంబంధాల్లో సంతులనం పాటించడం అవసరం. భాగస్వామ్య పనుల్లో లాభాలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగంలో మార్పు లేదా కొత్త బాధ్యత ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. మనశ్శాంతి కోసం మీకు కొంత సమయం కేటాయించండి.

    వృశ్చిక రాశి- ఈరోజు వృశ్చిక రాశి వారు కష్టపడి పని చేయాల్సి ఉంటుంది, అయితే ఫలితాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కెరీర్ లో ముందుకు సాగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలలో బహిరంగంగా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి- ఈ రోజు అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు విజయం సాధిస్తారు. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది మరియు మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది.

    మకర రాశి- ఈ రోజు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, అయితే మీరు వాటిని చక్కగా నెరవేరుస్తారు. క్రమశిక్షణ మరియు కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల పనిప్రాంతంలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు అందుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త అప్రమత్తత అవసరం.

    కుంభ రాశి- ఈ రోజు కొత్త ఆలోచనలు మరియు ప్రణాళికలు ప్రయోజనాలను తీసుకొస్తాయి. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారంలో సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి. మీరు స్నేహితులు మరియు సహోద్యోగుల నుండి మద్దతు పొందుతారు. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. మీరు మానసికంగా రిలాక్స్ అవుతారు.

    మీన రాశి - ఈ రోజు సృజనాత్మక పనుల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉంటాయి. కొత్త కెరీర్ అవకాశాలను సృష్టించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. సంబంధాల్లో మాధుర్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

