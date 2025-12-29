Love Horoscope: డిసెంబర్ 29 నుండి జనవరి 4 వరకు మీ ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంటుంది? ఆ రాశి ఒంటరి వ్యక్తులు ప్రేమలో పడే ఛాన్స్!

Edit Profile
    Published on: Dec 29, 2025 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, ఈ వారం మేషం నుండి మీనం వరకు వ్యక్తుల ప్రేమ జీవితంలో అనేక పెద్ద మార్పులు ఉండవచ్చు. కొన్ని రాశిచక్రాలకు కొత్త వ్యక్తి జీవితంలోకి ప్రవేశించవచ్చు కొన్ని రాశుల వారు సంబంధాల్లో సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. డిసెంబర్ 29, 2025 నుండి జనవరి 4, 2026 వరకు ఈ వారం మీ ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

    ఈ వారం ప్రేమ ఫలాలు డిసెంబర్ 29, 2025 నుండి జనవరి 4, 2026 వరకు

    ఈ వారం ప్రేమ ఫలాలు

    మేష రాశి

    మీరు కొత్తగా ప్రేమ జీవితాన్ని మొదలు పెడితే ఈ వారం మీరు కలిసి ఉన్నప్పుడు ప్రేమ మరింత లోతుగా ఉంటుంది. పెద్ద ప్లాన్లు లేదా ఖరీదైన ఆశ్చర్యాలు అవసరం లేదు. కలిసి కూర్చుని మాట్లాడటం, నిశ్శబ్దంగా సమయం గడపడం సరిపోతుంది. కొన్నిసార్లు నిశ్శబ్దం చాలా చెబుతుంది. మీరు సంబంధంలో ఉంటే, చిన్న హావభావాలలో కూడా ప్రేమను చూపించండి. మీరు ఒంటరిగా ఉంటునట్టైతే నిజాయితీగా ప్రేమను తెలపండి.

    వృషభ రాశి

    వారం మీరు ఎంత ఓపెన్‌గా ఉంటే, మీరు ప్రేమను అంతగా అర్థం చేసుకుంటారు. మీ భావాలను స్పష్టంగా చెప్పండి, మీ మనసులో మాటను చెప్పండి. మీరు సంబంధంలో ఉంటే, మీ భాగస్వామి యొక్క నిజమైన అవసరాలను అర్థం చేసుకుని వారికి మద్దతు ఇవ్వండి. ఒంటరి వ్యక్తులు ఈ వారం ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలుస్తారు. నిజమైన ప్రేమను పొందే అవకాశాలు వున్నాయి.

    మిథున రాశి

    ఈ వారం విషయాలను బలవంతంగా నియంత్రించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రేమను దానంతట అదే ముందుకు సాగనివ్వండి. ప్రతి ప్రశ్నకు వెంటనే సమాధానం కనుగొనడానికి ప్రయత్నించవద్దు. నెమ్మదిగా ముందుకు సాగండి. మీరు ఒంటరిగా ఉంటే, మీపై ఒత్తిడి పెట్టకండి. సరైన వ్యక్తి సరైన సమయంలో వస్తారు.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారు ఈ వారం ఓపెన్ గా మాట్లాడాలి. ఈ వారం లోతైన సంభాషణలు సంబంధాలను మరింత దగ్గర చేస్తాయి. మీరు ఒక సంబంధంలో ఉంటే, మీరు ప్రేమను ఎలా కోరుకుంటున్నారో స్పష్టంగా చెప్పండి. ఒంటరి వ్యక్తులకు మొదటి నుంచే నిజాయితీగా ఉండడం ఉత్తమ మార్గం. స్పష్టమైన, నిజాయితీ సంభాషణల ద్వారా మాత్రమే ప్రేమలో సక్సెస్ అవ్వగలరు.

