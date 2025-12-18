Edit Profile
    Panchagrahi Yogam in 2026: జనవరి 2026 లో పంచగ్రాహి యోగం, ఈ ఏడు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ మొదలు.. అదృష్టం, డబ్బుతో పాటు ఎన్నో

    కొత్త సంవత్సరం 2026 దాని మొదటి నెలలోనే గ్రహాల కదలికలో ఎన్నో మార్పులు రానున్నాయి. ఇది చాలా మంది తలరాతను మార్చగలదు. జనవరి మధ్యలో ఏర్పడిన పంచగ్రాహి యోగం, సామాన్య ప్రజల జీవితాలపై కూడా తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఐదు పెద్ద గ్రహాలు ఒకే రాశిచక్రంలో కలిసినప్పుడు, అది సాధారణ సంఘటనగా పరిగణించబడదు.

    Published on: Dec 18, 2025 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పంచగ్రాహి యోగం 2026: కొత్త సంవత్సరం 2026 దాని మొదటి నెలలోనే గ్రహాల కదలికలో ఎన్నో మార్పులు రానున్నాయి. ఇది చాలా మంది తలరాతను మార్చగలదు. జనవరి మధ్యలో ఏర్పడిన పంచగ్రాహి యోగం, సామాన్య ప్రజల జీవితాలపై కూడా తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఐదు పెద్ద గ్రహాలు ఒకే రాశిచక్రంలో కలిసినప్పుడు, అది సాధారణ సంఘటనగా పరిగణించబడదు.

    పంచగ్రాహి యోగం 2026 ఎలా ఏర్పడుతోంది?

    పంచాంగం ప్రకారం, జనవరి 2026లో మకర రాశిలో ఐదు గ్రహాల సంచారం జరుగుతుంది. జనవరి 13న శుక్రుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జనవరి 14న మకర రాశిలో సూర్య భగవానుడు ప్రవేశిస్తాడు. జనవరి 16న కుజుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జనవరి 17న బుధుడు మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. జనవరి 18న చంద్రుడు మకరంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే ఐదు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది.

    ఈ విధంగా, శని గ్రహం యొక్క రాశిచక్రంలో సూర్యుడు, చంద్రుడు, కుజుడు, బుధుడు మరియు శుక్రుడు కలిసి ఉంటారు. ఇలా మకర రాశిలో పంచగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో చాలా ప్రభావవంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది అన్ని రాశిచక్ర రాశిలను ప్రభావితం చేస్తుంది. అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఈ సమయం ఒక వరం కంటే తక్కువ కాదు.

    పంచగ్రాహి యోగం 2026: వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి ప్రజలకు ఈ కాలం ఆర్థికంగా మరియు వృత్తిపరంగా బలంగా ఉంటుంది. మీరు ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు లేదా వ్యాపారంలో పెద్ద లాభాలు పొందవచ్చు. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో సామరస్యం ఉంటుంది. పాత పెట్టుబడుల నుండి ప్రయోజనాలు పొందే సంకేతాలు ఉన్నాయి. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.

    పంచగ్రాహి యోగం 2026: మిథున రాశి

    ఈ సమయం మిథున రాశి వారికి జ్ఞానం, విద్య మరియు కెరీర్ పరంగా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు. ఇవి భవిష్యత్తులో విజయాన్ని తెస్తాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. పాత వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ఇంట్లో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రణాళికలపై పనిచేయడం ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం.

    పంచగ్రాహి యోగం 2026: కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి స్థానికులు ఆర్థిక లాభాలతో పాటు గౌరవం మరియు ప్రతిష్టను పొందే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడి మరియు వ్యాపార నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరమైన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. కుటుంబం, ప్రియమైన వారితో సంబంధాలలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది.

    పంచగ్రాహి యోగం 2026: సింహ రాశి

    సింహ రాశికి ఈ యోగం సంబంధాలు, సామాజిక వృత్తాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. కెరీర్‌లో పురోగతి, గుర్తింపు అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు కొత్త బాధ్యతలను పొందుతారు. వీటిని మీరు విజయవంతంగా నెరవేర్చగలుగుతారు. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఆలోచనాత్మక చర్యలు తీసుకోవడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

    పంచగ్రాహి యోగం 2026: తులా రాశి

    వ్యాపారం, డబ్బు పరంగా తులా రాశి ప్రజలకు ఈ సమయం చాలా శుభప్రదమైనది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. పెట్టుబడులు లాభసాటిగా ఉంటాయి. కుటుంబ సంబంధాలు దృఢంగా ఉంటాయి. మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది. ప్రయాణం, కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనాలను తెస్తాయి.

    పంచగ్రాహి యోగం 2026: ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశికి కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో విజయం సాధించే సంకేతాలు ఉన్నాయి. ప్రయాణం, కొత్త వ్యక్తులను కలవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    పంచగ్రాహి యోగం 2026: మకర రాశి

    ఈ పంచగ్రాహి యోగం మకర రాశి ప్రజలకు అత్యంత ప్రత్యేకమైనది, ఎందుకంటే ఈ యోగం ఈ రాశిచక్రంలోనే ఏర్పడుతోంది. కెరీర్‌లో గొప్ప విజయాలు, ఆర్థిక లాభాల కోసం కొత్త మార్గాలు, కుటుంబ సంతోషానికి బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు, అవకాశాలు జీవితానికి కొత్త దిశను ఇస్తాయి.

