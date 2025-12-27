Edit Profile
    నేటి రాశి ఫలాలు: నేడు ఆ రాశి వారు మనసులో మాట చెప్పడానికి సరైన రోజు!

    రాశి ఫలాలు 27 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 27, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 27, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 27 డిసెంబర్ 2025: సంబంధాలు, ఆరోగ్యం మరియు వృత్తిపరమైన జీవితానికి సంబంధించిన అంచనాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ఆసక్తిగా ఉంటారు. మరి ఇక ఈరోజు మీకు ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు.

    రాశి ఫలాలు 27 డిసెంబర్ 2025 (original)
    మేష రాశి

    ఈరోజు మీ మానసిక స్థితి కొంచెం బాగుంటుంది. మీరు చాలా శక్తివంతంగా ఉండబోతున్నారు. ఈరోజు, చాలా కాలంగా మనస్సులో ఉన్న పనిపై అడుగులు వేయవచ్చు. వ్యక్తులతో సులువుగా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. ఈరోజు మీరు ఏమి చెప్పినా, ప్రజలు దానిని అర్థం చేసుకోవడానికి తమ వంతు ప్రయత్నం చేస్తారు. మీరు పనిని కొత్త మార్గంలో చేయడం గురించి ఆలోచించవచ్చు. సరైన వ్యక్తులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి, పాత విభేదాలను పరిష్కరించడానికి రోజును ఉపయోగించుకోండి.

    వృషభ రాశి

    ఈరోజు ప్రియమైన వారితో కూర్చుని, మాట్లాడటానికి మరియు సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి మంచి రోజు. కుటుంబం లేదా స్నేహితులతో సమయం గడపడం మనస్సును తేలికగా ఉంచుతుంది. ఎవరితోనైనా విభేదాలు ఉంటే ఈ రోజు వారితో మాట్లాడడానికి మంచి రోజు. మీరు మీ కోపాన్ని కొద్దిగా నియంత్రించుకోవాలి. ఈ రోజు మీ హృదయాన్ని మాట్లాడటానికి వెనుకాడరు, ఎందుకంటే మీకు సానుకూల ప్రతిస్పందన లభిస్తుంది. చిన్న చిన్న ఆనందాలు మీకు మంచి అనుభూతిని కలిగిస్తాయి.

    మిథున రాశి

    నేడు మిథున రాశి వ్యక్తుల మనస్సు కొద్దిగా కదిలించవచ్చు. కొన్నిసార్లు మీరు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు, కొన్నిసార్లు మిమ్మల్ని మీరు అనుమానించడం ప్రారంభిస్తారు. మీరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు మీ ప్రియమైనవారితో బహిరంగంగా మాట్లాడితే, సగం సమస్య అక్కడితో ముగుస్తుంది. సంబంధాలలో అపార్థానికి ఆస్కారం ఉంది, కాబట్టి మీ మాటలను జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి. సాయంత్రం నాటికి విషయాలు తిరిగి ట్రాక్‌లోకి వస్తాయి.

    కర్కాటక రాశి

    నేడు కర్కాటక రాశి వారికి కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మనస్సు మరియు శరీరం రెండూ కొద్దిగా మద్దతు ఇవ్వలేవు. చిన్న చిన్న విషయాలపై మనస్సు భారంగా ఉంటుంది. ఎవరితోనైనా మాట్లాడటం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. ప్రతిదీ మీరే నిర్వహించడానికి ప్రయత్నించవద్దు. ఈ రోజు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక మంచి రోజు. తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోకండి.

    సింహ రాశి

    ఈరోజు ఆత్మవిశ్వాసంతో తేలికగా ఉంటారు. ప్రజలు ఈ రోజు మీ మాటలను జాగ్రత్తగా వింటారు. మీ ఉనికిని గమనిస్తారు. సంబంధాల్లో ఆప్యాయత ఉంటుంది. ఈ రోజు మీ హృదయంతో మాట్లాడటానికి సరైన రోజు.

    కన్యా రాశి

    ఈరోజు కన్యా రాశి ప్రజలకు మంచి రోజు. మీ కృషి ప్రభావం క్రమంగా కనిపిస్తుంది. కుటుంబం లేదా పాత స్నేహితులతో మాట్లాడటం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. పాత విషయాన్ని తిరిగి కనెక్ట్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు మీ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు కొత్త అవకాశాలకు సిద్ధంగా ఉంటారు. మీ ప్రియమైనవారితో సమయం గడపండి. మీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    తుల రాశి

    ఈ రోజు తుల రాశి వారు చాలా సమతుల్యతను అనుభూతి చెందుతారు. సంభాషణలో అవగాహన ఉంటుంది. ప్రజలు మీ మాటలకు విలువ ఇస్తారు. మనసులో విషయాలను ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తితో పంచుకోవచ్చు. ఈ రోజు, మీరు ఇతరులకు కూడా సహాయం చేస్తారు. మీ గురించి మంచి అనుభూతి చెందుతారు. రోజు ప్రశాంతంగా, రిలాక్స్‌గా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    నేడు వృశ్చిక రాశి వ్యక్తుల మనస్సు కొంచెం భారంగా ఉండవచ్చు. చుట్టుపక్కల వాతావరణం కూడా సమస్యలతో ఉండచ్చు. మీతో గడపడానికి ఇది సమయం అని మీరు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. మిమ్మల్ని మీరు దగ్గరగా అర్థం చేసుకోగలిగే సమయం ఇది. భావోద్వేగాల నుండి పారిపోయే బదులు, వాటిని అంగీకరించండి. సరైన సంభాషణ సంబంధాలను మెరుగుపరుస్తుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    నేడు ధనుస్సు రాశి వారి మనసు కాస్త గందరగోళానికి గురి కావచ్చు. కొన్ని విషయాలు కలవరపెడతాయి. వెంటనే ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశించవద్దు. సున్నితంగా ఉండండి. మీకు సమయం ఇవ్వండి. ఈ రోజు మీకు సహనం నేర్పుతుంది. త్వరగా ప్రతిస్పందించడం మానుకోండి.

    మకర రాశి

    నేడు మకర రాశి వారి హృదయం తెరుచుకుంటుంది. మీ ప్రియమైన వారితో మాట్లాడాలని మీకు అనిపిస్తుంది. సంబంధాలలో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. పాత అపార్థాలను తొలగించవచ్చు. మీరు విషయాలను మరింత స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు. మీరు లోపలి నుంచి బలం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అనుభూతి చెందుతారు, తద్వారా అన్ని పనులు సజావుగా జరుగుతున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి నియంత్రణలో లేనట్లు అనిపించవచ్చు. మనసు కాస్త చంచలంగా ఉండవచ్చు. మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ రోజు మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకునే రోజు. క్రమేపీ పరిస్థితి మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి

    ఈరోజు మీరు అలసట, భావోద్వేగ గందరగోళాన్ని అనుభవించవచ్చు. చిన్న విషయాలు కూడా పెద్దవిగా అనిపించవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీకు కొంత స్థలం ఇవ్వండి. ప్రతిదానికీ ప్రతిస్పందించకండి. మీ గురించి ఆలోచించడానికి మరియు మనస్సును శాంతపరచడానికి ఇది సమయం. ఓపికగా ఉండండి ఎందుకంటే విషయాలు నెమ్మదిగా మారబోతున్నాయి.