    సింహ రాశి

    ఈ వారం ప్రేమలో చాలా ముఖ్యమైన విషయం మీ ఉద్దేశ్యం. ప్రతిదీ పరిపూర్ణంగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు. నిజాయితీగా ఉంటే సరిపోతుంది. ఒక అందమైన సందేశం లేదా చిరునవ్వు పెద్ద బహుమతి కంటే ఎక్కువ. మీరు సంబంధంలో ఉంటే, ప్రతి దానిలో నిజాయితీగా ఉండండి. మీరు ఒంటరిగా వుంటుంటే నచ్చిన వారితో కనెక్ట్ అవ్వండి. ప్రేమ అనేది షరతులపై కాదు, హృదయంతో ముందుకు వెళ్ళాలి.

    కన్య రాశి

    ప్రేమలో ఒక చిన్న మార్పు ఈ వారం గొప్ప ఓదార్పును ఇస్తుంది. మీరు మాట్లాడే విధానం, వినే అలవాటు లేదా ప్రతిస్పందించే సమయం ఇవన్నీ మార్పులను కలిగిస్తాయి. మీరు సంబంధంలో ఉంటే, దృక్పథాన్ని కొద్దిగా మార్చడం వల్ల సంబంధం మెరుగుపడుతుంది. ఒంటరి వ్యక్తుల జీవితంలో స్వల్ప మార్పు వస్తుంది. ఒకరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు. క్రొత్త మార్గంలో ప్రేమను అనుభూతి చెందడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

    తుల రాశి

    మీరు సంబంధంలో ఉంటే, తొందరపడకండి. మీరు డేటింగ్ చేస్తుంటే, స్పార్క్‌ను నమ్మండి, దానిని నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించవద్దు. రెండు హృదయాలు సురక్షితంగా ఉన్నప్పుడు నిజమైన సంభాషణలు జరుగుతాయి. ప్రతిదీ బాగున్నప్పటికీ, అభిరుచి, ఒత్తిడి భిన్నంగా ఉన్నాయని ఈ వారం అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    వృశ్చిక రాశి

    ఈ వారం సంబంధాలు కొంచెం నెమ్మదిగా అనిపించవచ్చు, కానీ మరింత నిజాయితీగా ఉంటాయి. తొందర పడకండి. క్రొత్త సంబంధం అయినా లేదా పాతది అయినా, ఒకరినొకరు సరిగ్గా తెలుసుకోవడానికి సమయం కేటాయించండి. ఒంటరిగా ఉన్నవారు నిరాశ చెందకండి. మీ సహనం, నిజాయతీ మిమ్మల్ని గెలిపిస్తాయి.

    ధనుస్సు రాశి

    ఈ వారం మీరు లోతైన సంబంధం కోసం చూస్తారు. శారీరక ఆకర్షణ మాత్రమే కాదు, భావోద్వేగ సంబంధం మిమ్మల్ని మరింత ఆకర్షిస్తుంది. మీరు సంబంధంలో ఉంటే, మీ కలలు మరియు భావాల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడండి. ఒంటరి వ్యక్తులు ప్రేమలో పడే అవకాశం వుంది.

    మకర రాశి

    ఈ వారం మీరు సంబంధంలో ఉంటే, దానిని మళ్లీ మళ్లీ పాత కాలంతో పోల్చవద్దు. మీరు ఒంటరిగా ఉంటే, వారి మార్పుతో మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచే ఎవరికైనా అవకాశం ఇవ్వండి. ప్రేమ జ్ఞాపకాలలో కాదు, వర్తమానంలో పెరుగుతుంది.

    కుంభ రాశి

    ఈ వారం ప్రేమ చిన్న విషయాలలో దాగి ఉంటుంది అని తెలుసుకుంటారు. జాగ్రత్తగా సమాధానం లేదా ఒక చిన్న రిమైండర్ ప్రేమను బలపరుస్తుంది. మీరు సంబంధంలో ఉంటే, మీ భాగస్వామిపై పూర్తి శ్రద్ధ వహించండి.

    మీన రాశి

    ఈ వారం ఇతరుల కంటే ముందు మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోవడం నేర్చుకోండి. మీ భావోద్వేగ అవసరాలను అర్థం చేసుకోండి. శ్రద్ధ వహించండి. మీరు సంబంధంలో ఉంటే, మీ ఆరోగ్యం, సౌకర్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

