    రాశి ఫలాలు 30 డిసెంబర్ 2025: నేడు ఓ రాశి వారు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లవ్ లైఫ్ బాగుంటుంది!

    రాశి ఫలాలు 30 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 30, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 30, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 30 డిసెంబర్ 2025: డిసెంబర్ 30 మంగళవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల భయం, వ్యాధి మరియు బాధలు తగ్గుతాయి.

    రాశి ఫలాలు 30 డిసెంబర్ 2025
    జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 30 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. డిసెంబర్ 30న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి: పెద్ద ఎత్తున ఒక ప్రణాళికలో పెట్టుబడి పెట్టడం గురించి మీకు సందేహం ఉండవచ్చు. మీరు చదువు పరంగా ముందుంటారు. మీ ఆహారాన్ని నియంత్రించండి మరియు జంక్ ఫుడ్ కు దూరంగా ఉండండి.

    వృషభ రాశి: ఆస్తి సమస్య మిమ్మల్ని చట్టపరమైన సహాయం తీసుకోవాలని అనుకుంటారు. అన్యదేశ ప్రదేశానికి వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదమైనది. మీరు ప్రేమించిన వారితో మీ భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడటానికి ట్రై చేస్తారు.

    మిథున రాశి: నేడు మిథున రాశి వారు స్టాక్ మార్కెట్లో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణుడితో మాట్లాడండి. ప్రేమ మీ జీవితంలో ఆనందాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి మూలం. అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు పూర్తిగా కోలుకోవడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. కుటుంబ సంబంధాలను బలోపేతం చేసే సమయం ఆసన్నమైంది.

    కర్కాటక రాశి: నేడు దేశీయ రంగంలో కొంత మందికి ఉత్తేజకరమైన సమయాలు ఆశించబడుతున్నాయి. లాంగ్ డ్రైవ్‌లను ప్లాన్ చేసే వారు ఉత్తేజకరమైన సమయాలను ఆశించవచ్చు. మీ ఆలోచనలతో ప్రేమ జీవితాన్ని ఆనందంగా మార్చుకుంటారు.

    సింహ రాశి: ఈరోజు సింహ రాశి వారికి ఆర్థిక సమస్య ఉండకపోవచ్చు. మీరు మీ ఖర్చులను నియంత్రించాలి. ఒక పనిని పూర్తి చేయడానికి మీరు నిబంధనలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఒత్తిడి లేకుండా చూసుకోండి.

    కన్య రాశి: సమయం తక్కువ వున్నా మీరు పరీక్షకు సిద్ధం కాగలుగుతారు. రెగ్యులర్‌గా వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల మీరు మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందుతారు. మీరు పొదుపు మోడ్‌లో ఉండాలి.

    తుల రాశి: మారిన వాతావరణం కారణంగా తక్కువ ప్రయాణం చేయడం ద్వారా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆస్తి పరంగా రాజీ పడటం త్వరలో కొంతమందికి రియల్టీగా మారవచ్చు. సానుకూల ఆలోచన కొంతమందికి నిరాశ నుండి విముక్తి కలిగిస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు మీరు ఆహారంపై నియంత్రణ కలిగి ఉండాలి. ఇవాళ ఆస్తి సంబంధిత ఒప్పందాలు ఏవీ చేయవద్దు. కొంత మంది ఈరోజు ఇంట్లో ప్రత్యేకంగా ఏదైనా ప్లాన్ చేయవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి: ఆర్థిక పరంగా పొదుపు విధానానికి మారండి. వృత్తిపరంగా ముందు, మీరు ఆటుపోట్లతో ఈత కొట్టే అవకాశం ఉంది. పిల్లలు లేదా తోబుట్టువులతో సమయం గడపడం ప్రేమపూర్వక సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తుంది.

    మకర రాశి: మీరు ప్రొఫెషనల్ ట్రిప్‌ను కుటుంబ యాత్రగా మార్చవచ్చు. మీలో కొంత మందికి విద్య పరంగా శుభవార్త వస్తుంది. మీ జీవనశైలికి అనుగుణంగా మీరు మీ ఫిట్నెస్ ప్రణాళికను రూపొందించాల్సి ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి: మీరు సంవత్సరాలుగా కలవని స్నేహితుడిని కలవడం మీకు చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. పని రంగంలో ఉత్పాదకతను పెంచడానికి మీకు కొంత సమయం పట్టవచ్చు.

    మీన రాశి: నేడు డబ్బు ఆదా చేయడం తెలివైన ఎంపిక. కొందరికి జీతం పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. గృహ విషయాలు సక్రమంగా వ్యవహరించబడతాయి, ఎందుకంటే మీరు వాటికి పూర్తి బాధ్యత తీసుకుంటారు. ప్రయాణానికి ప్రణాళికలు రూపుదిద్దుకుంటున్నారు.

